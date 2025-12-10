  • Megjelenítés
FONOS Miközben mindenki az Otthon Startra figyelt, még nagyobbat durrant a magyarok kedvenc hitele
Meglepetést okozott az európai gazdaság – Lagarde örömhírt jelentett be
Meglepetést okozott az európai gazdaság – Lagarde örömhírt jelentett be

Portfolio
Az Európai Központi Bank várhatóan ismét felfelé módosítja az euróövezet növekedési előrejelzését a következő héten Christine Lagarde elnök bejelentése szerint – tudósított a Financial Times.

Lagarde a Financial Times konferenciáján szerdán jelezte, hogy

a szeptemberi felfelé módosítás után gyanítom, hogy decemberben ismét ezt fogjuk tenni.

Az EKB korábban, szeptemberben már megemelte a 2025-ös GDP-előrejelzését 0,9 százalékról 1,2 százalékra.

Az elnök kijelentését követően a kereskedők némileg növelték arra vonatkozó fogadásaikat, hogy az EKB jövő év végéig negyedpontos kamatemelést hajt végre.

A swappiacok által jelzett szintek szerint ennek valószínűsége jelenleg körülbelül 50 százalék.

