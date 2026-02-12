Iránytű 2026-ra: így melegít be az ingatlanpiac a Portfolio Property Warm Upon

Az ingatlanpiaci döntések egyre kevésbé születnek kizárólag „ingatlanos” logika alapján: a gazdasági környezet, a városok működése, a munkaerőpiaci trendek, sőt az AI által felgyorsított vállalati innováció is közvetlenül hat a keresletre, a fejlesztési pipeline-okra és a finanszírozhatóságra.
Erre a szélesebb látószögre épít a Portfolio Property Warm Up 2026 programja is: a szervezők nemcsak piaci helyzetképet ígérnek, hanem olyan – a mindennapi üzleti tervezésben is használható – kapaszkodókat, amelyek a következő időszak döntéseit segíthetik.
Átalakuló város, átalakuló élet: mi mozgatja a fejlesztéseket?
A konferencia egyik alapfelvetése, hogy a városfejlesztés és az ingatlanpiac egymást erősítő rendszert alkot: az infrastruktúra, a turizmus és a vendéglátás sokszor nem kiegészítő díszlet, hanem a városi vonzerő és a gazdasági teljesítmény motorja. Ezt a gondolatot viszi tovább az a programpont, amely az infrastrukturális beruházásokat a turizmus- és gazdaságfejlesztés összefüggésében tárgyalja Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkára.
A városi élménygazdaság oldaláról folytatódik a téma az „Így fejleszti a várost a turizmus és a vendéglátás – Folyamatos a mozgás” munkacímen futó beszélgetésben. A blokk moderátora Orosz Márton, a Portfolio Studios főszerkesztője, a gyakorlati tapasztalatokat pedig Balogh Olivér, a Corvin Food Market Kft. ügyvezetője, valamint Kőrössy Zoltán, az Eventrend Group alapító partnere hozzák.
A bizonytalan környezetben történő tervezéshez ad muníciót a „Trendek kontra tervek: hogy lássunk előre ingatlanosként?” című fireside chat, ahol Bán Zoltán, a Net Média (Portfolio Csoport) vezérigazgatója és Gyertyánfy Miklós MRICS, a Gránit Pólus vezérigazgatója vitatják meg, hogyan lehet a trendeket üzleti tervvé fordítani.
Fenntartható lakhatás és lakáspiaci újratervezés: érték, működés, szabályozás
A fenntarthatóság 2026-ban már nem extra, hanem egyre inkább „alapbeállítás”: a lakhatásnál a minőség, az üzemeltethetőség és a hosszú távú érték kérdései együtt mozognak. Ezt a megközelítést bontja ki Dr. Reith András PhD, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának tudományos főmunkatársa, valamint az ABUD Advanced Building & Urban Design vezérigazgatója.
A lakáspiaci panelben több szemszögből vesszük szemügyre a kérdést. A blokk moderátora Kiss Gábor, a Metrodom Kivitelező ügyvezető igazgatója, valamint az IFK alelnöke. A beszélgetésben részt vesz dr. Gulyás Dóra, a GSV Kereskedelmi Kft. cégvezetője, Koji László, az ÉVOSZ elnöke, Dr. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára, valamint Tatár Tibor MRICS, a WING magyarországi lakó- és irodafejlesztési üzletágvezetője.
A piacot belülről formáló külső tényezők
A makrokörnyezet adja azt a keretet, amelyben a finanszírozás, a kereslet és a kockázati étvágy 2026-ban is mozogni fog. A „Ha 2025 nehéz volt, mi lesz 2026-ban!? – Évindító makrokörkép” témát Madár István, a Portfolio Csoport vezető elemzője tálalja a már megszokott lenyűgöző módon.
A munkaerőpiaci trendek és a munkaszervezés változásai az irodapiacra is közvetlenül hatnak: „Rugalmasság vs. kihasználtság – a HR stratégiák irodapiaci hatásai” címmel Demeter Csaba, a Randstad Hungary Kft. operatív igazgatója tart előadást a témáról, a technológiai fordulatot és az AI-korszakra való felkészülést pedig „Kalmár Zoltán, a Proptechzoom.com alapítója és proptech stratégiai szakértője tárgyalja.
Varázsgömb 2026
A rendezvény záró, összegző beszélgetése a 2026-os ingatlanpiaci kilátásokat több oldalról fogja meg. A moderátor Dr. Ódor Dániel MRICS, a Taylor Wessing partnere. A panel résztvevői: Borbély Gábor, a CBRE kutatási igazgatója, Deák Tamás, az Erste Bank ingatlanfinanszírozási vezetője, valamint Dr. Schrancz Mihály, a Realis WAM Alapkezelő Zrt. alapító partnere és vezérigazgatója.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
A kínaiak már a spájzban vannak – az egyoldalú kelet-európai függőség kialakulásának története
Egyre többet vásárlunk Kínától, miközben ők egyre kevesebbet importálnak tőlünk.
Kiszivárgott az új európai mesterterv: kötelező nyugdíj-előtakarékosság minden állampolgárnak?
Íme a Központi Bank javaslatai.
Magas szintről jött a figyelmeztetés: egy egész régió kerül veszélybe, ha ezt Peking meglépi
Célkeresztbe kerülhet több ország is.
Drónhadsereg épül Európa határainál: kiderült, mire készül a Kreml a következő években
Átalakulóban a hadviselés.
Bejelentették az új magyar űrstratégiát - Ötszörös megtérülést ígér az ágazat
Beszámolónk a Space Summit 2026-ról.
Hatalmas tranzakció a pénzügyi szektorban, 2500 milliárd dolláros vagyonkezelő születik
Megugrott a részvényárfolyam.
Magyarok millióit érinti a lakhatási válság 2026-ban is
A Checklistben Kovács Verát, az Utcáról Lakásba! Egyesület alapító tagját kérdeztük.
Valentin-napi hidegzuhany: hamarabb beszélünk a szexről, mint a bankszámlánkról
Gyertyafény, romantikus vacsora, egy kis ajándék. Valentin-napon minden a szerelemről, az intimitásról és a jövőbeli tervekről szól. De van egy téma, ami még a hálószobatitkoknál is nagyobb
Intelligens vákuumos hulladékgyűjtés Bergen belvárosában
Bergen vákuumtechnológiás Bossnett rendszere föld alatti csőhálózaton keresztül végzi a hulladékgyűjtést sűrűn beépített városi környezetben.
Elúszott a család vagyona, a város vette kezébe az első tőzsdét
Egy kis fogadóban nyitott informális piactérből szép lassan egy nyüzsgő, önjáró intézmény fejlődött, ahol pénzügyi innovációk sora valósult meg. A tőzsde történetéről szóló cikkso
A pneumatikus hulladékgyűjtő rendszerek
A modern nagyvárosokban terjedő pneumatikus rendszerek vákuum segítségével, föld alatti csőhálózaton keresztül szállítják el a hulladékot a gyűjtőpontokra.
A pénzügyi nihilizmus a legrosszabbkor üti fel a fejét
"Az értelmetlen tartalékképzés helyett csak élvezd a játékot, amíg van zsetonod" - jött a tanács még a londoni befektetési bankártól is. Ez a pénzügyi nihilizmus,... The post A pénzügyi
Új transzferár-korszak: Megjelent a végleges rendelet
A transzferárazás hazai szabályozása 2026 elején szintet lépett. A 2025. december 23-án kihirdetett és 2026. január 23-án hatályba lépett 45/2025. (XII. 23.) NGM rendelet nem csupán a korábbi
Lehet előnyben a kisbefektető a profikkal szemben?
Ugyan a professzionális befektetők előnyt élveznek a lakossági kereskedőkkel szemben, a hosszú távú gondolkodás esetében a profik keze sokszor meg lehet kötve. Ez tovább erősíti... The post
Jövedelemletiltás - derült égből villámcsapás?
A jövedelemletiltás az egyik leggyakoribb végrehajtási forma Magyarországon, mégis rengeteg félreértés övezi. Mi a megoldás és milyen jogorvoslatok léteznek? Cikkünkben közérthetően bemu
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Trump bemondta, mi a tuti a tőzsdén – Vegyük, vagy ne vegyük?
Ismét megszólalt az elnök.
"Elzárták a Brüsszeli csapot, megállt a magyar GDP" – biztos, hogy így van?
Megjelent a Portfolio Checklist szerdai adása.
Túlhúzták a forintot, vagy van még benne erő?
Hol áll meg az árfolyam?