Iránytű 2026-ra: így melegít be az ingatlanpiac a Portfolio Property Warm Upon

Az ingatlanpiaci döntések egyre kevésbé születnek kizárólag „ingatlanos” logika alapján: a gazdasági környezet, a városok működése, a munkaerőpiaci trendek, sőt az AI által felgyorsított vállalati innováció is közvetlenül hat a keresletre, a fejlesztési pipeline-okra és a finanszírozhatóságra.

Erre a szélesebb látószögre épít a Portfolio Property Warm Up 2026 programja is: a szervezők nemcsak piaci helyzetképet ígérnek, hanem olyan – a mindennapi üzleti tervezésben is használható – kapaszkodókat, amelyek a következő időszak döntéseit segíthetik.

Átalakuló város, átalakuló élet: mi mozgatja a fejlesztéseket?

A konferencia egyik alapfelvetése, hogy a városfejlesztés és az ingatlanpiac egymást erősítő rendszert alkot: az infrastruktúra, a turizmus és a vendéglátás sokszor nem kiegészítő díszlet, hanem a városi vonzerő és a gazdasági teljesítmény motorja. Ezt a gondolatot viszi tovább az a programpont, amely az infrastrukturális beruházásokat a turizmus- és gazdaságfejlesztés összefüggésében tárgyalja Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkára.

A városi élménygazdaság oldaláról folytatódik a téma az „Így fejleszti a várost a turizmus és a vendéglátás – Folyamatos a mozgás” munkacímen futó beszélgetésben. A blokk moderátora Orosz Márton, a Portfolio Studios főszerkesztője, a gyakorlati tapasztalatokat pedig Balogh Olivér, a Corvin Food Market Kft. ügyvezetője, valamint Kőrössy Zoltán, az Eventrend Group alapító partnere hozzák.

A bizonytalan környezetben történő tervezéshez ad muníciót a „Trendek kontra tervek: hogy lássunk előre ingatlanosként?” című fireside chat, ahol Bán Zoltán, a Net Média (Portfolio Csoport) vezérigazgatója és Gyertyánfy Miklós MRICS, a Gránit Pólus vezérigazgatója vitatják meg, hogyan lehet a trendeket üzleti tervvé fordítani.

Fenntartható lakhatás és lakáspiaci újratervezés: érték, működés, szabályozás

A fenntarthatóság 2026-ban már nem extra, hanem egyre inkább „alapbeállítás”: a lakhatásnál a minőség, az üzemeltethetőség és a hosszú távú érték kérdései együtt mozognak. Ezt a megközelítést bontja ki Dr. Reith András PhD, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának tudományos főmunkatársa, valamint az ABUD Advanced Building & Urban Design vezérigazgatója.

A lakáspiaci panelben több szemszögből vesszük szemügyre a kérdést. A blokk moderátora Kiss Gábor, a Metrodom Kivitelező ügyvezető igazgatója, valamint az IFK alelnöke. A beszélgetésben részt vesz dr. Gulyás Dóra, a GSV Kereskedelmi Kft. cégvezetője, Koji László, az ÉVOSZ elnöke, Dr. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára, valamint Tatár Tibor MRICS, a WING magyarországi lakó- és irodafejlesztési üzletágvezetője.

A piacot belülről formáló külső tényezők

A makrokörnyezet adja azt a keretet, amelyben a finanszírozás, a kereslet és a kockázati étvágy 2026-ban is mozogni fog. A „Ha 2025 nehéz volt, mi lesz 2026-ban!? – Évindító makrokörkép” témát Madár István, a Portfolio Csoport vezető elemzője tálalja a már megszokott lenyűgöző módon.

A munkaerőpiaci trendek és a munkaszervezés változásai az irodapiacra is közvetlenül hatnak: „Rugalmasság vs. kihasználtság – a HR stratégiák irodapiaci hatásai” címmel Demeter Csaba, a Randstad Hungary Kft. operatív igazgatója tart előadást a témáról, a technológiai fordulatot és az AI-korszakra való felkészülést pedig „Kalmár Zoltán, a Proptechzoom.com alapítója és proptech stratégiai szakértője tárgyalja.

Varázsgömb 2026

A rendezvény záró, összegző beszélgetése a 2026-os ingatlanpiaci kilátásokat több oldalról fogja meg. A moderátor Dr. Ódor Dániel MRICS, a Taylor Wessing partnere. A panel résztvevői: Borbély Gábor, a CBRE kutatási igazgatója, Deák Tamás, az Erste Bank ingatlanfinanszírozási vezetője, valamint Dr. Schrancz Mihály, a Realis WAM Alapkezelő Zrt. alapító partnere és vezérigazgatója.

