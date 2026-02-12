  • Megjelenítés
Iránytű 2026-ra: így melegít be az ingatlanpiac a Portfolio Property Warm Upon
Gazdaság

Iránytű 2026-ra: így melegít be az ingatlanpiac a Portfolio Property Warm Upon

Portfolio
A hazai ingatlanpiac évindító, szakmai és networking fókuszú találkozója, a Portfolio Property Warm Up 2026 idén is azokra a témákra koncentrál, amelyek ugyan sokszor „a szektoron kívül” születnek, mégis alapjaiban alakítják a fejlesztői, befektetői és finanszírozói döntéseket. A program a városfejlesztés és turizmus felől indul, érinti a fenntartható lakhatás és a lakáspiac új ciklusának kérdéseit, majd makrogazdasági, HR- és AI-szempontok mentén jut el a 2026-os ingatlanpiaci kilátásokig. Az utolsó helyekért most még lehet regisztrálni!

Az ingatlanpiaci döntések egyre kevésbé születnek kizárólag „ingatlanos” logika alapján: a gazdasági környezet, a városok működése, a munkaerőpiaci trendek, sőt az AI által felgyorsított vállalati innováció is közvetlenül hat a keresletre, a fejlesztési pipeline-okra és a finanszírozhatóságra.

Erre a szélesebb látószögre épít a Portfolio Property Warm Up 2026 programja is: a szervezők nemcsak piaci helyzetképet ígérnek, hanem olyan – a mindennapi üzleti tervezésben is használható – kapaszkodókat, amelyek a következő időszak döntéseit segíthetik.

Property Warm Up 2026
Regisztráljon az utolsó helyekért!
Információ és jelentkezés

Átalakuló város, átalakuló élet: mi mozgatja a fejlesztéseket?

A konferencia egyik alapfelvetése, hogy a városfejlesztés és az ingatlanpiac egymást erősítő rendszert alkot: az infrastruktúra, a turizmus és a vendéglátás sokszor nem kiegészítő díszlet, hanem a városi vonzerő és a gazdasági teljesítmény motorja. Ezt a gondolatot viszi tovább az a programpont, amely az infrastrukturális beruházásokat a turizmus- és gazdaságfejlesztés összefüggésében tárgyalja Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkára.

A városi élménygazdaság oldaláról folytatódik a téma az „Így fejleszti a várost a turizmus és a vendéglátás – Folyamatos a mozgás” munkacímen futó beszélgetésben. A blokk moderátora Orosz Márton, a Portfolio Studios főszerkesztője, a gyakorlati tapasztalatokat pedig Balogh Olivér, a Corvin Food Market Kft. ügyvezetője, valamint Kőrössy Zoltán, az Eventrend Group alapító partnere hozzák.

Még több Gazdaság

Ellátásbiztonsági káosz fenyegeti Európát, azonnali beavatkozást sürgetnek

Szijjártó megszólalt Paks II. ügyében, fontos dolgot jelentett be

Duplájára emelték az állampapíreladást, nagy volt a kereslet

A bizonytalan környezetben történő tervezéshez ad muníciót a „Trendek kontra tervek: hogy lássunk előre ingatlanosként?” című fireside chat, ahol Bán Zoltán, a Net Média (Portfolio Csoport) vezérigazgatója és Gyertyánfy Miklós MRICS, a Gránit Pólus vezérigazgatója vitatják meg, hogyan lehet a trendeket üzleti tervvé fordítani.

Fenntartható lakhatás és lakáspiaci újratervezés: érték, működés, szabályozás

A fenntarthatóság 2026-ban már nem extra, hanem egyre inkább „alapbeállítás”: a lakhatásnál a minőség, az üzemeltethetőség és a hosszú távú érték kérdései együtt mozognak. Ezt a megközelítést bontja ki Dr. Reith András PhD, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának tudományos főmunkatársa, valamint az ABUD Advanced Building & Urban Design vezérigazgatója.

A lakáspiaci panelben több szemszögből vesszük szemügyre a kérdést. A blokk moderátora Kiss Gábor, a Metrodom Kivitelező ügyvezető igazgatója, valamint az IFK alelnöke. A beszélgetésben részt vesz dr. Gulyás Dóra, a GSV Kereskedelmi Kft. cégvezetője, Koji László, az ÉVOSZ elnöke, Dr. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára, valamint Tatár Tibor MRICS, a WING magyarországi lakó- és irodafejlesztési üzletágvezetője.

A piacot belülről formáló külső tényezők

A makrokörnyezet adja azt a keretet, amelyben a finanszírozás, a kereslet és a kockázati étvágy 2026-ban is mozogni fog. A „Ha 2025 nehéz volt, mi lesz 2026-ban!? – Évindító makrokörkép” témát Madár István, a Portfolio Csoport vezető elemzője tálalja a már megszokott lenyűgöző módon.

A munkaerőpiaci trendek és a munkaszervezés változásai az irodapiacra is közvetlenül hatnak: „Rugalmasság vs. kihasználtság – a HR stratégiák irodapiaci hatásai” címmel Demeter Csaba, a Randstad Hungary Kft. operatív igazgatója tart előadást a témáról, a technológiai fordulatot és az AI-korszakra való felkészülést pedig „Kalmár Zoltán, a Proptechzoom.com alapítója és proptech stratégiai szakértője tárgyalja.

Kapcsolódó cikkünk

Megdöbbentő számok érkeztek a budapesti panelekről: van kerület, ahol 50 százalékot ugrott az ár

A turizmustól az Otthon Start Programig: döntő piacformáló témák a Portfolio Property Warm Up terítékén

Feltámadt az európai ingatlanpiac, négy éve nem produkáltak ilyen számokat a befektetők

Mi lesz a magyar ingatlanpiaccal 2026-ban? – Megszólaltak a Portfolio Ingatlan TOP50 szakértői

Varázsgömb 2026

A rendezvény záró, összegző beszélgetése a 2026-os ingatlanpiaci kilátásokat több oldalról fogja meg. A moderátor Dr. Ódor Dániel MRICS, a Taylor Wessing partnere. A panel résztvevői: Borbély Gábor, a CBRE kutatási igazgatója, Deák Tamás, az Erste Bank ingatlanfinanszírozási vezetője, valamint Dr. Schrancz Mihály, a Realis WAM Alapkezelő Zrt. alapító partnere és vezérigazgatója.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában

2026. február 25.

Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője

2026. február 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
OTP: túl vagyunk a csúcson, vagy most jön a következő nagy kör? – Amit a befektetőknek most tudniuk kell
Bejelentette Trump embere: minden szankciót eltörölnek, ömölhet a piacra az orosz olaj – Egyetlen dolgot kér cserébe Amerika
Itt a friss inflációs adat, hatalmasat esett a magyar áremelkedés!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility