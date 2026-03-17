Olaj után kutat a Mol Magyarországon, de van egy csavar a történetben

A Mol megbízásából az amerikai Bell Geospace vállalat olaj- és gázkutatáshoz kapcsolódó repülőgépes geofizikai méréseket végez a Balaton délnyugati térségében, a „Buzsák” szénhidrogén-kutatási koncesszió területén, olvasható a Mol közleményében. A mérések 2026. március 18. és március 28. között zajlanak, a speciális mérőrepülőgép naponta a Pécs–Pogány repülőtérről száll fel, és 820 km²-es területet vizsgál.

A Mol 2025-ben nyerte el a „Buzsák” koncessziót, amelyre a török állami olajcég leányvállalatával, a TPOC-al közösen pályázott. A felszíni geofizikai mérések 2025-ben zajlottak, ezeket egészítik most ki a repülőgépes mérések a Mol friss közlése szerint, azzal a céllal, hogy pontosabb képet kapjanak a terület geológiai jellemzőiről.

A repülőgép és a fedélzeti műszerek nem bocsátanak ki semmilyen jelet vagy hullámot,

kizárólag a gravitáció és a gravitációs tér változását mérik (gradiometria).

Ezzel a technológiával a szakemberek „belelátnak” a felszín alatti szerkezetekbe, olyan információkat is rögzítve, amelyek más módszerekkel nem láthatók, írja a Mol. A cél, hogy a földkéreg gravitációs terét vizsgálva háromdimenziós képet alkossanak a felszín alatti geológiai formációkról.

A mérések egy kisrepülőgéppel történnek, amely várhatóan 10 napon keresztül naponta repül a somogyi és zalai térség fölött. A mérés annyira precíz, hogy a szél vagy rázkódás megzavarhatja, ezért a repülés pontos idejét az időjárás is befolyásolja. A repülőgép lakott területeken kívül engedélyezetten legalább 80 méter, lakott területek felett pedig minimum 300 méter magasan közlekedik, ennél alacsonyabban nem repülhet. A repülések útvonala egymással párhuzamos, észak–déli irányú vonalak mentén, illetve azokra merőlegesen kelet–nyugati irányban zajlik, mintegy 200 km/h sebességgel.

A közlemény szerint a zajcsillapítást figyelembe vevő tervezésnek köszönhetően a repülő hangja nem magasabb 70 dB-nél lakott területeken kívül (ez egy átlagos porszívó zajszintjének felel meg), lakott területek fölött pedig a nagyobb repülési magasság miatt ennél halkabb.

A gyűjtött adatok alapján a szakemberek a lehetséges kőolaj-lelőhelyek pontosabb azonosítását végezhetik el.

