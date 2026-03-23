A háttérben kötött, sötét, gigantikus üzlettel odázta el az államcsődöt az összeomlás szélére sodródott ország

A legkockázatosabb pénzügyi eszközökkel próbálja elkerülni az államcsődöt Szenegál, miközben a Világbank szerint ezek a konstrukciók különösen veszélyesek és torzítják az adósságkezelést. Az afrikai ország titokban több százmillió eurót vont be total return swap ügyleteken keresztül, amelyek rövid távon likviditást adnak, de válság esetén súlyosan megnehezíthetik az adósságrendezést.

Szenegál a csőd elkerülése érdekében mintegy 650 millió eurónyi, korábban nem nyilvános finanszírozást vont be nemzetközi intézményektől – írja a Financial Times.

A nyugat-afrikai ország az Africa Finance Corporationtől és a First Abu Dhabi Banktól jutott forráshoz úgynevezett teljes hozamcsere-ügyleteken (total return swap) keresztül, amelyek révén a hitelezők a hagyományos kötvénytulajdonosok elé kerülhetnek egy esetleges adósságrendezés során.

Az ügyletek különösen érzékeny időszakban születtek: egy 2025-ös állami audit feltárta, hogy az előző kormány legalább 7 milliárd dollárnyi rejtett adósságot halmozott fel, ami az ország teljes adósságát 40 milliárd dollár fölé, a GDP több mint 130 százalékára emelte.

A botrány nyomán az IMF felfüggesztette a 1,8 milliárd dolláros mentőcsomagot, és Szenegál gyakorlatilag kiszorult a nemzetközi kötvénypiacokról, ezzel pedig az államcsőd szélére került.

A total return swap konstrukciók lényege, hogy az ország államkötvényeket ad fedezetként, cserébe gyors likviditáshoz jut, gyakran kedvezőbb feltételekkel, mint a piaci finanszírozás esetén. Ugyanakkor ezek az ügyletek növelik az adósságszerkezet átláthatatlanságát, és válság esetén jelentősen bonyolíthatják az adósság átstrukturálását, mivel a swap-partnerek elsőbbségi helyzetbe kerülhetnek.

Az IMF szerint a megállapodások részleteit nem osztották meg velük, ami szokatlan, mivel az ilyen típusú finanszírozási feltételek kulcsfontosságúak az adósságfenntarthatósági elemzésekhez.

A Világbank már korábban is figyelmeztetett arra, hogy a fedezett, kevéssé transzparens állami hitelfelvétel – különösen a swapok terjedése – egyre komolyabb problémát jelent a fejlődő országok esetében.

A befektetők és elemzők szerint Szenegál akár 1 milliárd dollárnyi finanszírozást is bevonhatott hasonló konstrukciókban, miközben a piac gyakorlatilag nem lát rá ezekre az ügyletekre. A helyzet így nemcsak az ország rövid távú likviditási problémáit jelzi, hanem azt is, hogy egy esetleges államcsőd esetén az adósságrendezés jóval összetettebb és konfliktusosabb lehet a különböző hitelezői csoportok között.

