A háttérben kötött, sötét, gigantikus üzlettel odázta el az államcsődöt az összeomlás szélére sodródott ország

Szenegál a csőd elkerülése érdekében mintegy 650 millió eurónyi, korábban nem nyilvános finanszírozást vont be nemzetközi intézményektől – írja a Financial Times.
A nyugat-afrikai ország az Africa Finance Corporationtől és a First Abu Dhabi Banktól jutott forráshoz úgynevezett teljes hozamcsere-ügyleteken (total return swap) keresztül, amelyek révén a hitelezők a hagyományos kötvénytulajdonosok elé kerülhetnek egy esetleges adósságrendezés során.
Az ügyletek különösen érzékeny időszakban születtek: egy 2025-ös állami audit feltárta, hogy az előző kormány legalább 7 milliárd dollárnyi rejtett adósságot halmozott fel, ami az ország teljes adósságát 40 milliárd dollár fölé, a GDP több mint 130 százalékára emelte.
A botrány nyomán az IMF felfüggesztette a 1,8 milliárd dolláros mentőcsomagot, és Szenegál gyakorlatilag kiszorult a nemzetközi kötvénypiacokról, ezzel pedig az államcsőd szélére került.
A total return swap konstrukciók lényege, hogy az ország államkötvényeket ad fedezetként, cserébe gyors likviditáshoz jut, gyakran kedvezőbb feltételekkel, mint a piaci finanszírozás esetén. Ugyanakkor ezek az ügyletek növelik az adósságszerkezet átláthatatlanságát, és válság esetén jelentősen bonyolíthatják az adósság átstrukturálását, mivel a swap-partnerek elsőbbségi helyzetbe kerülhetnek.
Az IMF szerint a megállapodások részleteit nem osztották meg velük, ami szokatlan, mivel az ilyen típusú finanszírozási feltételek kulcsfontosságúak az adósságfenntarthatósági elemzésekhez.
A Világbank már korábban is figyelmeztetett arra, hogy a fedezett, kevéssé transzparens állami hitelfelvétel – különösen a swapok terjedése – egyre komolyabb problémát jelent a fejlődő országok esetében.
A befektetők és elemzők szerint Szenegál akár 1 milliárd dollárnyi finanszírozást is bevonhatott hasonló konstrukciókban, miközben a piac gyakorlatilag nem lát rá ezekre az ügyletekre. A helyzet így nemcsak az ország rövid távú likviditási problémáit jelzi, hanem azt is, hogy egy esetleges államcsőd esetén az adósságrendezés jóval összetettebb és konfliktusosabb lehet a különböző hitelezői csoportok között.
