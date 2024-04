Egyre kilátástalanabb helyzetben az ukránok, összehangolt támadásokkal fokozza a nyomást Moszkva – Háborús híreink csütörtökön

Az elmúlt hetekben felcsillant a reménysugár az ukránok számára, hogy hamarosan hozzájuthatnak a 60 milliárd dolláros amerikai segélycsomaghoz. A folyamat most azonban újra megakadni látszik – számolt be a Bloomberg. Ma is közzétette a napi jelentését az amerikai Institute for the Study of War nevű elemzőház, amelyben az egyre súlyosbodó orosz nyomásról írnak. A jelentés szerint az oroszok összehangolják a támadásaikat, hogy ezzel érjék el a céljaikat. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.