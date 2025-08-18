Hamarosan kezdődik a Trump-Zelenszkij csúcs - Percről percre tudósításunk a Fehér Ház eseményeiről

A tavaszi Trump-Zelenszkij csúcs csúnya kudarccal ért véget, sajtóhírek szerint azért, mert Zelenszkij nem öltönyben ment a Fehér Házba és ezen Trump felháborodott.

Az Axios úgy tudja, Zelenszkij vesz majd fel zakót és inget is, nyakkendőt viszont nem tervez húzni.

Az ukrán elnök egyébként pulóverben szállt le a gépéről és Kellogg tábornokkal pólóban rázott kezet.