  • Megjelenítés
Hamarosan kezdődik a Trump-Zelenszkij csúcs - Percről percre tudósításunk a Fehér Ház eseményeiről
Globál

Hamarosan kezdődik a Trump-Zelenszkij csúcs - Percről percre tudósításunk a Fehér Ház eseményeiről

Portfolio
Várhatóan ma fél hétkor kezdődik Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csúcstalálkozója a Fehér Házban - az eseményen számos európai vezető is részt vesz, akik az ukrán álláspontot akarják megtámogatni. Trump a múlt héten találkozott az orosz elnökkel, nem kizárt, hogy a fő téma az lesz, hogy meggyőzze Zelenszkijt arról, hogy engedje el a Donbaszt biztonsági garanciákért és az orosz-ukrán háború lezárásáért cserébe. Cikkünk percről percre frissül a Trump-Zelenszkij találkozó eseményeivel.
Megosztás

Lesz Zelenszkij elnökön öltöny?

A tavaszi Trump-Zelenszkij csúcs csúnya kudarccal ért véget, sajtóhírek szerint azért, mert Zelenszkij nem öltönyben ment a Fehér Házba és ezen Trump felháborodott.

Az Axios úgy tudja, Zelenszkij vesz majd fel zakót és inget is, nyakkendőt viszont nem tervez húzni.

Az ukrán elnök egyébként pulóverben szállt le a gépéről és Kellogg tábornokkal pólóban rázott kezet.

Kapcsolódó cikkünk

Öltönyben megy Zelenszkij a Trump-találkozóra? Szinte hihetetlen, de ezen múlhat a tárgyalás

Megosztás

Már mindenki Amerikában van

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök gépe, valamint az őt kísérő európai vezetők már megérkeztek Washingtonba, a találkozó hamarosan elkezdődik.

Zelenszkij már egyeztetett Keith Kellogg-gal, Donald Trump Ukrajna-ügyi főtárgyalójával is, akik sajtófotók alapján barátságos hangnemben beszélgettek egymással.

A Trump-Zelenszkij csúcs várhatóan 18:15-kor kezdődik budapesti idő szerint.

Megosztás

Hamarosan kezdődik a Trump-Zelenszkij csúcs - Percről percre tudósításunk a Fehér Ház eseményeiről

Várhatóan ma fél hétkor kezdődik Donald Trump amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csúcstalálkozója a Fehér Házban - az eseményen számos európai vezető is részt vesz, akik az ukrán álláspontot akarják megtámogatni. Trump a múlt héten találkozott az orosz elnökkel, nem kizárt, hogy a fő téma az lesz, hogy meggyőzze Zelenszkijt arról, hogy engedje el a Donbaszt biztonsági garanciákért és az orosz-ukrán háború lezárásáért cserébe. Cikkünk percről percre frissül a Trump-Zelenszkij találkozó eseményeivel.

Címlapkép forrása: Chen Mengtong/China News Service/VCG via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Amikor Soros és Trump együtt szív

Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
orosz-ukrán háború tüzérség ukrán hadsereg ukrajna 152 mm Howitzer 2A65 Msta-B
Globál
Történelmi találkozón az egész világ szeme, a NATO-ra hajazó védelmet kaphat Kijev - Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Pénzcentrum
Pár nap, és új díjszabás jön a palackvisszaváltásban: sokan kiborultak, azért ez kemény lesz
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility