Kihirdették a béke-Nobel-díj idei győztesét – Meglepő döntés született

A 2025-ös Nobel-békedíjat a béke bátor és elkötelezett bajnoka kapja; egy olyan nő, aki a demokrácia lángját égve tartja a növekvő sötétség közepette. A venezuelai demokratikus mozgalom vezetőjeként Maria Corina Machado a civil bátorság egyik legkülönlegesebb példája az utóbbi időkben Latin-Amerikában
– indokolta a döntést a Norvég Nobel Bizottság.
Machado 2012-ben elindult a venezuelai elnöki előválasztáson, de vesztett majd 2024-ben megnyerte, de végül nem ő indult Nicolás Maduro ellen.
A béke-Nobel-díjat vagy Nobel-békedíjat a többi Nobel-díjtól eltérően nem a Svéd Királyi Tudományos Akadémia, hanem a Norvég Nobel Bizottság ítéli oda. A díjazottak között lehetnek személyek és szervezetek is.
Az idei esélyesek között tartják számon Donald Trump mellett a szudáni Emergency Response Rooms nevű humanitárius civil szervezetet, Julija Navalnaját, a Vlagyimir Putyin legnagyobb hazai ellenfele, a rejtélyes körülmények között elhunyt Alekszej Navalnij özvegyét, az UNRWA-t, az ENSZ palesztin menekülteket segítő hivatalát, valamint annak vezetőjét, Philippe Lazarinit, illetve Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.
A béke-Nobel-díjat eddig négy amerikai elnök kapta meg:
Theodore Roosevelt 1906-ban, Woodrow Wilson 1919-ben, Jimmy Carter 2002-ben és Barack Obama 2009-ben. (Közülük Jimmy Carter nem az elnöksége alatt végzett munkájáért, hanem az elnöksége utáni civil tevékenységéért.)
Donald Trump azt állítja, hét háborút sikerült eddig lezárnia, ebből egyet első ciklusa (2017-2021), hatot pedig második ciklusa alatt. Ezek: Szerbia és Koszovó, Örményország és Azerbajdzsán, Thaiföld és Kambodzsa, a Kongói Demokratikus Köztársaság és Ruanda, Izrael és Irán, India és Pakisztán, illetve Egyiptom és Etiópia közötti konfliktusok. Emellett Trump szerdán bejelentette, hogy 20 pontos gázai béketervének első fázisa is teljesült az Izrael és Hamász között létrejött minapi megállapodással.
Elemzők szerint kevés az esélye, hogy Trump megkapja a hőn áhított béke-Nobel-díjat, mivel a döntőbizottság inkább azt veszi tekintetbe, hogy mennyire tartós egy megkötött béke, illetve sokszor olyan személyeket és szervezeteket díjaz, amelyek a háttérben dolgoznak a béke céljaiért. Emellett az, hogy az amerikai elnök tagadja a klímaváltozást, nehezen összeegyeztethető a béke-Nobel-díj odaítélőinek általános szemléletével.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A Lexus is bekerült az AutoWallis portfóliójába
Folytatódik a diverzifikáció.
Emelkedéssel indítja a napot a BUX
Európában nagy a bizonytalanság.
Itt van Trump következő ellenlábasa, aki rácsok mögött végezheti – Fordult a kocka, több mint 30 évet is kaphat
Szerinte csak a munkáját végezte.
A Fed egyik döntéshozója szerint nem kell elsietni a kamatcsökkentést
A vámok tartós inflációt okozhatnak.
6 év után visszatér Kínába az NBA
Fontos piac ez a liga számára.
Felforgathatja Németországot a rejtélyes drónok megjelenése: Hitler óta érinthetetlen törvényt módosítanának
Lépni kell a gyanús drónröptetések miatt.
Komoly veszély leselkedik az USA-ra és Trump tehetetlen
A Fed volt klímakockázati vezetője szerint.
Bill Gates olcsóbbá tenné a fogyókúrás csodaszereket
A szegényebb országokban.
A műanyag nem vész el, csak átalakul, és ez óriási veszélyt jelent környezetünkre
Mikroműanyagokat találtak már magzatok placentájában, a Mariana-árok mélyén, az Everest csúcsán, sőt még az antarktiszi pingvinek szerveiben is. A műanyag ugyanis nem b
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
A bújtatott szerencsejáték, mint üzleti modell
A "blind box", a "loot box" és a hasonló modellek ugyanarra az ösztönre építenek, mint a rulett vagy a sorsjegy: a bizonytalanság izgalmára. Az iparág... The post A bújtatott szerencsejáték
Egy tanuló akár saját jövedelem nélkül is felveheti az Otthon Start hitelt
Természetesen szülői segítség kell ebben az extrém helyzetben, hiszen valakinek el kell bírnia a kölcsön törlesztőrészletét. De a szokásos eljárással ellentétben az Otthon Start hitelnél
Még mindig hasítanak a 3 betűs "tanácsadók"
A napokban megtalálta a szüleimet az egyik hárombetűs pénzügyi közvetítő alvállalkozója. (Ugye a "pénzügyi tanácsadók" legfőképpen ebben a formában működnek, hiszen így nem kell mini
Az európai óceánügyi paktum
Az EU új óceánügyi paktuma a tengerek védelmét és a fenntartható kékgazdaságot erősíti, miközben globális együttműködést is előmozdít.
Zsiday Viktor a Tisza Párt vagyonadóról szóló terveiről
A Tisza Párt behozta a közbeszédbe a vagyonadót, ezért érdemes lehet végiggondolni, hogy kell-e ilyen típusú adó nekünk? A többihez hasonlóan ez az adó is... The post Zsiday Viktor a Tisza P
Babra megy a játék - nagyhatalmi játszmák az árupiacon
Sok áldozata van az Amerika és Kína közti kereskedelmi háborúnak, az egyik legnagyobb a szójapiac. A geopolitikai játszmák nemcsak a megszokott kereskedelmi vonalakat rúgták fel,... The post Bab
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Az Otthon Start sem állítja meg a magyar falvak kiürülését
Sokak számára vonzó az olcsó vidéki ingatlan, de lehetnek váratlan buktatói az ottani életnek.
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.