Kihirdették a béke-Nobel-díj idei győztesét – Meglepő döntés született

María Corina Machado venezuelai parlamenti képviselő, a venezuelai ellenzék vezetője kapja az idei béke-Nobel-díjat.

A 2025-ös Nobel-békedíjat a béke bátor és elkötelezett bajnoka kapja; egy olyan nő, aki a demokrácia lángját égve tartja a növekvő sötétség közepette. A venezuelai demokratikus mozgalom vezetőjeként Maria Corina Machado a civil bátorság egyik legkülönlegesebb példája az utóbbi időkben Latin-Amerikában

– indokolta a döntést a Norvég Nobel Bizottság.

Machado 2012-ben elindult a venezuelai elnöki előválasztáson, de vesztett majd 2024-ben megnyerte, de végül nem ő indult Nicolás Maduro ellen.

A béke-Nobel-díjat vagy Nobel-békedíjat a többi Nobel-díjtól eltérően nem a Svéd Királyi Tudományos Akadémia, hanem a Norvég Nobel Bizottság ítéli oda. A díjazottak között lehetnek személyek és szervezetek is.

Az idei esélyesek között tartják számon Donald Trump mellett a szudáni Emergency Response Rooms nevű humanitárius civil szervezetet, Julija Navalnaját, a Vlagyimir Putyin legnagyobb hazai ellenfele, a rejtélyes körülmények között elhunyt Alekszej Navalnij özvegyét, az UNRWA-t, az ENSZ palesztin menekülteket segítő hivatalát, valamint annak vezetőjét, Philippe Lazarinit, illetve Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.

A béke-Nobel-díjat eddig négy amerikai elnök kapta meg:

Theodore Roosevelt 1906-ban, Woodrow Wilson 1919-ben, Jimmy Carter 2002-ben és Barack Obama 2009-ben. (Közülük Jimmy Carter nem az elnöksége alatt végzett munkájáért, hanem az elnöksége utáni civil tevékenységéért.)

Donald Trump azt állítja, hét háborút sikerült eddig lezárnia, ebből egyet első ciklusa (2017-2021), hatot pedig második ciklusa alatt. Ezek: Szerbia és Koszovó, Örményország és Azerbajdzsán, Thaiföld és Kambodzsa, a Kongói Demokratikus Köztársaság és Ruanda, Izrael és Irán, India és Pakisztán, illetve Egyiptom és Etiópia közötti konfliktusok. Emellett Trump szerdán bejelentette, hogy 20 pontos gázai béketervének első fázisa is teljesült az Izrael és Hamász között létrejött minapi megállapodással.

Elemzők szerint kevés az esélye, hogy Trump megkapja a hőn áhított béke-Nobel-díjat, mivel a döntőbizottság inkább azt veszi tekintetbe, hogy mennyire tartós egy megkötött béke, illetve sokszor olyan személyeket és szervezeteket díjaz, amelyek a háttérben dolgoznak a béke céljaiért. Emellett az, hogy az amerikai elnök tagadja a klímaváltozást, nehezen összeegyeztethető a béke-Nobel-díj odaítélőinek általános szemléletével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images