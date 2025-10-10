VOSZ-elnök: itt a lehetőség Magyarország regionális szerepvállalására

A magyar vállalkozások számára ma a kiszámíthatatlanság vált az egyetlen állandóvá – hangsúlyozta Eppel János, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) elnöke a Portfolio és a Kavosz közös országjárásának veszprémi állomásán. A VOSZ vezetője szerint a vállalkozásoknak egy válságokkal terhelt, gyorsan változó környezetben kell helytállniuk, ahol a túlzott adminisztráció, a munkaerőhiány és a magas energiaárak mellett. Ugyanakkor az új ellátási láncok és a regionális szerepvállalás lehetőségei új esélyt kínálnak a fejlődésre.

A Portfolio és a Kávosz közös országjárásának veszprémi állomásán Eppel János, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) elnöke köszöntőjében beszélt a magyar gazdaság jelenlegi helyzetéről és a vállalkozások előtt álló kihívásokról.

Az elnök kiemelte, hogy az elmúlt öt év válsághelyzetének következményeként új szállítói láncok alakultak ki, ami lehetőséget teremt a regionális szerepvállalásra. Ugyanakkor az infláció és a magas kamatok továbbra is jelen vannak, és a recessziós vagy stagnáló gazdasági környezet is jellemző, különösen Európában.

A korábbi tervezhetőség, biztonság elmúlt, egy gyorsan változó és nehezen tervezhető környezetben kell talpon maradni és fejlődni, beruházni"

- fogalmazott.

A vállalkozások működését befolyásoló fő tényezők között említette a megrendelések hiányát, a munkaerő kérdését, a túlszabályozott környezetet, a túlzott adminisztrációt, a magasabb energiaárakat és az energiaellátás biztonságát.

Az elnök beszélt a gazdaságpolitika szerepéről is, kiemelve a munkalapú társadalom, a gazdaságélénkítő gazdaságpolitika és a forrásbővítés fontosságát.

"Az adócsökkentés is rendkívül fontos, ugyanakkor a piaci folyamatokba való beavatkozás, a rendeleti kormányzás és szabályozás nem kedvez a gazdasági szereplőknek" - tette hozzá.

Eppel János méltatta a kormány által bevezetett Demján Sándor Programot, amelyet a jelenlegi körülmények között a maximálisan elérhető intézkedéscsomagnak nevezett.

A VOSZ elnöke ismertette a szervezet stratégiáját is, amely öt fő területre koncentrál: pénzügyi szolgáltatások, digitalizáció, energetika, képzések és tanácsadás.

A VOSZ stratégiája szerint jelen kell lennie minden lényeges gazdasági területen, az ország egész területén, mind online, mind fizikailag, személyes kapcsolatokon és irodákon keresztül. A VOSZ port, a szervezet digitális kikötője lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy minden adminisztrációs feladatukat és jelentéstételi kötelezettségüket egy helyen intézhessék, a számlázástól a CRM rendszeren át a naptárprogramokig, időpontfoglalásig, céginformációkig és KKV minősítő rendszerig.

A VOSZ irodáiban nem csak a Széchenyi Kártya programot és pénzügyi termékeket kínálják, hanem vállalkozásfejlesztési tanácsadók segítségével konkrét szolgáltatásokat nyújtanak különböző területeken.

Különösen kiemelkedő az energetikai program, amely a számlavizsgálattól a kondíciók egyeztetésén és csoportos energiabeszerzésen át az energiamenedzsment megoldásokig és energiaközösségek létrehozásáig terjed.

Eppel János zárásként az összefogás és a támogatás fontosságát hangsúlyozta a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben.

A VOSZ társadalmi felelősségvállalásának része a közösségépítés is, amely gazdasági és kulturális programokon keresztül köti össze a helyi vállalkozókat, lehetőséget teremtve az információcserére és a közösségi érzés fejlesztésére - hangsúlyozta.

Címlapkép forrása: Portfolio