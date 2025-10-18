  • Megjelenítés
Titokban egyeztetnek a háttérben: történelmi találkozó jöhet Trump ázsiai útja során
Titokban egyeztetnek a háttérben: történelmi találkozó jöhet Trump ázsiai útja során

A CNN jelentése szerint a Trump-adminisztráció tisztviselői zárt körben tárgyaltak egy esetleges találkozóról Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsongun észak-koreai vezető között az elnök jövő havi ázsiai útja során.

A CNN értesülései szerint a Trump-kormány több tisztviselője bizalmas egyeztetéseket folytatott arról, hogy

Donald Trump amerikai elnök ázsiai látogatása alatt sor kerülhet-e egy lehetséges találkozóra Kim Dzsongunnal, Észak-Korea vezetőjével.

A Reuters hírügynökség egyelőre nem tudta megerősíteni a jelentésben foglaltakat.

