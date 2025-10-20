Az építőipar jövője már nem várhat – AI, finanszírozás és hatékonyságnövelés a szakma csúcsrendezvényén

A konferencia középpontjában a gyakorlati hatékonyság áll a legújabb technológiákkal felvértezve. A költséghatékonyság, gyorsaság, precizitás és munkaerő-optimalizálás kihívásaira keresi a válaszokat a digitalizáció, robotizáció és a legmodernebb gyártási, termelési folyamatok segítségével.
Korszakváltás a szemünk előtt
A nyitószekció a végső visszaszámlálás pillanatát ragadja meg, amikor a mesterséges intelligencia, digitális építésmenedzsment, automatizált projektkövetés és ESG-megfelelés már nem opciók, hanem alapfeltételek. A szekció azt járja körül, hol tart most az építőipar ezek integrálásában, és hogy a ConTech nem cél, hanem kulcs a hosszú távú működőképességhez.
A programot Lánszki Regő építészeti államtitkár (Építési és Közlekedési Minisztérium) előadása nyitja, aki az építőipar és építészet szabályozásában a szemünk előtt zajló korszakváltást mutatja be, míg Takács Ernő, az IFK elnöke az ingatlanfejlesztői kihívásokról és várakozásokról beszél.
A szekciót kerekasztal-beszélgetés zárja "Lejárt az idő! – A nyomás egyre nagyobb, túlélni csak a legjobbak tudnak!" címmel, ahol a következő szakemberek osztják meg tapasztalataikat:
- Szórády Csilla, vezérigazgató, Újház Zrt.,
- Papp Gábor , vezérigazgató, Stratos Magasépítő,
- Tóth Zoltán, Representative for Digitalisation, STRABAG,
- Tibor Dávid, alelnök, ÉVOSZ, elnök, Masterplast.
A jógyakorlatokból sosem elég
A második szekció a vízióktól a gyakorlati megvalósításig vezető utat mutatja be. A hangsúly a működő, skálázható, jól dokumentált példákon van, amelyek nemcsak a nagyvállalatok, hanem a teljes kivitelezési és beszállítói lánc számára is elérhetőek. A fejlődés kollektív útjaként értelmezett best practice és interdiszciplináris tudásmegosztás kerül középpontba.
Előbb Boros Anita egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Greenology Zöldinnovációs és Fenntarthatósági Tudásközpont központvezetője tart előadást, majd Csillag Boglárka , a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. BIM managere "A többletköltségtől a digitalizált projektkezelésig" címmel beszél. Makkos Lilla , a Construsoft Kft. senior managere a "BIM helyzete a hazai hídépítésben" témakört mutatja be.
A szekciót két kerekasztal-beszélgetés zárja. Az első "Mi lehet a jövő az építőiparban? Future of Construction a valóságban" címmel zajlik, amelynek résztvevői:
- Borbély Csaba, regionális vezető, PlanRadar
- Vatai Krisztián, CEO, FDB-Projekt Kft.,
- Jánky Zoltán, ügyvezető igazgató, BIM szakértő, NOVU Tervezőiroda
Lehetőségek a mesterséges intelligencia mentén
A második kerekasztal az "AI riadó! - Az AI lehetőségei az építőiparban, kivitelezésben és menedzsmentben" címet viseli, ahol a résztvevők saját legjobb gyakorlataikról számolnak be:
- Kovács Ádám, alapító ügyvezető, Brick+Data Kft.,
- Csanády Miklós, igazgató, Óbuda Group,
- Ritter Ádám, műszaki ügyvezető helyettes, Moratus Szerkezetépítő Kft. / Market Csoport
A Future of Construction 2025 konferencia az építőipar legfontosabb szereplőinek, tervezőknek, építészeknek, mérnököknek, építő- és alapanyaggyártóknak, ingatlanfejlesztőknek, valamint az iparágat támogató szolgáltatóknak szól. A rendezvény kiváló lehetőséget biztosít a szakmai kapcsolatok bővítésére és üzleti networking lehetőségek kihasználására.
A regisztráció és további információk a konferencia hivatalos weboldalán érhetőek el. Ne hagyja ki ezt a kivételes alkalmat, hogy részese legyen a hazai építőipar jövőjének formálásában!
Címlapkép forrása: Portfolio
Ez lenne a megoldás Trump vámjaira? Újabb ország terelné a nyugdíjpénzeket hazai befektetésekbe
Az USA egyik legfontosabb kereskedelmi partnere.
Kifogytak a zsetonok: közeledik a végjáték a világ legnagyobb kaszinójában
Jónap Richárd írása.
Szolnokon zárul az őszi kkv-rendezvénysorozat - Fókuszban a finanszírozás és a Demján Sándor Tőkeprogram
Október 21., helyszín: DE Szolnok Campus
Kész, vége: kitiltják Prágából az elektromos rollereket
Elég volt belőlük.
Közel 18 százalékot ralizott egy magyar részvény
Nagy mozgások a hazai piacon.
Gigantikus földbiznisz: az IKEA tulajdonosa 153 ezer hektárnyi erdőt szerzett meg
Bútor lesz a fákból.
Hirtelen orosz katonák bukkantak fel a stratégiai fontosságú város kellős közepén – Mindenkire lőttek, Ukrajnát meglepte a támadás
Ukrajna sem érti, ez a támadás hogy történhetett meg.
Káosz az interneten: órák óta vergődik a világ legnagyobb felhőszolgáltatója
Számos szolgáltatás akadozik a kimaradások miatt.
CSOK Plusz: Hogy lehet első lakásszerző egy házaspár, amikor van közös lakásuk?
Hogy lehet az, hogy egy házaspárnak van/volt egy 100 százalékban a tulajdonában lévő lakás, mégis első lakásszerzőnek minősülnek CSOK Plusz szempontjából? Márpedig egyes értelmezések sze
Forradalom a konnektorban
Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor
Comcast Corporation - elemzés
Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10
Az új világrend játékszabályai kezdenek kirajzolódni
A globalizáció évtizedeit a szuverenitás kora válthatja fel világ vezető think tankjeinek elemzései szerint. A nagy kérdés az, hogy a mindennapjainkat átalakító radikális változás előtt á
Bértranszparencia: mit jelent a HR számára, és miért kell most lépni?
A bértranszparencia már nem jövőbeli kihívás, hanem a jelen egyik legfontosabb HR-témája. Az EU 2023/970 számú irányelve új korszakot nyit a munkáltatók és a munkavállalók közötti bizalo
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Szerdán eladtam a csomagom felét 23 dolláron, ez kb. 60% hozamot jelent. Azóta esik, a maradék hozama már 40% alá ment. Volt előtte pár hír, miszerint már több mint 50 ezer bitcoinja van a
Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)
Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Maradt a befektetési fokozat: az S&P nem változtatta Magyarország besorolását
Az S&P péntek este (2025.10.10.) nem változtatott Magyarország szuverén adósbesorolásán: maradt a BBB-, negatív kilátással. Külön részletes értékelést ezúttal nem adtak ki. Regős Gá
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés
Milyen hatásai lesznek a 14. havi nyugdíjnak?