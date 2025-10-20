Az építőipar jövője már nem várhat – AI, finanszírozás és hatékonyságnövelés a szakma csúcsrendezvényén

A konferencia középpontjában a gyakorlati hatékonyság áll a legújabb technológiákkal felvértezve. A költséghatékonyság, gyorsaság, precizitás és munkaerő-optimalizálás kihívásaira keresi a válaszokat a digitalizáció, robotizáció és a legmodernebb gyártási, termelési folyamatok segítségével.

Korszakváltás a szemünk előtt

A nyitószekció a végső visszaszámlálás pillanatát ragadja meg, amikor a mesterséges intelligencia, digitális építésmenedzsment, automatizált projektkövetés és ESG-megfelelés már nem opciók, hanem alapfeltételek. A szekció azt járja körül, hol tart most az építőipar ezek integrálásában, és hogy a ConTech nem cél, hanem kulcs a hosszú távú működőképességhez.

A programot Lánszki Regő építészeti államtitkár (Építési és Közlekedési Minisztérium) előadása nyitja, aki az építőipar és építészet szabályozásában a szemünk előtt zajló korszakváltást mutatja be, míg Takács Ernő, az IFK elnöke az ingatlanfejlesztői kihívásokról és várakozásokról beszél.

A szekciót kerekasztal-beszélgetés zárja "Lejárt az idő! – A nyomás egyre nagyobb, túlélni csak a legjobbak tudnak!" címmel, ahol a következő szakemberek osztják meg tapasztalataikat:

A jógyakorlatokból sosem elég

A második szekció a vízióktól a gyakorlati megvalósításig vezető utat mutatja be. A hangsúly a működő, skálázható, jól dokumentált példákon van, amelyek nemcsak a nagyvállalatok, hanem a teljes kivitelezési és beszállítói lánc számára is elérhetőek. A fejlődés kollektív útjaként értelmezett best practice és interdiszciplináris tudásmegosztás kerül középpontba.

Előbb Boros Anita egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Greenology Zöldinnovációs és Fenntarthatósági Tudásközpont központvezetője tart előadást, majd Csillag Boglárka , a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. BIM managere "A többletköltségtől a digitalizált projektkezelésig" címmel beszél. Makkos Lilla , a Construsoft Kft. senior managere a "BIM helyzete a hazai hídépítésben" témakört mutatja be.

A szekciót két kerekasztal-beszélgetés zárja. Az első "Mi lehet a jövő az építőiparban? Future of Construction a valóságban" címmel zajlik, amelynek résztvevői:

Lehetőségek a mesterséges intelligencia mentén

A második kerekasztal az "AI riadó! - Az AI lehetőségei az építőiparban, kivitelezésben és menedzsmentben" címet viseli, ahol a résztvevők saját legjobb gyakorlataikról számolnak be:

Kovács Ádám, alapító ügyvezető, Brick+Data Kft.,

Csanády Miklós, igazgató, Óbuda Group,

Ritter Ádám, műszaki ügyvezető helyettes, Moratus Szerkezetépítő Kft. / Market Csoport

A Future of Construction 2025 konferencia az építőipar legfontosabb szereplőinek, tervezőknek, építészeknek, mérnököknek, építő- és alapanyaggyártóknak, ingatlanfejlesztőknek, valamint az iparágat támogató szolgáltatóknak szól. A rendezvény kiváló lehetőséget biztosít a szakmai kapcsolatok bővítésére és üzleti networking lehetőségek kihasználására.

A regisztráció és további információk a konferencia hivatalos weboldalán érhetőek el. Ne hagyja ki ezt a kivételes alkalmat, hogy részese legyen a hazai építőipar jövőjének formálásában!

