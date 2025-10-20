  • Megjelenítés
Az építőipar jövője már nem várhat – AI, finanszírozás és hatékonyságnövelés a szakma csúcsrendezvényén
Ingatlan

Az építőipar jövője már nem várhat – AI, finanszírozás és hatékonyságnövelés a szakma csúcsrendezvényén

Portfolio
A Future of Construction 2025 konferencia új névvel, de megszokott innovatív szemlélettel és szakmaisággal folytatódik, és a hazai építőipar közösség őszi networking és üzleti csúcsrendezvényeként várja az ágazat legfontosabb szereplőit.

A konferencia középpontjában a gyakorlati hatékonyság áll a legújabb technológiákkal felvértezve. A költséghatékonyság, gyorsaság, precizitás és munkaerő-optimalizálás kihívásaira keresi a válaszokat a digitalizáció, robotizáció és a legmodernebb gyártási, termelési folyamatok segítségével.

speaker image
Balázs Attila
vezérigazgató
Bayer Construct Zrt.
speaker image
Banai Ádám PhD, MRICS
monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgató
Magyar Nemzeti Bank
speaker image
Borbély Csaba
regionális vezető
PlanRadar
speaker image
Prof. Dr. Boros Anita
egyetemi tanár, központvezető
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Greenology Zöldinnovációs és Fenntarthatósági Tudásközpont
speaker image
Csanády Miklós
igazgató
Óbuda Group
speaker image
Csillag Boglárka
BIM manager
KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
speaker image
Ditróy Gergely
üzletfejlesztési igazgató
Portfolio Csoport
speaker image
Guba Sándor
építész, ügyvezető
GUBAHÁMORI Építészstúdió
speaker image
Hörömpöli-Tóth Levente
újságíró
Portfolio Csoport
speaker image
Jánky Zoltán
ügyvezető igazgató, BIM szakértő
NOVU Tervezőiroda
speaker image
Kiss Gábor
ügyvezető igazgató, Metrodom Kivitelező
IFK, alelnök
speaker image
Kovács Ádám
alapító ügyvezető
Brick+Data Kft.
speaker image
Lánszki Regő
építészeti államtitkár
Építési és Közlekedési Minisztérium
speaker image
Makkos Lilla
senior manager, TEKLA termékek
Construsoft Kft.
speaker image
Nagy Gergely
vállalati régióvezető
OTP Bank
speaker image
Dr. Panyi Miklós
miniszterhelyettes, parlamenti és stratégiai államtitkár
Miniszterelnökség
speaker image
Papp Gábor
vezérigazgató
Stratos Magasépítő
speaker image
Papp Gergely
kutatásvezető
PAD Alapítvány
speaker image
Ritter Ádám
műszaki ügyvezető helyettes
Moratus Szerkezetépítő Kft. / Market Csoport
speaker image
Szemerey Samu
partner, építészeti és urbanisztikai igazgató
DANU
speaker image
Szórády Csilla
vezérigazgató
Újház Zrt.
speaker image
Dr Takács Ernő
elnök
IFK
speaker image
Tatár Tibor MRICS
magyarországi lakó- és irodafejlesztési üzletágvezető
WING
speaker image
Tibor Dávid
alelnök, ÉVOSZ
elnök, Masterplast
speaker image
Tóth Kata
konferencia projektvezető
Portfolio Csoport
speaker image
Tóth Zoltán
Representative for Digitalisation
STRABAG
speaker image
Vatai Krisztián
CEO
FDB-Projekt Kft.
speaker image
Vitézy Dávid
Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnöke
Budapest Főváros
ÖSSZES ELŐADÓ 

Korszakváltás a szemünk előtt

A nyitószekció a végső visszaszámlálás pillanatát ragadja meg, amikor a mesterséges intelligencia, digitális építésmenedzsment, automatizált projektkövetés és ESG-megfelelés már nem opciók, hanem alapfeltételek. A szekció azt járja körül, hol tart most az építőipar ezek integrálásában, és hogy a ConTech nem cél, hanem kulcs a hosszú távú működőképességhez.

A programot Lánszki Regő építészeti államtitkár (Építési és Közlekedési Minisztérium) előadása nyitja, aki az építőipar és építészet szabályozásában a szemünk előtt zajló korszakváltást mutatja be, míg Takács Ernő, az IFK elnöke az ingatlanfejlesztői kihívásokról és várakozásokról beszél.

A szekciót kerekasztal-beszélgetés zárja "Lejárt az idő! – A nyomás egyre nagyobb, túlélni csak a legjobbak tudnak!" címmel, ahol a következő szakemberek osztják meg tapasztalataikat:

A jógyakorlatokból sosem elég

A második szekció a vízióktól a gyakorlati megvalósításig vezető utat mutatja be. A hangsúly a működő, skálázható, jól dokumentált példákon van, amelyek nemcsak a nagyvállalatok, hanem a teljes kivitelezési és beszállítói lánc számára is elérhetőek. A fejlődés kollektív útjaként értelmezett best practice és interdiszciplináris tudásmegosztás kerül középpontba.

Előbb Boros Anita egyetemi tanár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Greenology Zöldinnovációs és Fenntarthatósági Tudásközpont központvezetője tart előadást, majd Csillag Boglárka , a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. BIM managere "A többletköltségtől a digitalizált projektkezelésig" címmel beszél. Makkos Lilla , a Construsoft Kft. senior managere a "BIM helyzete a hazai hídépítésben" témakört mutatja be.

A szekciót két kerekasztal-beszélgetés zárja. Az első "Mi lehet a jövő az építőiparban? Future of Construction a valóságban" címmel zajlik, amelynek résztvevői:

Lehetőségek a mesterséges intelligencia mentén

A második kerekasztal az "AI riadó! - Az AI lehetőségei az építőiparban, kivitelezésben és menedzsmentben" címet viseli, ahol a résztvevők saját legjobb gyakorlataikról számolnak be:

A Future of Construction 2025 konferencia az építőipar legfontosabb szereplőinek, tervezőknek, építészeknek, mérnököknek, építő- és alapanyaggyártóknak, ingatlanfejlesztőknek, valamint az iparágat támogató szolgáltatóknak szól. A rendezvény kiváló lehetőséget biztosít a szakmai kapcsolatok bővítésére és üzleti networking lehetőségek kihasználására.

A regisztráció és további információk a konferencia hivatalos weboldalán érhetőek el. Ne hagyja ki ezt a kivételes alkalmat, hogy részese legyen a hazai építőipar jövőjének formálásában!

Portfolio Future of Construction 2025
Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!
Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: Portfolio

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
