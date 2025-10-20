  • Megjelenítés
Elkaszálta a román alkotmánybíróság a készülő nyugdíjszigorítást
Elkaszálta a román alkotmánybíróság a készülő nyugdíjszigorítást

MTI
Alkotmánysértőnek minősítette hétfői ülésén a román alkotmánybíróság a bírák és az ügyészek nyugdíjazási feltételeit módosító törvénytervezetet, amelyet parlamenti vita nélkül, úgynevezett kormányzati felelősségvállalással próbált hatályba léptetni az Ilie Bolojan vezette négypárti kormány.

A deficitcsökkentő kormányzati intézkedések sorában kidolgozott nyugdíjreform ellen a legfelsőbb bíróság (ICCJ) emelt óvást.

A legfőbb instancia szerint az igazságszolgáltatás függetlensége csorbulna azáltal, ha - a jogszabály előírásai szerint - a bírák és az ügyészek utolsó nettó bérük alig 70 százalékát kapnák meg nyugdíjként a jelenlegi 100 százalék helyett, és nekik is fokozatosan 65 évre emelkedne a nyugdíjkorhatáruk a jelenlegi 48-ról.

Bolojan korábban úgy nyilatkozott:

kormányának nem lesz hitele újabb reformokat bevezetni, ha az igazságügyi reform alkotmányellenesnek bizonyul.

