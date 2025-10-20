  • Megjelenítés
A bértranszparencia csak egy a sok közül − Még több trendelemzés egy helyen a HR-szakma nagyágyúitól
Gazdaság

A bértranszparencia csak egy a sok közül − Még több trendelemzés egy helyen a HR-szakma nagyágyúitól

Portfolio
Bértranszparencia, munkaerő-megtartás, munkavállalói jóllét − csak néhány a szakembereket leginkább foglalkoztató kérdések közül, amelyek természetesen külön hangsúllyal esnek latba Magyarország egyik legrangosabb HR-szakmai eseményén, a HR (R)EVOLUTION 2025 konferencián. A Pénzcentrum és a Portfolio közös szervezésében megvalósuló rendezvény a legismertebb hazai vállalatok HR-specialistáinak, közép- és felsővezetőinek találkozóhelye lesz. Ne hagyja ki ezt az egyedülálló lehetőséget, november 26-án legyen Ön is ott, ahol az ágazat vezető szakértői randevúznak!

A mai munkaerőpiac sajátosságai teljesen más hozzáállást, sokkal nagyobb rugalmasságot követelnek meg a cégektől, mint korábban. A HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum egy olyan szakmai fórum, amely az ország egyik leghatékonyabb üzleti networking találkozóhelyeként megkerülhetetlen tényező a szektor szereplői számára.

speaker image
Budai József
ügyvezető igazgató
OTP Pénztárak
speaker image
Buru Marcell
sales executive
Staff House
speaker image
Erdei Katalin
emberierőforrás-igazgató
Richter Gedeon Nyrt.
speaker image
Göndöcs Viktor
stratégiai vezérigazgató-helyettes
Prohuman
speaker image
Illés Kata
társalapító, AI architect
Indivizo
speaker image
Kántor Gyöngyi
HR igazgató
Master Good cégcsoport
speaker image
Laduver Péter
társalapító
TudásHíd alapítvány
speaker image
Madár István
vezető elemző
Portfolio Csoport
speaker image
Markó Tibor
marketing igazgató
Staff House
speaker image
Dr. Óváry-Papp Nóra
vezető ügyvéd, oktató
Baker McKenzie, ELTE-ÁJK, munkajogi tanszék
speaker image
Pásztor Roxána
fenntarthatósági projektvezető
Portfolio Csoport
speaker image
Szalai-Huszár Enikő
Director, Head of Product
Danubius IT Solutions
speaker image
Dr. Toldy Anna
elnök, vállalati wellbeing szakember
Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület, Work for Humans
speaker image
Tóth Zsuzsa
Chief People Officer
Magyar Telekom
speaker image
Dr. Tóth Ágnes
vezérigazgató
Prohuman
speaker image
Vertán György
alapító tulajdonos, vezérigazgató
Tigra
ÖSSZES ELŐADÓ 

HR trendek és jövőképek

A globális változások szélvihara átformálja a munkaerőpiacot, és a HR-szakma középpontjában áll ennek a forradalomnak. A délelőtti szekció

  • átfogó makrokörképet ad a jelenlegi trendekről,
  • bemutatja, hogyan reagálnak a hazai vállalatok HR-vezetői a folyamatos változásokra, és
  • milyen irányokat látnak a jövő munkájának formálódásában.

Kiemelt előadások között szerepel Madár István , a Portfolio Csoport vezető elemzőjének makrogazdasági áttekintése, valamint Tóth Ágnes , a Prohuman vezérigazgatójának trendbemutatója.

Az elöregedő társadalom miatt a munkaadók egyre inkább magukávé teszik a "Munkaképes dolgozónak ne nézd a korát!" mantrát. A szekció kerekasztal-beszélgetése az ezzel kapcsolatos és ezen messze túlmutató HR-kihívásokat vállalati perspektívából vizsgálja, ahol a jövő munkaerőpiacán való navigálás kerül középpontba. A beszélgetést Göndöcs Viktor, a Prohuman stratégiai vezérigazgató-helyettese moderálja, résztvevők:

A szekció második kerekasztala a bértranszparencia gyakorlati megvalósítását járja körül, különös tekintettel a 2026 nyarára várható EU-s szabályozásra. Való igaz ugyanis, hogy a vállalati szféra még csak most kezd felkészülni az ennek hatására bekövetkező gyökeres változásokra. A beszélgetésben részt vesz Óváry-Papp Nóra , a Baker McKenzie vezető ügyvédje és az ELTE-ÁJK munkajogi tanszékének oktatója.

HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Információ és jelentkezés

Mesterséges intelligencia és innováció minden mennyiségben

A digitális forradalom epicentrumában járunk, ahol a mesterséges intelligencia már nem jövőbeli vízió, hanem jelen idejű valóság. A délutáni szekció számos új elvárásra és digitális változásra készíti fel a szakmát, külön hangsúlyt fektetve az AI megjelenésére: miként formálja át a HR-folyamatokat, a toborzást és a munkahelyi működést.

Vertán György , a Tigra alapító tulajdonosa és vezérigazgatója mutatja be, hogyan alakul a mesterséges intelligencia és az emberi döntések viszonya a HR-ben, míg Szalai-Huszár Enikő az AI-alapú onboarding folyamatokat ismerteti.

A szekció kerekasztal-beszélgetése azt vizsgálja, hogyan alakítja át az AI a munka és a vállalatok jövőjét. A diskurzusban részt vesz mások mellett: Illés Kata , társalapító, AI architect, Indivizo.

Longevity & Wellbeing & Hatékonyság - a fenntartható teljesítmény kulcsai

A jövő munkahelyeinek titka nem csupán a hatékonyságban, hanem a fenntartható jóllétben rejlik. A délutáni szekció a hosszú távon fenntartható szervezeti teljesítmény alapjait mutatja be, amely az emberek jól-léte és elköteleződése. Budai József , az OTP Pénztárak ügyvezető igazgatója azt boncolgatja, mitől marad nálunk a jó munkatárs, míg a Staff House képviselői, Buru Marcell sales executive és Markó Tibor marketing igazgató a munkakörök újragondolásáról beszélnek.

A szekció első kerekasztala a motiváció és élmény kapcsolatát vizsgálja az elkötelezett munkatársak megtartása érdekében. A beszélgetésben részt vesz többek között Laduver Péter , társalapító, a TudásHíd alapítvány képviseletében.

A kiégés szerte a világban valóságos népbetegséggé vált, és bár egyre többet foglalkoznak vele vállalati szinten, még mindig rengeteg a tennivaló. A konferencia második kerekasztala ezért a munkavállalói jóllétet, mint gazdasági tényezőt helyezi középpontba, különös figyelmet fordítva a mentális egészség és a wellbeing munkahelyi előnyeire. A beszélgetést Toldy Anna moderálja, aki egyben az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület elnöke és a Work for Humans vállalati wellbeing szakembere.

Regisztráció és jelentkezés

A HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum minden HR-szakember, cégevezető és munkaerőpiaci szereplő számára nélkülözhetetlen esemény. A konferencia cégvezetőknek, HR vezetőknek, HR specialistáknak, munkaügyi szakembereknek, HR szolgáltatóknak, HR-tech szakembereknek és kommunikációs vezetőknek egyaránt ajánlott.

Ne hagyja ki ezt az egyedülálló lehetőséget a szakmai fejlődésre és az értékes kapcsolatépítésre! A regisztráció és további információk a konferencia hivatalos weboldalán érhetők el.

HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Második alkalommal jön a HR (R)evolution konferencia, a munkaerőpiaccal és a meghatározó HR-trendekkel foglalkozó eseményünk november 26-án. Hatékonyságnövelés, fehér galléros külföldi munkavállalók, AI és a legfontosabb HR-folyamatokat érintő változások. Részletek a linken.
Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-549225147
Gazdaság
Változik a HÉV-ek közlekedése a hosszú hétvégén
Pénzcentrum
Így verik át saját magukat a boltokban a magyarok: az árstopban bíznak, pedig van nagyobb baj is
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility