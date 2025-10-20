A bértranszparencia csak egy a sok közül − Még több trendelemzés egy helyen a HR-szakma nagyágyúitól

A mai munkaerőpiac sajátosságai teljesen más hozzáállást, sokkal nagyobb rugalmasságot követelnek meg a cégektől, mint korábban. A HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum egy olyan szakmai fórum, amely az ország egyik leghatékonyabb üzleti networking találkozóhelyeként megkerülhetetlen tényező a szektor szereplői számára.
HR trendek és jövőképek
A globális változások szélvihara átformálja a munkaerőpiacot, és a HR-szakma középpontjában áll ennek a forradalomnak. A délelőtti szekció
- átfogó makrokörképet ad a jelenlegi trendekről,
- bemutatja, hogyan reagálnak a hazai vállalatok HR-vezetői a folyamatos változásokra, és
- milyen irányokat látnak a jövő munkájának formálódásában.
Kiemelt előadások között szerepel Madár István , a Portfolio Csoport vezető elemzőjének makrogazdasági áttekintése, valamint Tóth Ágnes , a Prohuman vezérigazgatójának trendbemutatója.
Az elöregedő társadalom miatt a munkaadók egyre inkább magukávé teszik a "Munkaképes dolgozónak ne nézd a korát!" mantrát. A szekció kerekasztal-beszélgetése az ezzel kapcsolatos és ezen messze túlmutató HR-kihívásokat vállalati perspektívából vizsgálja, ahol a jövő munkaerőpiacán való navigálás kerül középpontba. A beszélgetést Göndöcs Viktor, a Prohuman stratégiai vezérigazgató-helyettese moderálja, résztvevők:
- Erdei Katalin , emberierőforrás-igazgató, Richter Gedeon Nyrt.
- Tóth Zsuzsa , Chief People Officer, Magyar Telekom
- Kántor Gyöngyi , HR igazgató, Master Good cégcsoport
A szekció második kerekasztala a bértranszparencia gyakorlati megvalósítását járja körül, különös tekintettel a 2026 nyarára várható EU-s szabályozásra. Való igaz ugyanis, hogy a vállalati szféra még csak most kezd felkészülni az ennek hatására bekövetkező gyökeres változásokra. A beszélgetésben részt vesz Óváry-Papp Nóra , a Baker McKenzie vezető ügyvédje és az ELTE-ÁJK munkajogi tanszékének oktatója.
Mesterséges intelligencia és innováció minden mennyiségben
A digitális forradalom epicentrumában járunk, ahol a mesterséges intelligencia már nem jövőbeli vízió, hanem jelen idejű valóság. A délutáni szekció számos új elvárásra és digitális változásra készíti fel a szakmát, külön hangsúlyt fektetve az AI megjelenésére: miként formálja át a HR-folyamatokat, a toborzást és a munkahelyi működést.
Vertán György , a Tigra alapító tulajdonosa és vezérigazgatója mutatja be, hogyan alakul a mesterséges intelligencia és az emberi döntések viszonya a HR-ben, míg Szalai-Huszár Enikő az AI-alapú onboarding folyamatokat ismerteti.
A szekció kerekasztal-beszélgetése azt vizsgálja, hogyan alakítja át az AI a munka és a vállalatok jövőjét. A diskurzusban részt vesz mások mellett: Illés Kata , társalapító, AI architect, Indivizo.
Longevity & Wellbeing & Hatékonyság - a fenntartható teljesítmény kulcsai
A jövő munkahelyeinek titka nem csupán a hatékonyságban, hanem a fenntartható jóllétben rejlik. A délutáni szekció a hosszú távon fenntartható szervezeti teljesítmény alapjait mutatja be, amely az emberek jól-léte és elköteleződése. Budai József , az OTP Pénztárak ügyvezető igazgatója azt boncolgatja, mitől marad nálunk a jó munkatárs, míg a Staff House képviselői, Buru Marcell sales executive és Markó Tibor marketing igazgató a munkakörök újragondolásáról beszélnek.
A szekció első kerekasztala a motiváció és élmény kapcsolatát vizsgálja az elkötelezett munkatársak megtartása érdekében. A beszélgetésben részt vesz többek között Laduver Péter , társalapító, a TudásHíd alapítvány képviseletében.
A kiégés szerte a világban valóságos népbetegséggé vált, és bár egyre többet foglalkoznak vele vállalati szinten, még mindig rengeteg a tennivaló. A konferencia második kerekasztala ezért a munkavállalói jóllétet, mint gazdasági tényezőt helyezi középpontba, különös figyelmet fordítva a mentális egészség és a wellbeing munkahelyi előnyeire. A beszélgetést Toldy Anna moderálja, aki egyben az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület elnöke és a Work for Humans vállalati wellbeing szakembere.
Regisztráció és jelentkezés
A HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum minden HR-szakember, cégevezető és munkaerőpiaci szereplő számára nélkülözhetetlen esemény. A konferencia cégvezetőknek, HR vezetőknek, HR specialistáknak, munkaügyi szakembereknek, HR szolgáltatóknak, HR-tech szakembereknek és kommunikációs vezetőknek egyaránt ajánlott.
Ne hagyja ki ezt az egyedülálló lehetőséget a szakmai fejlődésre és az értékes kapcsolatépítésre! A regisztráció és további információk a konferencia hivatalos weboldalán érhetők el.
Címlapkép forrása: Portfolio
