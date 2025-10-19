Dróncsapás ért egy orosz gázüzemet, tűz ütött ki

Az orenburgi terület egyik ipari létesítményét drónok támadták meg. A gázüzem infrastruktúrája részben megrongálódott, és tűz ütött ki az egyik műhelyben – közölte Jevgenyij Szolncev kormányzó a Telegram-csatornáján.

A kormányzó szerint ukrán drónok kíséreltek meg támadást a létesítmény ellen.

A helyszínre minden készenléti szolgálatot riasztottak, a tűzoltás folyamatban van.

Szolncev hangsúlyozta, hogy a gyár dolgozói közül senki sem sérült meg, és a lángoló létesítmény nem jelent veszélyt a környék lakosságára.

