  • Megjelenítés
Dróncsapás ért egy orosz gázüzemet, tűz ütött ki
Globál

Dróncsapás ért egy orosz gázüzemet, tűz ütött ki

Portfolio
Dróntámadás érte az orenburgi terület egyik gázüzemét, az infrastruktúra részben megrongálódott - közölte a TASS orosz állami hírügynökség.

Az orenburgi terület egyik ipari létesítményét drónok támadták meg. A gázüzem infrastruktúrája részben megrongálódott, és tűz ütött ki az egyik műhelyben – közölte Jevgenyij Szolncev kormányzó a Telegram-csatornáján.

A kormányzó szerint ukrán drónok kíséreltek meg támadást a létesítmény ellen.

A helyszínre minden készenléti szolgálatot riasztottak, a tűzoltás folyamatban van.

Szolncev hangsúlyozta, hogy a gyár dolgozói közül senki sem sérült meg, és a lángoló létesítmény nem jelent veszélyt a környék lakosságára.

Kapcsolódó cikkünk

Hátrébb léphet Putyin, már kevesebb ukrán területtel is beérheti – Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap

Brutális támadás ért egy ukrán várost, először csapott le ide irányított bombával Oroszország

Putyin váratlanul bemondta Trumpnak, mit akar cserébe a háború befejezéséért

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
GettyImages-1487435262-fegyver-fegyveres-erők-háború-hadsereg-harckocsi-honvédelem-nap-páncél
Globál
Hátrébb léphet Putyin, már kevesebb ukrán területtel is beérheti – Híreink az orosz-ukrán háborúról vasárnap
Pénzcentrum
Egyre több magyar nő utazik így: ők nem kérnek a szokásos all inclusive tengerparti henyélésből
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility