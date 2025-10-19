  • Megjelenítés
Putyin váratlanul bemondta Trumpnak, mit akar cserébe a háború befejezéséért
Putyin váratlanul bemondta Trumpnak, mit akar cserébe a háború befejezéséért

Putyin a háború lezárását Donyeck megye teljes orosz ellenőrzéséhez köti; ezt telefonon közölte Donald Trumppal - számolt be a Kyiv Independent a Washington Post értesülései alapján.

A Washington Post értesülése szerint Vlagyimir Putyin a héten Donald Trumppal folytatott telefonbeszélgetésen közölte:

Ukrajnának át kell engednie Donyeck megyét Oroszországnak a háború lezárásához.

A lap két magas rangú amerikai tisztviselőre hivatkozott.

A beszámoló szerint Putyin jelezte, hogy cserébe kész lenne lemondani Zaporizzsja és Herszon megyék egyes részeiről, ha Moszkva teljes ellenőrzést kapna Donyeck felett. Mindkét terület jelenleg részben orosz megszállás alatt áll.

Egyes fehér házi tisztviselők "előrelépésnek" minősítették a felvetést, egy magas rangú európai diplomata viszont arra figyelmeztetett, hogy Ukrajna várhatóan egészen másként tekint majd rá.

Olyan, mintha a saját lábukat próbálnák eladni nekik semmiért cserébe

– fogalmazott.

Trump nyilvánosan nem reagált a Kreml követelésére. A Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a Fehér Házban tartott találkozója után arra szólította fel a feleket, hogy "állítsák le a gyilkolást, és kössenek megállapodást".

A mostani jelzés változást mutat Putyin áprilisi álláspontjához képest: akkor elutasította az amerikai javaslatot a harcok befagyasztására a jelenlegi frontvonalakon, és ragaszkodott ahhoz, hogy Oroszország teljes ellenőrzést kapjon a Krím, valamint a részben megszállt négy megye – Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja és Herszon – felett.

Putyin és Trump a következő hetekben Magyarországon tervezett csúcstalálkozón folytathatják a tárgyalásokat. Szijjártó Péter magyar külügyminiszter október 17-én közölte, hogy egyeztetett Rubio-val és orosz kollégájával, Szergej Lavrovval, hozzátéve: zajlanak az amerikai–orosz csúcstalálkozó előkészületei.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images

