A NATO egyik legerősebb állama kerek perec kijelentette: az ő légterükön biztos nem repül át Putyin útban Magyarországra

A minisztert Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök budapesti találkozójáról kérdezték, valamint arról, hogy utazhatna-e Putyin Magyarországra esetleg a lengyel légtéren át, amelyben európai uniós repülési tilalom van érvényben orosz repülőgépek számára.
Nem tudjuk garantálni, hogy egy független bíróság ne kötelezze a kormányt egy ilyen repülőgép feltartóztatására annak érdekében, hogy egy gyanúsítottat a hágai bíróság elé állíthassanak
- válaszolta Sikorski, utalva a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) 2023-as döntésére.
Sikorski szerint Putyin például Törökország, Montenegró és Szerbia légterén át juthatna el Budapestre.
Címlapkép forrása: Portfolio
