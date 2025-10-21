  • Megjelenítés
Olyan történt, amire a második világháború óta nem volt példa – Börtönben ül az európai nagyhatalom magyar származású volt vezetője
Globál

Olyan történt, amire a második világháború óta nem volt példa – Börtönben ül az európai nagyhatalom magyar származású volt vezetője

Portfolio
Nicolas Sarkozy ma kezdte meg börtönbüntetését a párizsi La Santé börtönben. A volt francia államfő az Ötödik Köztársaság első exelnöke, akit börtönre ítéltek. Sarkozy kitart ártatlansága mellett és fellebbez a líbiai kampányfinanszírozási ügyben született ítélet ellen - számol be a BBC.

Az elsőfokú bíróság szeptember 25-én ítélte öt év börtönre Nicolas Sarkozyt, amiért összeesküvést szőtt a 2007-es elnöki kampánya Moammer Kadhafi néhai líbiai diktátor jóvoltából történő finanszírozására.

Legutóbb 1945-ben volt arra példa franciaországban, hogy börtönbe zárjanak egy volt országvezetőt,

amikor a náci kollaboráns Philippe Pétain marsallt hazaárulásért vonták felelősségre.

A 2007 és 2012 között hivatalban lévő, apai ágon magyar nemesi származású Sarkozy fellebbezett, de be kellett vonulnia a La Santé börtön elkülönítő részlegének nagyjából 10 négyzetméteres cellájába. Bár korábban felmerült, hogy a "védett" részlegre kerülhet, ahol más "VIP-foglyokat" is elhelyeztek, végül nem így lett. Cellájában WC, zuhany, íróasztal, kis elektromos főzőlap és kis televízió áll a rendelkezésére – amiért havi 14 eurót kell fizetnie –, és lehet egy kis hűtőszekrénye is. Emellett hozzáférhet a külvilág információihoz, fogadhat családi látogatókat, valamint tarthat írásban és telefonos kapcsolatot.

Lényegében azonban magánzárkában tartózkodik:

naponta mindössze egy óra egyéni sétára mehet ki az elkülönített udvarra, ahol biztonsági okokból csak a börtön munkatársaival találkozhat, fogolytársakkal nem.

Amikor Sarkozy elhagyta a párizsi villáját felesége, Carla Bruni kezét fogva, több mint száz támogatója tapsolt és skandálta utána, hogy "Nicolas!".

A volt elnök továbbra is hangoztatja ártatlanságát, és az X-en üzent a börtönbe szállítása közben:

Nincs kételyem. A végén a valóság fog győzni. De mily' súlyos lesz az érte fizetett ár.

Majd hozzátette: "Megin­gathatatlan erővel mondom a franciáknak: ma reggel nem egy volt elnököt zárnak be – hanem egy ártatlan embert. Ne sajnáljanak, mert a feleségem és a gyermekeim mellettem állnak... de ma reggel mély szomorúságot érzek egy bosszúvágy által megalázott Franciaországért."

Percekkel Sarkozy bevonulása után ügyvédje közölte,

kérelmet nyújtottak be a politikus szabadlábra helyezésére.

Szerinte semmi sem indokolja a fogva tartását, ugyanakkor úgy véli, legalább három hét, de akár egy hónap is eltelhet a kérvény elbírálásáig.

A múlt hét végén Emmanuel Macron az Élysée-palotában fogadta Sarkozyt. A jelenlegi francia elnök úgy fogalmazott:

emberi szempontból természetes volt, hogy ebben a helyzetben fogadjam egyik elődömet.

Hétfőn Macron hozzáfűzte, nem feladata "kommentálni vagy bírálni az igazságszolgáltatás döntéseit", ugyanakkor érthető, hogy sokakban visszhangot kelt "egy elnök bebörtönzésének" látványa.

Sarkozy politikai karrierjét több büntetőeljárás is beárnyékolta.

Franciaország legfelsőbb közigazgatási bírósága jövő hónapban fog ítéletet hirdetni egy másik tiltott kampányfinanszírozási perben Sarkozyre kiszabott hathónapos börtönbüntetés kapcsán beadott fellebbezésben, amely Bygmalion-ügyként híresült el.

Sarkozy a börtönbe vonulás előtt több interjút adott. A La Tribune-nak a volt elnök azt mondta:

Nem félek a börtöntől. Emelt fővel maradok, a börtön kapujában is.

Kapcsolódó cikkünk

Történelmi tettet hajt végre a volt francia elnök, de erre a legkevésbé sem lehet büszke

Kettős ítélet született: elítélték a magyar származású ex-elnököt az EU vezető hatalmában

Megfosztották kitüntetésétől Franciaország korábbi elnökét

Címlapkép forrása: Jerome Gilles/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

KIVA 2025 - Mi változott?

A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

PR cikk

Konferencia ajánló

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Orosz-ukrán háború ukrajna donbasz ukrán katonák
Globál
Végveszélyben az ukrán erődváros, Trump újra meggondolta magát - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
Pénzcentrum
Megvan a dátum, mikor érjük utol Ausztriát: brit kutatás igazolja, pár év és a magyar gazdaság lenyomja a nyugati bezzegországokat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility