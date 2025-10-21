Olyan történt, amire a második világháború óta nem volt példa – Börtönben ül az európai nagyhatalom magyar származású volt vezetője

Az elsőfokú bíróság szeptember 25-én ítélte öt év börtönre Nicolas Sarkozyt, amiért összeesküvést szőtt a 2007-es elnöki kampánya Moammer Kadhafi néhai líbiai diktátor jóvoltából történő finanszírozására.

Legutóbb 1945-ben volt arra példa franciaországban, hogy börtönbe zárjanak egy volt országvezetőt,

amikor a náci kollaboráns Philippe Pétain marsallt hazaárulásért vonták felelősségre.

A 2007 és 2012 között hivatalban lévő, apai ágon magyar nemesi származású Sarkozy fellebbezett, de be kellett vonulnia a La Santé börtön elkülönítő részlegének nagyjából 10 négyzetméteres cellájába. Bár korábban felmerült, hogy a "védett" részlegre kerülhet, ahol más "VIP-foglyokat" is elhelyeztek, végül nem így lett. Cellájában WC, zuhany, íróasztal, kis elektromos főzőlap és kis televízió áll a rendelkezésére – amiért havi 14 eurót kell fizetnie –, és lehet egy kis hűtőszekrénye is. Emellett hozzáférhet a külvilág információihoz, fogadhat családi látogatókat, valamint tarthat írásban és telefonos kapcsolatot.

Lényegében azonban magánzárkában tartózkodik:

naponta mindössze egy óra egyéni sétára mehet ki az elkülönített udvarra, ahol biztonsági okokból csak a börtön munkatársaival találkozhat, fogolytársakkal nem.

BREAKING: Former French President Nicolas Sarkozy walks to prisonHe was sentenced to five years after being found guilty of criminal conspiracy, but not guilty of receiving illegal campaign financing from the late Libyan dictator Muammar Gaddafihttps://t.co/F9BwiYGJiS pic.twitter.com/A2dWdxBnTa https://t.co/F9BwiYGJiS — Sky News (@SkyNews) October 21, 2025

Amikor Sarkozy elhagyta a párizsi villáját felesége, Carla Bruni kezét fogva, több mint száz támogatója tapsolt és skandálta utána, hogy "Nicolas!".

A volt elnök továbbra is hangoztatja ártatlanságát, és az X-en üzent a börtönbe szállítása közben:

Nincs kételyem. A végén a valóság fog győzni. De mily' súlyos lesz az érte fizetett ár.

Majd hozzátette: "Megin­gathatatlan erővel mondom a franciáknak: ma reggel nem egy volt elnököt zárnak be – hanem egy ártatlan embert. Ne sajnáljanak, mert a feleségem és a gyermekeim mellettem állnak... de ma reggel mély szomorúságot érzek egy bosszúvágy által megalázott Franciaországért."

Percekkel Sarkozy bevonulása után ügyvédje közölte,

kérelmet nyújtottak be a politikus szabadlábra helyezésére.

Szerinte semmi sem indokolja a fogva tartását, ugyanakkor úgy véli, legalább három hét, de akár egy hónap is eltelhet a kérvény elbírálásáig.

A múlt hét végén Emmanuel Macron az Élysée-palotában fogadta Sarkozyt. A jelenlegi francia elnök úgy fogalmazott:

emberi szempontból természetes volt, hogy ebben a helyzetben fogadjam egyik elődömet.

Hétfőn Macron hozzáfűzte, nem feladata "kommentálni vagy bírálni az igazságszolgáltatás döntéseit", ugyanakkor érthető, hogy sokakban visszhangot kelt "egy elnök bebörtönzésének" látványa.

Sarkozy politikai karrierjét több büntetőeljárás is beárnyékolta.

Franciaország legfelsőbb közigazgatási bírósága jövő hónapban fog ítéletet hirdetni egy másik tiltott kampányfinanszírozási perben Sarkozyre kiszabott hathónapos börtönbüntetés kapcsán beadott fellebbezésben, amely Bygmalion-ügyként híresült el.

Sarkozy a börtönbe vonulás előtt több interjút adott. A La Tribune-nak a volt elnök azt mondta:

Nem félek a börtöntől. Emelt fővel maradok, a börtön kapujában is.

Címlapkép forrása: Jerome Gilles/NurPhoto via Getty Images