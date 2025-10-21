Olyan történt, amire a második világháború óta nem volt példa – Börtönben ül az európai nagyhatalom magyar származású volt vezetője

Az elsőfokú bíróság szeptember 25-én ítélte öt év börtönre Nicolas Sarkozyt, amiért összeesküvést szőtt a 2007-es elnöki kampánya Moammer Kadhafi néhai líbiai diktátor jóvoltából történő finanszírozására.
Legutóbb 1945-ben volt arra példa franciaországban, hogy börtönbe zárjanak egy volt országvezetőt,
amikor a náci kollaboráns Philippe Pétain marsallt hazaárulásért vonták felelősségre.
A 2007 és 2012 között hivatalban lévő, apai ágon magyar nemesi származású Sarkozy fellebbezett, de be kellett vonulnia a La Santé börtön elkülönítő részlegének nagyjából 10 négyzetméteres cellájába. Bár korábban felmerült, hogy a "védett" részlegre kerülhet, ahol más "VIP-foglyokat" is elhelyeztek, végül nem így lett. Cellájában WC, zuhany, íróasztal, kis elektromos főzőlap és kis televízió áll a rendelkezésére – amiért havi 14 eurót kell fizetnie –, és lehet egy kis hűtőszekrénye is. Emellett hozzáférhet a külvilág információihoz, fogadhat családi látogatókat, valamint tarthat írásban és telefonos kapcsolatot.
Lényegében azonban magánzárkában tartózkodik:
naponta mindössze egy óra egyéni sétára mehet ki az elkülönített udvarra, ahol biztonsági okokból csak a börtön munkatársaival találkozhat, fogolytársakkal nem.
BREAKING: Former French President Nicolas Sarkozy walks to prisonHe was sentenced to five years after being found guilty of criminal conspiracy, but not guilty of receiving illegal campaign financing from the late Libyan dictator Muammar Gaddafihttps://t.co/F9BwiYGJiS pic.twitter.com/A2dWdxBnTa https://t.co/F9BwiYGJiS— Sky News (@SkyNews) October 21, 2025
Amikor Sarkozy elhagyta a párizsi villáját felesége, Carla Bruni kezét fogva, több mint száz támogatója tapsolt és skandálta utána, hogy "Nicolas!".
A volt elnök továbbra is hangoztatja ártatlanságát, és az X-en üzent a börtönbe szállítása közben:
Nincs kételyem. A végén a valóság fog győzni. De mily' súlyos lesz az érte fizetett ár.
Majd hozzátette: "Megingathatatlan erővel mondom a franciáknak: ma reggel nem egy volt elnököt zárnak be – hanem egy ártatlan embert. Ne sajnáljanak, mert a feleségem és a gyermekeim mellettem állnak... de ma reggel mély szomorúságot érzek egy bosszúvágy által megalázott Franciaországért."
Percekkel Sarkozy bevonulása után ügyvédje közölte,
kérelmet nyújtottak be a politikus szabadlábra helyezésére.
Szerinte semmi sem indokolja a fogva tartását, ugyanakkor úgy véli, legalább három hét, de akár egy hónap is eltelhet a kérvény elbírálásáig.
A múlt hét végén Emmanuel Macron az Élysée-palotában fogadta Sarkozyt. A jelenlegi francia elnök úgy fogalmazott:
emberi szempontból természetes volt, hogy ebben a helyzetben fogadjam egyik elődömet.
Hétfőn Macron hozzáfűzte, nem feladata "kommentálni vagy bírálni az igazságszolgáltatás döntéseit", ugyanakkor érthető, hogy sokakban visszhangot kelt "egy elnök bebörtönzésének" látványa.
Sarkozy politikai karrierjét több büntetőeljárás is beárnyékolta.
Franciaország legfelsőbb közigazgatási bírósága jövő hónapban fog ítéletet hirdetni egy másik tiltott kampányfinanszírozási perben Sarkozyre kiszabott hathónapos börtönbüntetés kapcsán beadott fellebbezésben, amely Bygmalion-ügyként híresült el.
Sarkozy a börtönbe vonulás előtt több interjút adott. A La Tribune-nak a volt elnök azt mondta:
Nem félek a börtöntől. Emelt fővel maradok, a börtön kapujában is.
Címlapkép forrása: Jerome Gilles/NurPhoto via Getty Images
A fővárosi panellakásokat drágította meg eddig a leginkább az Otthon Start
A téglalakások ára csökkent az Otthon Centrum kínálatában.
Itt az újabb emelés! Már megint egy magas célár jött ki az OTP-re
Folytatódhat a rali.
Itt az MNB kamatdöntése!
Még várunk a friss üzenetekre.
Otthon Start: újabb beruházásokat nyilvánít kiemeltté a kormány, jönnek az első vidéki lakóparkok
Társadalmi egyeztetésre bocsátották a rendelettervezetet.
Filmbe illő jelenetek játszódtak le: szabályosan kilőtt az érdeklődés a Louvre iránt
Párizsra figyel a világ.
Nemzeti ünnep: teljesen felbolydul a közlekedés a fővárosban, erre érdemes figyelni
Szerdán és csütörtökön is.
Széttépik a 4iG-t és a Rábát
Elképesztő száguldást láthatunk.
KIVA 2025 - Mi változott?
A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta
Kinek kell pénzügyi tanácsadó, ha ott a ChatGPT?
Új kihívó van az ember legjobb barátja címért: kutya helyett egyre többen a ChatGPT-re tekintenek barátjukként, tanácsadójukként. Ahogy egyre fejlettebb modellekkel áll elő az OpenAI, úgy n
Lesotho - az afrikai ország, amely elesett a vámháborúban
Lesotho súlyos gazdasági és humanitárius válságba került az aszály és a textilipar visszaesése miatt.
Három évnyi vagyonteremtés története - A HOLD OVK teljesítménye
Három éve indult a HOLD Online Vagyonkezelés (OVK) szolgáltatása, nagyon szerencsés időpontban. A nyomott kezdeti részvényárak, a magas kötvényhozamok remek környezetet teremtettek az befektet
Innovációs verseny nélkül nagyban lehet gondolkodni
Azaz nagyvállalatoknak pályázat, ahol ha most gyorsan teljesítesz egy feltételt, akkor különös verseny nélkül tudsz maximum 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapni - wow
Robosztus gazdasági növekedés mellett működhet a 14. havi nyugdíj
A magyar kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését is fontolgatja. A kijelentés azonnal beindította a találgatásokat, hiszen egy ilyen lépés nemcsak a nyugdíjasoknak jelentene pluszpénzt, hanem a
Forradalom a konnektorban
Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor
Comcast Corporation - elemzés
Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!