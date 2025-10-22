„Németországban négyszer több érték marad” – termelékenységi fordulat kell a magyar KKV-knál

A Portfolio és Kavosz roadshow debreceni állomásán Miklóssy Ferenc, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke beszélt a vállalkozások finanszírozási lehetőségeiről és a gazdasági kihívásokról.
Az elnök elmondta, hogy az élelmiszeripar területén jelentős források állnak rendelkezésre, mintegy 600 milliárd forint értékben. A kamara által végzett felmérés szerint
a vállalkozások növekedésének prioritási listáján a finanszírozás csak a hetedik helyen áll. Az első helyen a piac, a szakképzett munkaerő, az adminisztráció, az infláció és egyéb tényezők szerepelnek.
Az elnök rámutatott, hogy idén jelentősen csökkent a beruházási ráta, amely várhatóan 21-22 százalék között alakul. Hangsúlyozta a hatékonyságot és versenyképességet növelő fejlesztések szükségességét, amelyek megalapozhatják a magyar vállalkozások hazai és nemzetközi versenyképességét.
Miklóssy Ferenc kitért arra is, hogy a szolgáltatóipar aránya még mindig alacsony az iparhoz képest, így ebben a szektorban nagy lehetőségek rejlenek. Debrecen és térsége kapcsán megemlítette, hogy az elkövetkező időszakban jelentős jövedelem fog termelődni, elsősorban a külföldi tulajdonú cégek révén.
Az elnök felhívta a figyelmet arra, hogy
Németországban egy kkv‑ra négyszer annyi hozzáadott érték jut, mint nálunk - ami Németországban is marad,
– vagyis a megtermelt érték sokkal nagyobb része ott csapódik le bérekben, adókban, profitban és hazai beszállításban –, ezért a magyar kkv‑knak saját termékben, K+F‑ben, szolgáltatás‑hozzáadásban és termelékenységben kell előrelépniük, hogy több érték maradjon itthon.
Németországban egy kkv‑ra négyszer annyi hozzáadott érték jut, mint nálunk
