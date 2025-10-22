„Németországban négyszer több érték marad” – termelékenységi fordulat kell a magyar KKV-knál

A magyar vállalkozások versenyképességének és termelékenységének növelése elengedhetetlen a gazdasági növekedéshez, különösen mivel a hazai KKV-k hozzáadott értéke jelentősen elmarad nyugati társaikétól – hangsúlyozta Miklóssy Ferenc, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a Portfolio és a Kavosz közös országjárásán, Debrecenben. Kitért arra is, hogy bár a felmérések szerint a finanszírozás csak a hetedik helyen szerepel a vállalkozások növekedését befolyásoló tényezők között, a megfelelő források biztosítása kulcsfontosságú a jó projektek megvalósításához. A beruházási ráta idén 21-22 százalékra csökkent, miközben a magyar vállalkozások felhalmozási rátája messze elmarad a kívánatostól.

A Portfolio és Kavosz roadshow debreceni állomásán Miklóssy Ferenc, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke beszélt a vállalkozások finanszírozási lehetőségeiről és a gazdasági kihívásokról.

Az elnök elmondta, hogy az élelmiszeripar területén jelentős források állnak rendelkezésre, mintegy 600 milliárd forint értékben. A kamara által végzett felmérés szerint

a vállalkozások növekedésének prioritási listáján a finanszírozás csak a hetedik helyen áll. Az első helyen a piac, a szakképzett munkaerő, az adminisztráció, az infláció és egyéb tényezők szerepelnek.

Az elnök rámutatott, hogy idén jelentősen csökkent a beruházási ráta, amely várhatóan 21-22 százalék között alakul. Hangsúlyozta a hatékonyságot és versenyképességet növelő fejlesztések szükségességét, amelyek megalapozhatják a magyar vállalkozások hazai és nemzetközi versenyképességét.

Miklóssy Ferenc kitért arra is, hogy a szolgáltatóipar aránya még mindig alacsony az iparhoz képest, így ebben a szektorban nagy lehetőségek rejlenek. Debrecen és térsége kapcsán megemlítette, hogy az elkövetkező időszakban jelentős jövedelem fog termelődni, elsősorban a külföldi tulajdonú cégek révén.

Az elnök felhívta a figyelmet arra, hogy

hogy Magyarországon háromszor annyi KKV van, mint Ausztriában, de csak a 40%-át termelik meg az ottani értéknek. Németországban egy KKV négyszer annyi hozzáadott értéket termel, mint Magyarországon.

