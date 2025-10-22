  • Megjelenítés
Kritikus napok jönnek a forintnál: egy fontos hír döntheti el a magyar deviza sorsát
Kritikus napok jönnek a forintnál: egy fontos hír döntheti el a magyar deviza sorsát

A forint egyelőre stabilan tartja magát a 389-es euró- és a 335-ös dollárszintek közelében, de a nap folyamán érkező hazai makroadatok és a nemzetközi politikai fejlemények új irányt szabhatnak a kereskedésnek. A befektetők a KSH munkaerőpiaci jelentésére és a pénzügyminisztérium államháztartási beszámolójára figyelnek, miközben a kétes sorsú budapesti békecsúcs körüli diplomáciai üzengetések fokozzák a piaci bizonytalanságot. Az euró-dollár kereszt enyhe erősödése ugyanakkor rövid távon még támogathatja a forintot, ha a régiós kockázati étvágy nem romlik tovább.

A forint árfolyama szerdán reggel viszonylag alacsony intenzitású kereskedésben alig mozgott, miután az előző napokban fokozatos erősödést mutatott a dollárral és az euróval szemben is. A hazai deviza kedden délután még 334,9-es szintekről kapaszkodott vissza 335,3 környékére a dollárral szemben, míg az euró jegyzése 389,3 forintnál járt szerda reggel nyolc óra után. Az euró-forint árfolyam a hétfői 388-as mélypont után kisebb hullámzásokkal oldalazott, miután a nemzetközi piaci hangulat sem adott egyértelmű irányt a feltörekvő devizáknak.

Az elmúlt három nap mozgásaiból kirajzolódik, hogy a forint előbb gyengült a hét elején, majd kedden délután a dollár–euró kereszt enyhe fordulata és a hozamkörnyezet stabilizálódása újra megtámasztotta a hazai fizetőeszközt.

A dollár-forint árfolyam hétfőn még 333 körül is járt, majd kedden estére 336 közelébe kapaszkodott, azóta viszont kissé visszakorrigált 335,4-re.

Az euró-forintnál hasonló trend látszott: hétfőn még a 388-as sáv alsó részén mozgott, kedden 390 fölé is felkúszott, majd szerdára 389,3 körül stabilizálódott.

A 389,5 forintos eddigi maximum és a 389,1-es minimum jelzi, hogy a kereskedés egyelőre szűk sávban zajlik.

A devizapiaci háttérben a globális dollármozgások dominálnak.

Az euró-dollár árfolyam 1,1610 körül jár, ami enyhe korrekciót jelent az előző napok mélypontjaihoz képest. Az euró az elmúlt három napban gyengülő pályán volt: október 20-án még 1,167-en indult, kedden délután 1,160-ig csúszott vissza, majd szerda reggelre minimális emelkedést mutatott. A dollár gyengülését részben az ázsiai kereskedésben tapasztalt újraárazások okozták, miután a japán exportadatok és a nemesfémek mozgása is kockázatkerülőbb befektetői magatartást váltott ki.

A dollár a jenhez képest is 0,1 százalékkal gyengült, 151,74 jen közelébe.

A nemzetközi hangulatot a kockázati eszközöktől való óvatos távolságtartás jellemzi, miután kedden az arany árfolyama az elmúlt öt év legnagyobb napi esését produkálta, majd szerda reggel 0,5 százalékkal korrigált felfelé 4145 dollárig unciánként. A piacok továbbra is érzékenyen reagálnak az amerikai gazdaságpolitikai kilátásokra: Donald Trump elnök Fed-ellenes nyilatkozatai és a kamatpályával kapcsolatos bizonytalanság növeli a volatilitást a dollárban, miközben egyes jegybankok újra diverzifikálni kezdték tartalékaikat aranyba és más eszközökbe. Ez a mozgás ugyanakkor már túlfeszítetteknek tűnik, és rövid távon a korrekciós szakasz dominálhat.

A forint szempontjából a mai napon két hazai makroadat lehet fontos. A KSH 8:30-kor közli a szeptemberi foglalkoztatási és munkanélküliségi statisztikákat, amelyek irányt adhatnak a gazdasági aktivitásról, majd 11 órakor a Nemzetgazdasági Minisztérium teszi közzé a részletes államháztartási beszámolót. Ezek a számok befolyásolhatják a befektetői várakozásokat a fiskális pálya és a növekedési kilátások tekintetében, különösen a forintkötvények keresletén keresztül.

A piaci szereplők ugyanakkor nemcsak az adatokra, hanem a geopolitikai fejleményekre is figyelnek.

Szerdán folytatódnak az egyeztetések a kétes sorsú budapesti békecsúcs előkészületeiről, amely körül egyre intenzívebb az orosz, amerikai és ukrán üzengetés az ukrajnai háború kimenetelét illetően.

Azonban a Fehér Ház és Donald Trump elnök egyelőre azt kommunikálja, hogy a közeli jövőben nem akar találkozni Vlagyimir Putyin orosz államfővel.

A befektetők óvatosak, mert a csúcstalálkozó kimenetele akár újabb fordulatot hozhat a kelet-európai biztonsági helyzetben, ami közvetve a régiós devizák mozgását is befolyásolhatja. A forint eddig jól tartotta magát a geopolitikai feszültségek ellenére, de az elkövetkező órákban és napokban a volatilitás nőhet, ha a nemzetközi hírek érdemben változtatják meg a kockázati étvágyat.

