Kritikus napok jönnek a forintnál: egy fontos hír döntheti el a magyar deviza sorsát

A forint árfolyama szerdán reggel viszonylag alacsony intenzitású kereskedésben alig mozgott, miután az előző napokban fokozatos erősödést mutatott a dollárral és az euróval szemben is. A hazai deviza kedden délután még 334,9-es szintekről kapaszkodott vissza 335,3 környékére a dollárral szemben, míg az euró jegyzése 389,3 forintnál járt szerda reggel nyolc óra után. Az euró-forint árfolyam a hétfői 388-as mélypont után kisebb hullámzásokkal oldalazott, miután a nemzetközi piaci hangulat sem adott egyértelmű irányt a feltörekvő devizáknak.
Az elmúlt három nap mozgásaiból kirajzolódik, hogy a forint előbb gyengült a hét elején, majd kedden délután a dollár–euró kereszt enyhe fordulata és a hozamkörnyezet stabilizálódása újra megtámasztotta a hazai fizetőeszközt.
A dollár-forint árfolyam hétfőn még 333 körül is járt, majd kedden estére 336 közelébe kapaszkodott, azóta viszont kissé visszakorrigált 335,4-re.
Az euró-forintnál hasonló trend látszott: hétfőn még a 388-as sáv alsó részén mozgott, kedden 390 fölé is felkúszott, majd szerdára 389,3 körül stabilizálódott.
A 389,5 forintos eddigi maximum és a 389,1-es minimum jelzi, hogy a kereskedés egyelőre szűk sávban zajlik.
A devizapiaci háttérben a globális dollármozgások dominálnak.
Az euró-dollár árfolyam 1,1610 körül jár, ami enyhe korrekciót jelent az előző napok mélypontjaihoz képest. Az euró az elmúlt három napban gyengülő pályán volt: október 20-án még 1,167-en indult, kedden délután 1,160-ig csúszott vissza, majd szerda reggelre minimális emelkedést mutatott. A dollár gyengülését részben az ázsiai kereskedésben tapasztalt újraárazások okozták, miután a japán exportadatok és a nemesfémek mozgása is kockázatkerülőbb befektetői magatartást váltott ki.
A dollár a jenhez képest is 0,1 százalékkal gyengült, 151,74 jen közelébe.
A nemzetközi hangulatot a kockázati eszközöktől való óvatos távolságtartás jellemzi, miután kedden az arany árfolyama az elmúlt öt év legnagyobb napi esését produkálta, majd szerda reggel 0,5 százalékkal korrigált felfelé 4145 dollárig unciánként. A piacok továbbra is érzékenyen reagálnak az amerikai gazdaságpolitikai kilátásokra: Donald Trump elnök Fed-ellenes nyilatkozatai és a kamatpályával kapcsolatos bizonytalanság növeli a volatilitást a dollárban, miközben egyes jegybankok újra diverzifikálni kezdték tartalékaikat aranyba és más eszközökbe. Ez a mozgás ugyanakkor már túlfeszítetteknek tűnik, és rövid távon a korrekciós szakasz dominálhat.
A forint szempontjából a mai napon két hazai makroadat lehet fontos. A KSH 8:30-kor közli a szeptemberi foglalkoztatási és munkanélküliségi statisztikákat, amelyek irányt adhatnak a gazdasági aktivitásról, majd 11 órakor a Nemzetgazdasági Minisztérium teszi közzé a részletes államháztartási beszámolót. Ezek a számok befolyásolhatják a befektetői várakozásokat a fiskális pálya és a növekedési kilátások tekintetében, különösen a forintkötvények keresletén keresztül.
A piaci szereplők ugyanakkor nemcsak az adatokra, hanem a geopolitikai fejleményekre is figyelnek.
Szerdán folytatódnak az egyeztetések a kétes sorsú budapesti békecsúcs előkészületeiről, amely körül egyre intenzívebb az orosz, amerikai és ukrán üzengetés az ukrajnai háború kimenetelét illetően.
Azonban a Fehér Ház és Donald Trump elnök egyelőre azt kommunikálja, hogy a közeli jövőben nem akar találkozni Vlagyimir Putyin orosz államfővel.
A befektetők óvatosak, mert a csúcstalálkozó kimenetele akár újabb fordulatot hozhat a kelet-európai biztonsági helyzetben, ami közvetve a régiós devizák mozgását is befolyásolhatja. A forint eddig jól tartotta magát a geopolitikai feszültségek ellenére, de az elkövetkező órákban és napokban a volatilitás nőhet, ha a nemzetközi hírek érdemben változtatják meg a kockázati étvágyat.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Netflix: vártnál gyengébb profit és bevétel, esésben a részvény
A kilátások továbbra is jók.
Melyik állampapírba érdemes most befektetni?
Érkeznek a válaszok!
Hirtelen felszálltak az orosz MiG-31-esek: egész Ukrajnában riadó van, hiperszonikus támadástól rettegnek
A Kinzsalok bárhova lecsaphatnak Ukrajnán belül.
Így élheti túl saját magát az Otthon Start: vadiúj lakásvásárlási lehetőséget vezet be a kormány
Biztonságot növel, de kérdéseket is felvet a társasházi építményi jog.
Trump is üzent: ezért halasztották el a békecsúcsot
Még nem döntött a találkozóról.
Budapesti békecsúcs: Szijjártó Péter Washingtonból üzent
A Fehér Házból érkező hírek után.
Trump orrára vágták az ajtót, Brüsszelben parolázhatnak a kínaiak
Az Európai Unió és Peking kereskedelmi képviselői már a héten találkoznak.
Tizenegyedszer bukott el a finanszírozási javaslat, újabb határidő-hosszabbítás jöhet
Egyre nagyobb vergődés az amerikai kormányzati leállás, Trumppal tárgyalnának a demokraták.
Az Otthon Start mellett a CSOK Plusz feltételeibe is belenyúlna a kormány
Egy éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a CSOK Plusz két fontos részletébe is belenyúlna a kormány. Nem kell megijedni a változás inkább kedvező a támogatá
Lesotho - az afrikai ország, amely elesett a vámháborúban
Lesotho súlyos gazdasági és humanitárius válságba került az aszály és a textilipar visszaesése miatt.
Három évnyi vagyonteremtés története - A HOLD OVK teljesítménye
Három éve indult a HOLD Online Vagyonkezelés (OVK) szolgáltatása, nagyon szerencsés időpontban. A nyomott kezdeti részvényárak, a magas kötvényhozamok remek környezetet teremtettek az befektet
Innovációs verseny nélkül nagyban lehet gondolkodni
Azaz nagyvállalatoknak pályázat, ahol ha most gyorsan teljesítesz egy feltételt, akkor különös verseny nélkül tudsz maximum 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapni - wow
KIVA 2025 - Mi változott?
A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta
Robosztus gazdasági növekedés mellett működhet a 14. havi nyugdíj
A magyar kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését is fontolgatja. A kijelentés azonnal beindította a találgatásokat, hiszen egy ilyen lépés nemcsak a nyugdíjasoknak jelentene pluszpénzt, hanem a
Forradalom a konnektorban
Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor
Comcast Corporation - elemzés
Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10
Tűzeset Százhalombattán: mit fogunk ebből érezni?
A Mol dolgozik a kapacitások helyreállításán.
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!