Már meg is van az első áldozata az új amerikai és uniós orosz olajszankcióknak

India jelentősen visszafoghatja az orosz olajimportot, miután az Egyesült Államok és Európa új szankciókat vezetett be a Rosznyefty és a Lukoil ellen. Az indiai állami finomítók már elkezdték megvizsgálni a fennálló orosz import szerződéseiket, hogy elkerüljék a közvetlen kapcsolatot a szankcionált orosz olajvállalatokkal.

India a következő hetekben

jelentősen csökkentheti, sőt egyes esetekben teljesen le is állíthatja az orosz nyersolaj importját,

miután az Egyesült Államok és az Európai Unió új szankciókat vezetett be Moszkva két legnagyobb olajipari vállalata, a Rosznyefty és a Lukoil ellen - közölték csütörtökön iparági források a Reutersnek.

A hírügynökség értesülései szerint az ország legnagyobb magánkézben lévő olajfinomítója, a Reliance Industries fontolgatja, hogy drasztikusan visszavágja az orosz szállításokat, illetve teljesen felfüggeszti a vásárlásokat, igazodva az indiai kormány iránymutatásaihoz.

A vállalat közleménye szerint „az orosz olajimport újrakalibrálása folyamatban van, és a Reliance teljes mértékben követi a kormányzati előírásokat”. Az állami tulajdonú finomítók - köztük az Indian Oil Corp, a Bharat Petroleum és a Hindustan Petroleum - jelenleg átvizsgálják a szállítási dokumentumokat, hogy megbizonyosodjanak arról, egyetlen szállítmány sem érkezik közvetlenül a szankcionált orosz olajóriásoktól.

Az amerikai pénzügyminisztérium november 21-ig adott határidőt a vállalatoknak, hogy lezárják a Rosznyeftyvel és a Lukoillal kapcsolatos tranzakcióikat.

India a 2022-es ukrajnai invázió után vált a legnagyobb vásárlóvá az orosz tengeri olajexportban, miután a nyugati országok leállították importjukat. A mostani szankciók nyomán azonban az orosz olajjal folytatott kereskedelem újra bizonytalanná válhat, ami hatással lehet az ázsiai olajpiaci árakra és India energiaellátási stratégiájára is.

Előzmények

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerda éjszaka

újabb szankciós intézkedéscsomagot jelentett be, amely oroszország olajiparát célozta meg

A büntetőintézkedések alapvetően Oroszország két legnagyobb olajvállalatát, a Rosznyeftet és a Lukoilt szankcionálják. A döntés kimondja: a két társaság 50 százalékos vagy annál nagyobb közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő valamennyi szervezetet blokkolni kell. Ezt követően az amerikai minisztérium közleménye hosszasan sorolja a szankciós intézkedéssel érintett orosz cégeket.

Eközben az EU-tagállamok jóváhagyták a 19. Oroszország elleni szankciós csomagot, amely az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importjának tilalmát is tartalmazza.

