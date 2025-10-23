Már meg is van az első áldozata az új amerikai és uniós orosz olajszankcióknak

India a következő hetekben
jelentősen csökkentheti, sőt egyes esetekben teljesen le is állíthatja az orosz nyersolaj importját,
miután az Egyesült Államok és az Európai Unió új szankciókat vezetett be Moszkva két legnagyobb olajipari vállalata, a Rosznyefty és a Lukoil ellen - közölték csütörtökön iparági források a Reutersnek.
A hírügynökség értesülései szerint az ország legnagyobb magánkézben lévő olajfinomítója, a Reliance Industries fontolgatja, hogy drasztikusan visszavágja az orosz szállításokat, illetve teljesen felfüggeszti a vásárlásokat, igazodva az indiai kormány iránymutatásaihoz.
A vállalat közleménye szerint „az orosz olajimport újrakalibrálása folyamatban van, és a Reliance teljes mértékben követi a kormányzati előírásokat”. Az állami tulajdonú finomítók - köztük az Indian Oil Corp, a Bharat Petroleum és a Hindustan Petroleum - jelenleg átvizsgálják a szállítási dokumentumokat, hogy megbizonyosodjanak arról, egyetlen szállítmány sem érkezik közvetlenül a szankcionált orosz olajóriásoktól.
Az amerikai pénzügyminisztérium november 21-ig adott határidőt a vállalatoknak, hogy lezárják a Rosznyeftyvel és a Lukoillal kapcsolatos tranzakcióikat.
India a 2022-es ukrajnai invázió után vált a legnagyobb vásárlóvá az orosz tengeri olajexportban, miután a nyugati országok leállították importjukat. A mostani szankciók nyomán azonban az orosz olajjal folytatott kereskedelem újra bizonytalanná válhat, ami hatással lehet az ázsiai olajpiaci árakra és India energiaellátási stratégiájára is.
Előzmények
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerda éjszaka
újabb szankciós intézkedéscsomagot jelentett be, amely oroszország olajiparát célozta meg
- erről részletesen itt írtunk.
A büntetőintézkedések alapvetően Oroszország két legnagyobb olajvállalatát, a Rosznyeftet és a Lukoilt szankcionálják. A döntés kimondja: a két társaság 50 százalékos vagy annál nagyobb közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő valamennyi szervezetet blokkolni kell. Ezt követően az amerikai minisztérium közleménye hosszasan sorolja a szankciós intézkedéssel érintett orosz cégeket.
Eközben az EU-tagállamok jóváhagyták a 19. Oroszország elleni szankciós csomagot, amely az orosz cseppfolyósított földgáz (LNG) importjának tilalmát is tartalmazza.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Fájdalmas döntést hozhat repülőgépeiről a Wizz Air
Tárgyalnak az Airbusszal.
Váratlan felfedezést tettek a Covid-vakcinákról, nagyszabású vizsgálat készül
Fontos szerepet kaphatnak a daganatterápiában az mRNS-oltások.
Ursula von der Leyen hatalmas muníciót kapott az egész EU-t felforgató tervéhez
Egy kutatás lerántotta a leplet az Európai Unió legfontosabb eszközéről.
Itt van Amerika új szankciós csomagja az oroszok ellen - Trump tényleg lemondta találkozóját Putyinnal
Megbénítják Oroszország két gigantikus energetikai cégét.
Új információk érkeztek: megvan, mi lehet Orbán Viktor és Donald Trump nagy megállapodásában
Szijjártó Péter új dimenziókat emleget.
Nagy fordulat a Teslánál!
A piac mégis csalódott.
Kiderült az igazság a Louvre-rablásról: az elavult kamera az egyik fő felelős
Több biztonsági hiányosság tette lehetővé a lopást.
Szlovákia feladta az ellenállást: órákon belül életbe lép az EU történetének egyik legkeményebb szankciócsomagja
Ez lesz a 19. szankciós csomag Oroszország ellen.
A vizes élőhelyek pusztulása több billió dolláros kárt okozhat
A halászatot, mezőgazdaságot és árvízvédelmet támogató vizes élőhelyek pusztulása súlyos gazdasági károkat okozhat világszerte, derül ki a Vizes élőhelyek egyezmén
Belefulladunk az ingyen puncsos tálba, pedig egyszer le kell jönni róla
Rossz ómen a pénzügyeidre nézve, ha pénzügyminisztered szemében könnyek gyűlnek. Nagyon nehéz ugyanis leszokni a költségvetési alkoholizmusról: kényelmetlen és politikailag öngyilkosság i
Az Otthon Start mellett a CSOK Plusz feltételeibe is belenyúlna a kormány
Egy éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a CSOK Plusz két fontos részletébe is belenyúlna a kormány. Nem kell megijedni a változás inkább kedvező a támogatá
Lesotho - az afrikai ország, amely elesett a vámháborúban
Lesotho súlyos gazdasági és humanitárius válságba került az aszály és a textilipar visszaesése miatt.
Három évnyi vagyonteremtés története - A HOLD OVK teljesítménye
Három éve indult a HOLD Online Vagyonkezelés (OVK) szolgáltatása, nagyon szerencsés időpontban. A nyomott kezdeti részvényárak, a magas kötvényhozamok remek környezetet teremtettek az befektet
KIVA 2025 - Mi változott?
A többi adónemhez hasonlóan a kisvállalati adó (KIVA) szabályok is változtak az elmúlt évek során. A KIVA mértéke 2025-ben is 10 százalék, de van egy fontos KIVA-változás is, amit a 2025 ta
Innovációs verseny nélkül nagyban lehet gondolkodni
Azaz nagyvállalatoknak pályázat, ahol ha most gyorsan teljesítesz egy feltételt, akkor különös verseny nélkül tudsz maximum 3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapni - wow
Robosztus gazdasági növekedés mellett működhet a 14. havi nyugdíj
A magyar kormány a 14. havi nyugdíj bevezetését is fontolgatja. A kijelentés azonnal beindította a találgatásokat, hiszen egy ilyen lépés nemcsak a nyugdíjasoknak jelentene pluszpénzt, hanem a
Tűzeset Százhalombattán: mit fogunk ebből érezni?
A Mol dolgozik a kapacitások helyreállításán.
Nem az a kérdés, hogy lufi-e az AI-boom, hanem, hogy mikor lesz vége
Milyen jövő vár a mesterséges intelligenciára?
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod