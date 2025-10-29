Drasztikus a helyzet az ukrán fronton: szinte már nem maradt bevethető harckocsija Kijevnek

A Rádió Szvobodának nyilatkozva Szalamaha elmondta, hogy a fronton szolgáló harckocsizászlóaljak többsége jóval a tervezett 30–40 jármű alatt teljesít. Ritkán áll rendelkezésre néhány működőképes harckocsi, és a
gyakorlatban gyakran legfeljebb 5–6 bevethető, olykor mindössze 2–3.
Az ukrán parancsnokok emiatt egyre óvatosabban gazdálkodnak a szűkös eszközökkel, és azokat igyekeznek döntő helyzetekre tartalékolni. Szalamaha szerint a harckocsik a csatamezőn továbbra is képviselnek ütőerőt, de ha félreértik szerepüket, és rosszul alkalmazzák őket, akkor csak eredmény nélküli súlyos veszteséggel járhat a bevetésük. Ilyen például az, amikor egyetlen járművet előretolnak pusztán azért, hogy a gyalogság támogatást lásson.
Mindkét fél olyan harctéri környezetben küzd, amely drasztikusan korlátozza a páncélosok mozgékonyságát. A felderítésre, célmegjelölésre és közvetlen csapásmérésre tömegesen használt drónok miatt bármilyen páncélos manőver magas kockázatúvá vált.
Szalamaha úgy véli, hogy a harckocsi-összevonások már akár 10 kilométerrel a front mögött is sebezhetőek: amint észlelik a járműveket, gyorsan megindulnak a csapásmérések.
Ukrajna a háború kezdetén körülbelül 800 szolgálatban álló és további 600 raktáron lévő harckocsival rendelkezett, egyszerre soha nem volt 1500-nál több bevethető.
Jelenleg ennek nagyjából harmada, egyes alakulatoknál mindössze az ötöde tekinthető harcképesnek.
Az Oryx projekt adatai szerint Oroszország az invázió kezdete óta közel 4000 harckocsit vesztett, míg Ukrajna veszteségeit mintegy 1000 járműre becsülik.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
