Gyanús repülő tárgyat észleltek egy holland katonai bázis felett – Akármi is volt, azonnal köddé vált

A Koninklijke Marechaussee nevű biztonsági erő szóvivője csütörtökön megerősítette az esetet a De Volkskrant beszámolója nyomán. A légiforgalmi irányítás „potenciális kémkedésnek” minősítette a történteket.

A holland hadsereg részeként működő rendvédelmi testület vizsgálata nem hozott eredményt, további nyomot nem találtak. Mint jelezték, ez csak egy a sok bejelentés közül.

A Gilze-Rijen bázis a légierő helikopteres támaszpontja, ahol Apacs harci helikopterek, valamint Chinook és Cougar szállítóhelikopterek állomásoznak.

A szóvivő szerint néhány hete is láttak drónt a bázis felett: egy civil észlelte, és értesítette a rendőrséget. A helyszínre riasztott Koninklijke Marechaussee akkor sem talált semmit.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy a hollandiai esetek nem hasonlíthatók a belgiumi helyzethez. Az elmúlt héten Belgiumban gyakran észleltek drónokat katonai létesítmények közelében, az ottani légifelderítő központot meg is erősítik. Az utóbbi hetekben legalább 23 repülőtér és légibázis környékén bukkantak fel drónok. A belga hatóságok szerint Oroszország állhat a háttérben.

Hollandiában azonban nincs bizonyíték arra, hogy bármely más ország kapcsolódna az észlelésekhez. A szóvivő arra számít, hogy a közeljövőben több bejelentés érkezik, részben a megnövekedett figyelem miatt.

Hollandiában a drónok eddig nem okoztak veszélyes helyzetet vagy fennakadást. Néhány hete a schipholi Polderbaan futópályát ugyan lezárták egy feltételezett drónészlelés miatt, de később kiderült, hogy időjárási ballonról volt szó.

A Koninklijke Marechaussee mindenféle helyszínről kap bejelentéseket, részben azért, mert sok területen tilos drónnal repülni. Gyakran kiderül, hogy magánszemélyek hobbitevékenysége áll a riasztások hátterében.

