Jóváhagyta a lengyel parlament a volt miniszter letartóztatását, aki éppen Budapesten tartózkodik

Az ügyészség október végén nyújtotta be az indítványt Ziobro ügyében. A mentelmi jog felfüggesztéséről, illetve a 26 bűncselekmény feltételezett elkövetéséről szóló indítványra vonatkozó szavazásokon a képviselők döntő többsége támogatta az ügyészségi indítványt. Ellenszavazatokat Ziobro párttársai – a fő ellenzéki erőnek, a Jog és Igazságosságnak (PiS) a képviselői – adtak le, valamint kisebb ellenzéki tömörülések egyes képviselői. Az előzetes letartóztatást a PiS mellett a szintén ellenzéki Konföderáció jelen lévő 13 tagja is ellenezte.
Ziobro ellen az igazságügyi tárca kötelékében működő Igazságosság Alap ügyében indítottak büntetőeljárást, és ebben hivatali visszaéléssel és kötelességmulasztással gyanúsítják. Az ügyészség szerint a politikus az előző, PiS vezette kormány idején igazságügyi miniszterként a tárca munkatársaiból is álló
szervezett bűnözői csoportot alapított és irányított.
A PiS politikusai szerint Donald Tusk miniszterelnök és az általa vezetett Polgári Koalíció (KO) politikusai a büntetőügyi eljárással bosszút akarnak állni Ziobrón.
Zbigniew Ziobro, aki jelenleg Budapesten tartózkodik, a szavazás előtt a TV Republika lengyel konzervatív hírtelevíziónak elmondta:
Olyan országban élünk, amely az önkényuralom felé halad.
Közvetlenül a szavazás után Waldemar Zurek főügyész, az igazságügyi tárca jelenlegi vezetője válaszolt a TVN24 kereskedelmi hírtelevízió azon kérdésére, miszerint lehetséges-e Ziobro hazahozatala Magyarországról.
Létezik az európai elfogatóparancs. Magyarország az Európai Unió tagja, kötelező számára az európai jog
– mondta.
Donald Tusk kormányfő újságíróknak azt mondta: Ziobrónak Lengyelországban kellene megvédenie jó hírnevét, és bíróság elé állnia. Hozzátette: nem fog „kommandós csapatot küldeni Budapestre”, de amikor majd Ziobro elérhető lesz, az ügyészség elrendeli a letartóztatásáról szóló döntést.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Rafal Guz
