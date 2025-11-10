Hatalmas bevásárlást tervez Kijev - Kulcsfontosságú fegyverhez jutnának az ukránok

A korábbi évekhez hasonlóan Oroszország a tél közeledtével ismét látványosan felpörgette az ukrán energetikai infrastruktúra elleni akciókat. A november 8-i éjszakai támadások következtében az állami tulajdonú Centrenergo vállalat összes hőerőműve leállt.

Zelenszkij most kijelentette, hogy korábban nem látott mennyiségű MIM-104 Patriot légvédelmi rendszert tervez beszerezni az Egyesült Államoktól, bár az egyelőre nem tiszta, hogy a megrendelés huszonhét rakétaindítóra, vagy huszonhét ütegre (ütegenként általában négy indító) vonatkozik-e, szinte biztos, hogy az előbbiről van szó.

A Patriot pillanatnyilag Ukrajna leghatékonyabb légvédelmi rakétarendszere, de aránylag kevés áll a fegyveres erők rendelkezésére, ezért főleg a főváros védelmére használják őket.

