Hatalmas bevásárlást tervez Kijev - Kulcsfontosságú fegyverhez jutnának az ukránok
Ukrajna 27 Patriot légvédelmi rendszert szeretne rendelni amerikai cégektől, és addig is európai szövetségeseitől kölcsönözné ezeket a létfontosságú eszközöket - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Guardian november 9-én megjelent interjújában - közölte a Kyiv Independent.

A korábbi évekhez hasonlóan Oroszország a tél közeledtével ismét látványosan felpörgette az ukrán energetikai infrastruktúra elleni akciókat. A november 8-i éjszakai támadások következtében az állami tulajdonú Centrenergo vállalat összes hőerőműve leállt.

Zelenszkij most kijelentette, hogy korábban nem látott mennyiségű MIM-104 Patriot légvédelmi rendszert tervez beszerezni az Egyesült Államoktól, bár az egyelőre nem tiszta, hogy a megrendelés huszonhét rakétaindítóra, vagy huszonhét ütegre (ütegenként általában négy indító) vonatkozik-e, szinte biztos, hogy az előbbiről van szó.

A Patriot pillanatnyilag Ukrajna leghatékonyabb légvédelmi rakétarendszere, de aránylag kevés áll a fegyveres erők rendelkezésére, ezért főleg a főváros védelmére használják őket.

Napokon belül eleshet az erődváros, egyre több a gyanús esemény a NATO légterében - Háborús híreink hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

