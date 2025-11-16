  • Megjelenítés
Váratlan helyről segítik ki Ukrajnát a közelgő tél előtt
Váratlan helyről segítik ki Ukrajnát a közelgő tél előtt

Ukrajna új görögországi útvonalon erősíti a téli gázellátást, a finanszírozást mintegy 2 milliárd euróval egészítik ki.

Volodimir Zelenszkij vasárnap közölte, hogy megszületett a megállapodás Görögországgal, amely új útvonalat nyit a téli gázimporthoz. A Telegramon azt írta, a hazai termelésben az orosz támadások miatti kiesés ellentételezésére

közel 2 milliárd eurós (2,3 milliárd dolláros) finanszírozási csomagot biztosítanak.

A bejelentés a vasárnapra tervezett görögországi látogatása előtt érkezett; onnan Franciaországba, majd Spanyolországba utazik.

Oroszország a háború negyedik évében fokozta a támadásokat a villamosenergia-termelő és -átviteli, valamint a gáztermelő létesítmények ellen. Zelenszkij szerint Kijev európai partnerektől és bankoktól, az Európai Bizottság garanciái mellett, valamint ukrán pénzintézetektől különít el forrásokat a gázimport finanszírozására. Emellett amerikai partnerekkel is dolgoznak a teljes finanszírozás biztosításán.

Ukrajna lengyel partnereken keresztül is bővíti a téli ellátást: ebben Azerbajdzsánnal működik együtt, és hosszú távú szerződésekben bízik.

