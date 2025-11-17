  • Megjelenítés
Videó: bevetették az oroszok a saját pusztító HIMARS-üket – Tűpontos csapást mértek Ukrajnára
Videó: bevetették az oroszok a saját pusztító HIMARS-üket – Tűpontos csapást mértek Ukrajnára

Közösségi médiában terjed egy felvétel, ahol az orosz erők egy Tornado-Sz, 300 milliméteres rakéta-sorozatvetővel veszik célba az ukrán állásokat. A 9M542 irányított rakéta eltalálta a célpontot.

Az alábbi felvételen egy 300 milliméteres 9M542 rakéta becsapódása látható egy olyan épületbe, amelybe korábban ukrán katonák hatoltak be.

A rakétát az oroszok a „saját, erősebb HIMARS”-ükből, vagyis a 300 milliméteres Tornado-Sz rakéta-sorozatvetőből lőtték ki. Az eszköz, amely egy továbbfejlesztett BM-30 Szmercs, kivételesen különlegesnek számít az orosz haderőben: szemben a többi típussal (Grad, Uragan),

ez nem a pusztító szalvótűzre, hanem a precíziós csapásra alapoz.

A 9M542 pedig egy irányított rakéta, hatótávolsága jellemzően 70-120 kilométer körül mozog, pontossága elméletben 10-30 méteren belül van. Műholdas navigációval repül, a videó esetében az adatokat az orosz „Rubicon” csoport szolgáltatta.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons

