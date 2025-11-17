Videó: bevetették az oroszok a saját pusztító HIMARS-üket – Tűpontos csapást mértek Ukrajnára

Közösségi médiában terjed egy felvétel, ahol az orosz erők egy Tornado-Sz, 300 milliméteres rakéta-sorozatvetővel veszik célba az ukrán állásokat. A 9M542 irányított rakéta eltalálta a célpontot.

Az alábbi felvételen egy 300 milliméteres 9M542 rakéta becsapódása látható egy olyan épületbe, amelybe korábban ukrán katonák hatoltak be.

Russian forces employing 9М542 guided munitions fired from the 9A54 Tornado-S 300mm heavy multiple rocket launcher to strike a Ukrainian position in the northern part of Pokrovsk.Guidance provided by the operators from the "Rubicon" Drone Operations Center. pic.twitter.com/56mqOEo9Pm https://t.co/56mqOEo9Pm — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) November 16, 2025

A rakétát az oroszok a „saját, erősebb HIMARS”-ükből, vagyis a 300 milliméteres Tornado-Sz rakéta-sorozatvetőből lőtték ki. Az eszköz, amely egy továbbfejlesztett BM-30 Szmercs, kivételesen különlegesnek számít az orosz haderőben: szemben a többi típussal (Grad, Uragan),

ez nem a pusztító szalvótűzre, hanem a precíziós csapásra alapoz.

A 9M542 pedig egy irányított rakéta, hatótávolsága jellemzően 70-120 kilométer körül mozog, pontossága elméletben 10-30 méteren belül van. Műholdas navigációval repül, a videó esetében az adatokat az orosz „Rubicon” csoport szolgáltatta.

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons