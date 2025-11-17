Videó: bevetették az oroszok a saját pusztító HIMARS-üket – Tűpontos csapást mértek Ukrajnára

Az alábbi felvételen egy 300 milliméteres 9M542 rakéta becsapódása látható egy olyan épületbe, amelybe korábban ukrán katonák hatoltak be.
Russian forces employing 9М542 guided munitions fired from the 9A54 Tornado-S 300mm heavy multiple rocket launcher to strike a Ukrainian position in the northern part of Pokrovsk.Guidance provided by the operators from the "Rubicon" Drone Operations Center. pic.twitter.com/56mqOEo9Pm https://t.co/56mqOEo9Pm— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) November 16, 2025
A rakétát az oroszok a „saját, erősebb HIMARS”-ükből, vagyis a 300 milliméteres Tornado-Sz rakéta-sorozatvetőből lőtték ki. Az eszköz, amely egy továbbfejlesztett BM-30 Szmercs, kivételesen különlegesnek számít az orosz haderőben: szemben a többi típussal (Grad, Uragan),
ez nem a pusztító szalvótűzre, hanem a precíziós csapásra alapoz.
A 9M542 pedig egy irányított rakéta, hatótávolsága jellemzően 70-120 kilométer körül mozog, pontossága elméletben 10-30 méteren belül van. Műholdas navigációval repül, a videó esetében az adatokat az orosz „Rubicon” csoport szolgáltatta.
Címlapkép forrása: Wikimedia Commons
