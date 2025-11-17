Meghirdette a következő három év programját a Deutsche Bank, csalódottak a részvényesek

A Deutsche Bank hétfőn bemutatta új, három évre szóló pénzügyi célkitűzéseit, köztük a 2028-ra elérendő, 13%-os tőkearányos megtérülésről szólót. A legnagyobb német bank arról próbálja meggyőzni részvényeseit, hogy jó úton halad, ám a részvényei jelenleg 1,4%-os esést mutatnak a DAX 0,9%-os esése mellett.

Részvények a portfólióban Pörgesd fel a portfóliód részvényekkel! Mutatjuk, hogy mibe tedd a pénzed: forró hazai és nemzetközi tőzsdei sztorik szakértőktől!

A 2028-ra kitűzött célok már a harmadik nagy programot képezik Christian Sewing vezérigazgató irányítása alatt, aki lényegében a mélyponton vette át a bank vezetését, de azóta stabilizálta, sőt nyereségessé tette a bankot. Kritikusai szerint viszont túlzottan a globális befektetési banki tevékenységre támaszkodik a bank, miközben lakossági üzletága gyengén működik.

A jelenlegi hároméves stratégiai ciklus utolsó szakaszában jár a bank, a legtöbb elemző szerint el fogja érni a kitűzött célokat.

A hétfőn bemutatott terv kulcsfontosságú elemei között szerepel, hogy a Deutsche Bank

tárgyi tőkearányos megtérülése (RoTE) 2028-ra meghaladja a 13%-ot a jelenlegi 10%-ot meghaladó célkitűzéssel szemben,

a bevételt a 2025-ös 32 milliárd euróról 2028-ra 37 milliárd euróra növeli,

a jelenlegi 65% alatti célról 2028-ra 60% alatti költség/bevétel arányt ér el,

a részvényesi kifizetések (osztalék és sajátrészvény-visszavásárlás) aránya a nettó nyereség 60%-ára emelkedik 2026-tól a jelenlegi 50%-ról,

a CET1 tőkeráta változatlanul 13,5-14,0 százalék között marad,

Hosszú távú elképzelésünk az, hogy európai bajnok legyünk (…) A védekezésből támadásba megyünk át.

- fogalmazott Sewing.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ