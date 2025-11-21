Történelmi kivonulást hajtana végre az Egyesült Államok Európából - Már az is megvan, kinek a kezébe dobnák a gyeplőt

Donald Trump elnök NATO-ügyekért felelős helyettese, Matthew Whitaker szerint az Egyesült Államok hosszú távú aspirációja, hogy Berlin adja a NATO európai főparancsnokát (SACEUR). Kijelentése még a mellette ülő német NATO-tábornokot is meghökkentette.
A szövetség történetében 1951 óta, Dwight D. Eisenhower óta kivétel nélkül amerikai négycsillagos tábornok töltötte be a SACEUR posztját. A korábbi logika az volt, hogy háború esetén a főparancsnoknak az amerikai erők hatalmas csoportosítását – adott esetben nukleáris fegyvereket is – kell irányítania, ami szoros kapcsolódást és teljes elnöki bizalmat igényel. Sok európai főváros emellett az amerikai elköteleződés kulcsszimbólumaként tekint az amerikai főparancsnokra.
A Fehér Ház tavasszal, nem sokkal Trump hatalomba való visszatérése után mérlegelte először, hogy a SACEUR szerepét európai tábornoknak adja át. Úgy tudni, Trumpot a Kongresszus befolyásos republikánusai beszélték le az ötletről, miután európai diplomaták közbelépésre kérték őket. Whitaker, akit Európában meghatározó közvetítőként tartanak számon, kedden este a Berlini Biztonsági Konferencián nyilvánosan is felvetette a koncepciót.
Whitaker hangsúlyozta, hogy Trump teljes mértékben érti a szövetség jelentőségét, és Washington támogatása az 5. cikk, a kölcsönös védelem klauzulája iránt "megbonthatatlan". Külön dicsérte Németországot, amiért segített tető alá hozni az új NATO-célt: a szövetségesek a GDP 3,5 százalékát fordítsák fegyveres erőikre, további 1,5 százalékot pedig a szélesebb értelemben vett biztonsági területekre. Elismerően szólt arról is, hogy Berlin saját ütemtervet mutatott be a 2029-ig történő teljesítésre.
Whitaker Németországot "világos példának" nevezte a szövetségesek előtt, és arra buzdította a tagállamokat, hogy "lépjenek feljebb": kövessék a németeket az elrettentő képesség erősítésében és Ukrajna támogatásában. Arra a kérdésre, hogy egy katonailag erősebb Európa gondot okozhat-e az Egyesült Államoknak, így felelt:
Várom a napot, amikor Németország az Egyesült Államokhoz fordul, és azt mondja: készek vagyunk átvenni a főparancsnoki posztot. Úgy vélem, ettől még messze vagyunk, de várom ezeket a megbeszéléseket.
Később hozzátette:
Talán 15 év múlva, talán hamarabb eljutunk oda, hogy Európa azt mondja, kész átvenni azt a valódi vezető szerepet, amelyet az Egyesült Államok az elmúlt 76 évben betöltött.
Válaszul Wolfgang Wien altábornagy, Németország NATO katonai bizottsági képviselője meghőkkentőnek találta a javaslatot. Elmondása szerint az, hogy a NATO európai főparancsnoka amerikai négycsillagos tábornok, politikailag is rendkívül fontos szerepet tölt be. Közvetlenül jelenthet az Egyesült Államok elnökének például.
Whitaker azt is megjegyezte, hogy az újrafegyverzés a következő tíz–tizenöt évben ipari reneszánszt hozhat Európában. Ugyanakkor "aggodalmát" fejezte ki, hogy egy esetleges ukrán–orosz tűzszünet alááshatja az európaiak elkötelezettségét a haderő újjáépítésében.
Whitaker több európai hiányosságra is rámutatott: problémák vannak a felderítés és megfigyelés terén, a nagy léptékű gyalogos erők felállításában, valamint a csapatok és felszerelések kontinensszintű, válsághelyzeti mozgatásában.
Az Egyesült Államok jelentős légi szállítókapacitással rendelkezik, ami jelenleg valószínűleg nem áll rendelkezésre Európában
– mondta. Példaként egy romániai gyakorlatot említett, amelyben mintegy ezer francia katonát mozgattak Franciaországból Romániába. Ezen állítólag rengeteg tanulság született a menet közben adódó kihívásokból.
Wien emellett frusztrációját fejezte ki amiatt, hogy Európa lassan vágja át magát azokon a jogi akadályokon, amelyek a katonai eszközök országok közötti, sőt néha országon belüli mozgatását gátolják. Azt is állította, hogy a NATO európai fő logisztikai parancsnokságában három, meg nem nevezett szövetséges blokkolja létfontosságú információk megosztását.
