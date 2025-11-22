  • Megjelenítés
Történelmi pillanat: megkezdődnek a titkos tárgyalások Ukrajna jövőjéről
Globál

Történelmi pillanat: megkezdődnek a titkos tárgyalások Ukrajna jövőjéről

Portfolio
A hírek szerint Ukrajna Svájcban egyeztet az Egyesült Államokkal az orosz–ukrán háború lezárásáról.

Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára szombaton közölte, hogy megkezdődnek az ukrán és amerikai magas rangú tisztviselők közötti konzultációk a lehetséges jövőbeni békemegállapodás paramétereiről.

Megkezdjük Ukrajna és az Egyesült Államok magas rangú tisztviselői közötti konzultációkat a jövőbeni békemegállapodás lehetséges paramétereiről

– írta a Telegramon.

Az egyeztetések bejelentése egybeesik azzal, hogy Ukrajna és európai szövetségesei azon dolgoznak, miként adjanak összehangolt választ az Egyesült Államok e héten bemutatott, 28 pontos háborúlezárási tervére.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

