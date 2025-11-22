Történelmi pillanat: megkezdődnek a titkos tárgyalások Ukrajna jövőjéről

Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára szombaton közölte, hogy megkezdődnek az ukrán és amerikai magas rangú tisztviselők közötti konzultációk a lehetséges jövőbeni békemegállapodás paramétereiről.
Megkezdjük Ukrajna és az Egyesült Államok magas rangú tisztviselői közötti konzultációkat a jövőbeni békemegállapodás lehetséges paramétereiről
– írta a Telegramon.
Az egyeztetések bejelentése egybeesik azzal, hogy Ukrajna és európai szövetségesei azon dolgoznak, miként adjanak összehangolt választ az Egyesült Államok e héten bemutatott, 28 pontos háborúlezárási tervére.
Donald Trump amerikai elnök újságíróknak azt mondta, szerinte csütörtök megfelelő határidő lenne Kijev számára a terv elfogadására.
Volodimir Zelenszkij elnök arra figyelmeztetett, hogy a terv kapcsán Ukrajna a méltóságát és szabadságát, valamint Washington támogatását is kockára teheti. A közelgő tárgyalások előtt hangsúlyozta: a valódi béke mindig garantált biztonságon és igazságosságon alapul.
"Képviselőink tudják, miként védjék Ukrajna nemzeti érdekeit, és pontosan mire van szükség ahhoz, hogy megakadályozzuk, hogy Oroszország harmadszor is inváziót indítson, újabb csapást mérve Ukrajnára" – emelte ki szombati videóüzenetében a Telegramon.
Umerov a svájci találkozókra utalva közölte, hogy Ukrajna értékeli az amerikai fél részvételét és érdemi tárgyalási készségét.
Bejegyzését később – indoklás nélkül – szerkesztette; korábbi változatában még az szerepelt, hogy az egyeztetések "európai partnerek részvételével" zajlanak majd.
Zelenszkij jóváhagyta a tárgyalásokra vonatkozó utasításokat és a küldöttség összetételét. A megbeszéléseket az elnöki hivatal vezetője, Andrij Jermak irányítja; a delegáció tagja lesz Umerov és más vezető biztonsági tisztviselők is.
"Ukrajna soha nem lesz a béke akadálya, és az ukrán állam képviselői megvédik az ukrán nép jogos érdekeit és az európai biztonság alapjait" – áll a közleményben.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
