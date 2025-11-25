  • Megjelenítés
A második világháború óta megoldatlan ügy miatt robbanhat ki újra a háború: igazi katonai hatalmak eshetnek egymásnak
A második világháború óta megoldatlan ügy miatt robbanhat ki újra a háború: igazi katonai hatalmak eshetnek egymásnak

Japán határozottan elutasította Kína állítását, miszerint a második világháborúban legyőzött országok ellen katonai lépéseket tehetne az ENSZ „ellenséges állam” záradéka alapján, miközben a két ország között diplomáciai feszültség alakult ki - közölte a Kyodo News.

Kihara Minoru japán kormányszóvivő kedden „teljesen elfogadhatatlannak” és „a tényekkel ellentétesnek” nevezte Kína álláspontját, miután a kínai nagykövetség

a közösségi médiában azt sugallta, hogy az ENSZ alapító tagjai jogosultak fellépni Japán ellen, ha az ismét agressziót tanúsítana.

A diplomáciai vita hátterében Takaicsi Szanae japán miniszterelnök közelmúltbeli kijelentései állnak, amelyekben arról beszélt, hogyan tekintene Japán egy Tajvan elleni katonai támadásra. A politikus november 7-én úgy nyilatkozott, hogy egy ilyen támadás „Japán túlélését fenyegető helyzetet” teremthetne, ami lehetővé tenné az Önvédelmi Erők számára a kollektív önvédelem jogának gyakorlását az Egyesült Államok támogatására.

Japán az ENSZ Közgyűlés 1995-ös határozatára hivatkozva - amely az „ellenséges állam” záradék eltörlését sürgette, és amelyet Kína is megszavazott - visszautasította Peking állításait, miszerint a már nem hatályos rendelkezés még mindig érvényes lenne. Kihara hangsúlyozta, hogy Japán „nyitott” a Kínával való párbeszédre különböző szinteken. Közben Koiszumi Sindzsiró védelmi miniszter elutasította Kína azon állítását, hogy Japán tervezett rakétatelepítése a délnyugati távoli szigeteken provokatív lenne, mondván, hogy a fegyverek a nemzetbiztonságot szolgálják.

Kedden Funakosi Takehiro japán külügyminiszter-helyettes tárgyalásokat folytatott Vú Jiàng-háo kínai nagykövettel Tokióban, feltehetően Takaicsi kijelentéseiről, de a minisztérium nem közölt részleteket a találkozóról. A szigetország miniszterelnöke ugyanaznap megerősítette, hogy

telefonbeszélgetést folytatott Donald Trump amerikai elnökkel, aki tájékoztatta őt a Hszi Csin-ping kínai elnökkel folytatott korábbi megbeszéléséről, de a részletekről nem nyilatkozott.

Címlapkép forrása: Kyodo News via Getty Images

