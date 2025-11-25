Moszkváig is ellőne a NATO legújabb tagállama – Megszületett a terv Oroszország elrettentésére

Svédország fegyveres erői nagy hatótávolságú, mélyen az ellenséges területen lévő célpontok elleni csapásmérésre alkalmas cirkálórakéták beszerzését tervezik. Pål Jonson védelmi miniszter kedden közölte: ilyen elrettentő képességre van szükség az orosz kapacitások kiegyensúlyozásához.

A kormánynak a héten benyújtott jelentés szerint

a Svéd Fegyveres Erők akár 2000 kilométeres hatótávú fegyverrendszereket kérnek, hogy az ellenséges vonalak mögött fekvő katonai létesítményeket és kritikus infrastruktúrát is elérhessék.

Az ukrajnai háború tapasztalatai azt mutatják, hogy Oroszország intenzíven fejleszti nagy hatótávolságú képességeit, beleértve a cirkálórakétákat, a ballisztikus rakétákat és a nagy hatótávolságú drónokat. E fenyegetéssel szemben erősebb elrettentést kell kiépítenünk

– mondta a védelmi miniszter.

Moszkva és Stockholm között nagyjából 1000 kilométer a távolság.

A svéd légierő már megrendelte a német–svéd Taurus cirkálórakétákat, amelyek hatótávolsága körülbelül 500 kilométer, a Gripen vadászgépekhez. Jonson szerint azonban más rendszerek beszerzése is szóba jöhet. A jelentés arra számít, hogy Oroszország a következő öt évben növeli katonai kapacitását, ezért Svédországnak erősítenie kell a légvédelmi és felderítő képességeit, beleértve a drónokat és a kémműholdakat.

