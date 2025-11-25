  • Megjelenítés
Pokolgépes fenyegetésekkel terrorizáltak egy egész országot: lebuktak a
Globál

Pokolgépes fenyegetésekkel terrorizáltak egy egész országot: lebuktak a "malactalálka" tagjai

MTI
Németországban a rendőrség több tartományban tartott házkutatásokat iskolák, pályaudvarok, bevásárlóközpontok és egyéb közterületek elleni pokolgépes fenyegetések ügyében - jelentette be a szövetségi bűnügyi rendőrség kedden.

Az Észak-Rajna-Vesztfália, Alsó-Szászország, Szász-Anhalt és Hessen tartományban tartott razziák a tájékoztatás szerint négy embert, köztük két fiatalkorút érintettek.

A virtuális térben, "malactalálka" néven szerveződött csoportot azzal gyanúsítják, hogy

országszerte több száz, pokolgépes fenyegetést tartalmazó emailt küldtek szét,

és bár a fenyegetések nem voltak valósak, az értesítéseket több esetben rendőrségi akció követte.

Még több Globál

Washingtonba készül Zelenszkij, Moszkva is megszólalt a béketervről – Háborús híreink kedden

Kiszivárgott: Ukrajna rábólintott az amerikai béketervre – Az oroszoknál pattog a labda?

Különleges égi jelenséget lehet megfigyelni szombat éjjel - Aki erről lemarad, 2038-ig várnia kell

Az ügyészség szerint a fenyegetőzések célja a közrend megzavarása és "a lehető legnagyobb" félelemkeltés volt.

Feltehetően a csoport 2024-es tevékenységéhez köthető egy esseni bevásárlóközpont, illetve Neunkirchen pályaudvarának kiürítése, továbbá egy Bad Hersfeldben található iskola átmeneti bezárása is.

Hivatalos közlése szerint bár a fenyegetőzések maguk nem okoztak károkat, a kiürítésre vonatkozó előírások miatt ötszámjegyű anyagi károkról lehet szó, az iskolákat érintő levelek pedig több esetben pszichés megterhelést okoztak.

Kapcsolódó cikkünk

Csúnyán megéghetnek az európai gyártók, ha ez így megy tovább – Itt vannak a friss számok

Megelégelték a német rendszert, elvághatják az európai ellátást segítő vezetékeket

Itt az újabb fordulat a tőzsdéken - Mutatjuk, mi mozgatja ma a piacokat

Elhúzódó háborúra készül Románia - Felkészül a hadsereg

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Washingtonba készül Zelenszkij, Moszkva is megszólalt a béketervről – Háborús híreink kedden
Megelégelték a német rendszert, elvághatják az európai ellátást segítő vezetékeket
Teljes a káosz a béketerv körül, lehet még esélye Ukrajnának - Háborús híreink hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility