Pokolgépes fenyegetésekkel terrorizáltak egy egész országot: lebuktak a "malactalálka" tagjai

Németországban a rendőrség több tartományban tartott házkutatásokat iskolák, pályaudvarok, bevásárlóközpontok és egyéb közterületek elleni pokolgépes fenyegetések ügyében - jelentette be a szövetségi bűnügyi rendőrség kedden.

Az Észak-Rajna-Vesztfália, Alsó-Szászország, Szász-Anhalt és Hessen tartományban tartott razziák a tájékoztatás szerint négy embert, köztük két fiatalkorút érintettek.

A virtuális térben, "malactalálka" néven szerveződött csoportot azzal gyanúsítják, hogy

országszerte több száz, pokolgépes fenyegetést tartalmazó emailt küldtek szét,

és bár a fenyegetések nem voltak valósak, az értesítéseket több esetben rendőrségi akció követte.

Az ügyészség szerint a fenyegetőzések célja a közrend megzavarása és "a lehető legnagyobb" félelemkeltés volt.

Feltehetően a csoport 2024-es tevékenységéhez köthető egy esseni bevásárlóközpont, illetve Neunkirchen pályaudvarának kiürítése, továbbá egy Bad Hersfeldben található iskola átmeneti bezárása is.

Hivatalos közlése szerint bár a fenyegetőzések maguk nem okoztak károkat, a kiürítésre vonatkozó előírások miatt ötszámjegyű anyagi károkról lehet szó, az iskolákat érintő levelek pedig több esetben pszichés megterhelést okoztak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images