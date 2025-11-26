  • Megjelenítés
Kiszivárgott: a kamerák előtt még nagy volt az egyetértés, de zárt ajtók mögött kemény vita alakult ki Trump, és a szövetségese között
Donald Trump amerikai elnök a kamerák előtt nagyon szívélyes találkozót tartott novemberben Mohamed bin Szalmán szaúd-arábiai trónörökössel, ám a zárt ajtók mögött valójában izzott a levegő – tudta meg az Axios.

November közepén találkozott egymással a Fehér Házban az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia vezetője. A megbeszélések hirtelen hevessé váltak egy ponton, méghozzá akkor, amikor megvitatták a monarchia csatlakozásának lehetőségét az Ábrahám Egyezményekhez. Ennek lényege, hogy az ezt elfogadó ország diplomáciai és gazdasági kapcsolatot épít ki Izraellel, cserébe valamilyen ellentételezést kap. Ez a pont viszont komoly vitát váltott ki a felekből.

A hirtelen feszültté lett tárgyalásról szóló jelentés azért is meglepetés, mivel Donald Trump korábban nagyon szívélyesen kommunikált a szaúdi trónörökössel, és az amerikai elnök abban reménykedett, hogy az Izrael és a Hamász közötti háború lezárásával enyhíteni lehet Jeruzsálem diplomáciai elszigeteltségét. Az amerikai lapnak nyilatkozó tisztségviselők arról számoltak be, hogy Szaúd-Arábia ellenállt az Egyesült Államok felvetésének, emiatt Trump csalódott volt a megbeszélést követően. Ő volt az, aki a kérdést is felvetette, és nyomást is gyakorolt tárgyalópartnerére, hogy az csatlakozzon az Ábrahám Egyezményekhez.

A koronaherceg ugyanakkor ellenállt ennek a felvetésnek, azzal magyarázta a visszautasítását, hogy bár ő személyesen szeretné normalizálni a kapcsolatokat, a belpolitikai hangulat mégsem engedi ezt.

A 2023-tól 2025-ig tartó heves összecsapások és bombázások miatt a szaúdi közvélemény erőteljesen Izrael ellen fordult, így a politikai vezetés a saját pozíciójára nézve súlyos hibát követne el, ha csatlakozna a kezdeményezéshez. Ugyanakkor nem zárta ki ennek a lehetőségét a jövőben, viszont a kétállami megoldáshoz kötötte a csatlakozását.

Véget érhet a szappanopera a világ legmodernebb vadászgépével: Trump döntött, mehet az F-35A és ezzel minden megváltozhat

