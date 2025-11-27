  • Megjelenítés
Letaglózó számok érkeztek: hatalmas megaláztatás küszöbén állhat Donald Trump
Globál

Letaglózó számok érkeztek: hatalmas megaláztatás küszöbén állhat Donald Trump

Portfolio
Tulajdonképpen fej fej melletti versenyt vív a demokrata és a republikánus kongresszusi képviselőjelölt a Tennessee 7. körzetében tartott időközi választáson az Emerson friss felmérése szerint - írta meg a Hill. A választókörzet szorossága elsősorban azért elképesztő fejlemény, mert Donald Trump tavaly még 22 százalékponttal verte itt Kamala Harrist az elnökválasztáson.

A szerdán közzétett kutatás szerint

  • a republikánus Matt Van Epps, aki korábban az állami közszolgáltatási miniszériumot vezette, mintegy 48%-on,
  • míg Aftyn Behn demokrata állami törvényhozó 46%-on áll

a biztosan és az előzetesen szavazók körében. Körülbelül 5% a bizonytalanok aránya. Ha az ők jelenlegi, nem kőbe vésett preferenciáját is figyelembe veszik, Van Eppst 49%-ra, Behnt 47%-ra mérték.

A két jelölt a republikánus Mark Green helyét pályázza Tennessee 7. kongresszusi körzetében, aki a nyár folyamán lemondott, hogy a magánszférában folytassa pályafutását. Green tavaly a voksok 59,5%-át szerezte meg.

ebben A képviselőházi kerületben a '80-as évek óta nem nyert demokrata politikus.

A körzet északon Kentucky, délen Alabama határáig nyúlik, és magában foglalja az állami főváros, Nashville északi és nyugati részeit is. Az időközi választást december 2-án, kedden tartják.

Bár a körzet hagyományosan republikánus fellegvárnak számít, a demokraták jelentős erőforrásokat mozgósítottak a várakozások felülmúlása érdekében

– kihasználandó az országosan egyre népszerűtlenebbé váló Donald Trump republikánus elnökkel szembeni potenciális ellenreakciót.

Az Emerson szerint hiába győzött itt tavaly óriási többséggel, Trump megítélése negatívba fordult immár ebben a tennessee-i körzetben is: 49% elutasítja, és csak 47% támogatja elnöki munkásságát. Az elégedetlenséget főleg a pártfüggetlenek hajtják: nekik csupán harmaduk vélekedik kedvezően a republikánus elnökről, 59%-uk viszont negatív fényben látja Trump teljesítményét a Fehér Házban.

Az amerikai elnök nemrég a Truth Socialön biztatta az "America az első" elvben hívő "hazafikat" a "MAGA-harcos" Van Eppsre való ikszelésre.

Az Emerson felmérése szerint a megkérdezettek számára a legfontosabb kérdés jelenleg a gazdaság (38%). A lakhatás megfizethetőségét 15% említette, míg az egészségügy és a demokráciát fenyegető veszélyek 13-13%-on állnak.

Spencer Kimball, az Emerson College Polling igazgatója szerint a 7. körzet időközi választása azon múlik, hogy kik lesznek eléggé motiváltak elmenni szavazni, és kik maradnak otthon. A saját bevallásuk szerint korán szavazók inkább Behn felé hajlanak, míg akik a választás napján terveznek voksolni, Van Eppset részesítik előnyben. Behn legerősebb bázisa a 40 év alattiak köre, míg Van Epps támogatottsága az életkor előrehaladtával nő.

Összességében már az óriási meglepetés – és demokrata párti siker – lenne, ha Behn valóban megközelítené Van Epps szavazatarányát. Ha ez bekövetkezne, az újabb baljós jel lehet a republikánusok számára a 2026-os félidős kongresszusi választás előtt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

