Kiadta az utasítást Putyin Oroszország barátainak: el lehet kezdeni orosz fegyvereket vásárolni
Kiadta az utasítást Putyin Oroszország barátainak: el lehet kezdeni orosz fegyvereket vásárolni

Arra kérte Vlagyimir Putyin orosz elnök a CSTO tagjait, hogy vásároljanak nagy mennyiségben modern orosz fegyvereket, mivel ezek bizonyították már képességeiket éles helyzetben – írta meg az MK.ru.

Az orosz elnök Biskekben, Kirgizisztánban beszélt, a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (CSTO) ülésén.

Putyin azt javasolta a szervezet tagállamainak, hogy kezdjenek el nagy mennyiségben orosz fegyvereket vásárolni, mivel ezek már bizonyítottak éles háborúban.

Az a felvetésünk, hogy indítsunk egy nagyszabású programot, melynek célja felszerelni a közös haderőinket modern orosz fegyverekkel és felszerelésekkel, mivel ezek hatékonynak bizonyultak valós harctéri körülmények közt”

– mondta az orosz vezető.

Emellett azt javasolta, hogy a CSTO tartson több közös hadgyakorlatot és osszanak meg egymással hírszerzési információkat és ipari együttműködésre vonatkozó terveket is.

Az ülésen Oroszország, Belarusz, Kazahsztán, Kirgizisztán és Tádzsikisztán képviseltette magát, Örményország távol maradt, mivel az ország Azerbajdzsán Hegyi-Karabah elleni inváziója után befagyasztotta tagságát a szervezetben.

Címlapkép forrása: Sasha Mordovets/Getty Images

