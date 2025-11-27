  • Megjelenítés
Első külföldi útjára indult XIV. Leó pápa
Globál

Első külföldi útjára indult XIV. Leó pápa

MTI
Csütörtökön megérkezett Törökországba XIV. Leó pápa, akinek katolikus egyházfőként ez az első külföldi látogatása.

Az Ankarába tartó repülőgépen újságíróknak a katolikus egyházfő elmondta: apostoli útjának célja, hogy a béke üzenetét vigye a térségbe.

Mindenkit arra fogok kérni, hogy összefogva törekedjen a békére, az egységre és a harmóniára a világban

- fogalmazott XIV. Leó. Hozzátette: a keresztények egységének üzenete miatt is különösen fontosnak tartja ezt a látogatást.

XIV. Leó Ankarában ellátogat Mustafa Kemal Atatürknek, a Török Köztársaság megalapítójának mauzóleumához, majd találkozik Recep Tayyip Erdogan török elnökkel. Este Isztambulba utazik, hogy találkozzon I. Bartholomaiosz konstantinápolyi pátriárkával, az ortodox keresztény egyház vezetőjével. Isztambulban a katolikus egyházfő misét is mond, és ellátogat Ahmed szultán dzsámijába, azaz a kék mecsetbe. Pénteken Bartholomaiosszal együtt Iznik városába, az egykori Nikaiába látogat.

Még több Globál

Olyan fegyvert épít Európa egyik legerősebb országa, amely egy csapásra véget vethet a drónok aranykorának

Az összeomlás fenyegeti Oroszországot, fordulat a béketervben – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Kiderült, mikor dőlhet el Ukrajna sorsa

A pápa vasárnap Libanonba utazik tovább.

Az apostoli út célállomásait még a néhai Ferenc pápa választotta ki: a nikaiai zsinat 1700. évfordulója alkalmából akart Törökországba látogatni, majd onnan Libanonba a régóta konfliktusoktól szenvedő ország iránti szolidaritás jegyében.

A 85 milliós népességű Törökországban mintegy 180 ezer fős keresztény közösség él. Nikaia a korai kereszténység egyik legfontosabb helyszíne, ott tartották 325-ben a püspökök első egyetemes tanácskozását.

Kapcsolódó cikkünk

Leó pápa megszólalt a mesterséges intelligenciával kapcsolatban

Leó pápa a Szentszék közvetítésével kiszabadított ukrán gyerekekkel fog találkozni

Fontos üzenetet küldött a pápa

Címlapkép forrása: Mario Tomassetti - Vatican Media via Vatican Pool/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Mindent letarol a kamu tartalom

Szintet lépett a minőségi hamisítványok kora: a Google algoritmusa, a Nano Banana olyan AI-képeket gyárt, amiről a szakavatott szem sem nagyon tudja megmondani, hogy kamu.... The post Mindent letar

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Az összeomlás fenyegeti Oroszországot, fordulat a béketervben – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Ijesztő állítást tett Amerika: Moszkva olyan tempóban halmozza a rakétákat, hogy az Európát veszélyezteti
Visszakozott Trump a béketerv kapcsán, szivárogtattak az amerikai-orosz egyeztetésről – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility