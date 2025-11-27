Mélyrepülésben a magyar ipar - Látszik a fény az alagút végén?

A Kopint–Tárki friss konjunktúramutatója szerint a kereslethiány és a bizonytalan gazdasági környezet miatt továbbra sincs meg a növekedés valódi alapja, ami a vállalati kilátásokat is rontja. Néhány jel azonban már közelgő javulásra utal.

A Kopint-Tárki őszi konjunktúra barométer értéke nem változott a nyári felméréshez képest, továbbra is 49 pont körüli stagnálást mutat. Ezzel a trend tovább csökkent, ám a meredeksége is, aminek eredménye, hogy a görbe kezd „lapossá” válni. Ezt pozitív hírként is lehet értékelni, mivel a korábbi időszakok tapasztalatából az következik, hogy a következő negyedévben, de legkésőbb a jövő év első negyedévében pozitív fordulat várható, ennek mértéke azonban erősen kérdéses - írja a kutatóintézet jelentése.

Annak ellenére, hogy a szubjektív helyzetértékelésben már megállt a csökkenés, az objektívebb bizalmi indexben, ha csak hibahatáron belül is, de folytatódott a csökkenés. A tavasszal tapasztalt emelkedés, ami a pozitív tartományba húzta az indexet, már bizonyosan elvesztette hatását, és a bizalmi index az előző negyedéves 49 pontról 47 pontra csökkent. Ez ugyan valóban hibahatáron belüli, de a tendencia sajnos egy újabb lejtő veszélyét rejti magában. A késztermék készlet ugyan alacsony, ami önmagában kedvező, de azt is jelenti, hogy a vállalatok nem termeltek előre, mivel nincs meg a szükséges kereslet. Annak ellenére, hogy a rendelésállományokban tapasztalható némi javulás, a többség továbbra is alacsony állományokról számol be, és a termelési prognózis sem mutat változást.

A Kopint-Tárki elemzése szerint

Hiányzik a növekedés bázisa, legfeljebb eseti megrendelések javíthatják a bizalmi kilátásokat, ez azonban a hosszú távú tervezéshez, növekedéshez nem elegendő

A kapacitáskihasználtság továbbra is csupán 69%-os, vagyis nagyjából 20 százalékponttal alacsonyabb, mint a világjárvány előtti időkben volt. Sajnos mindez a létszámtervezésben is meglátszik. Hiába emelkedtek a belföldi rendelésállományok (nagyon alacsony szintről történt), ez még nem elegendő ahhoz, hogy a vállalatok toborozni kezdjenek.

Ahogy három éve folyamatosan, ősszel is a kereslethiány jelenti a legsúlyosabb akadályt a vállalatok számára abban, hogy termelésüket bővítsék

- mutat rá a konjunktúrateszt.

A kereslethiány már krónikussá vált, habár némi bizakodásra ad okot, hogy már az említések aránya az elmúlt egy évben nem emelkedett. Jelenleg a vállalatok kicsivel több, mint 50%-a nyilatkozott úgy, hogy problémája van kereslettel. A kis- és nagyvállalatok egyaránt panaszkodnak a belföldi piac kiszáradására, míg a külföldi kereslet sokkal inkább a nagyvállalatoknak fáj.

A gazdasági környezet bizonytalanságára a vállalatok egyharmada panaszkodott.

A nemzetközi piacokon érdekelt vállaltok továbbra sem tudják kialakítani stratégiájuk a megváltozott világkereskedelemi rendben, és ez minden bizonnyal kihat nem csupán az anyavállalatokra, hanem a leányokra és a beszállítói hálózatra is. De nem csupán a vámok, hanem a Kínával való amerikai és amerikai protekcionista intézkedések is rendkívül romboló hatásúak. Mindez sajnos a beruházási, készletezési tervekre is hatással van, ami visszafogja a növekedést.

