Ijesztő állítást tett Amerika: Moszkva olyan tempóban halmozza a rakétákat, hogy az Európát veszélyezteti

A Trump-adminisztráció képviselője, Daniel P. Driscoll az amerikai hadsereg államtitkára múlt héten Kijevben figyelmeztette a nyugati diplomatákat, hogy Oroszország már nem csupán felhasználja, hanem egyre nagyobb készleteket halmoz fel nagy hatótávolságú rakétákból. Ez a fejlemény kulcsfontosságú érv lett az Egyesült Államok Ukrajna számára kedvezőtlen béketerve mellett. A figyelmeztetés üzenete egyértelmű volt:

gyors megállapodásra van szükség, mivel a növekvő orosz rakétafenyegetés megsemmisítő csapást mérhet Ukrajnára, és átterjedhet annak határain túlra is.

A lap szerint Oroszország valószínűleg a háború befejezése esetén sem csökkentené jelentősen fegyvergyártását, a konfliktus lezárása megszüntethetné Moszkva potenciális indokát arra, hogy más európai országot támadjon rakétákkal vagy drónokkal. A találkozón részt vevő nyugati tisztviselők riasztónak nevezték az orosz fegyverkezést. Driscoll, aki J. D. Vance alelnök szövetségese, ezen a héten visszatér Kijevbe további tárgyalásokra egy olyan békejavaslattal, amelyet az ukrán és európai ellenállás miatt jelentősen átdolgoztak.

Az amerikai értékelés szerint Moszkva rakétakészleteket halmoz fel, amit az ukrán katonai adatok és elemzői számítások is alátámasztanak. Ez fontos változást jelez az orosz fegyveriparban. Még egy évvel ezelőtt is arra utaltak a bizonyítékok, hogy Moszkva olyan gyorsan lő ki rakétákat, amilyen gyorsan csak képes gyártani azokat. Az ukrán légierő fokozatos növekedést jelentett a rakétatámadásokban. Oroszország tavaly 2061 cirkáló- és ballisztikus rakétát indított Ukrajna ellen, és idén várhatóan valamivel többet fog kilőni. Azonban még a növekvő tűzgyakoriság mellett is több száz további rakéta marad készleten.

Fabian Hoffmann, az Oslói Egyetem rakétaszakértője szerint a kilövések nem tartanak lépést a termeléssel. Oroszország feltöltheti készleteit az Ukrajnán kívüli katonai konfliktusokra vagy Kijev nyomás alatt tartására. A ballisztikus rakétákat már most is gyorsabb ütemben lövik Ukrajnára, mint ahogy Ukrajna biztosítani tudja az elfogásukhoz szükséges amerikai Patriot, illetve francia és olasz SAMP/T rakétákat. Hoffmann figyelmeztetett, hogy bár Driscoll a növekvő készleteket Ukrajna számára a háború befejezésének indokaként említhette, Oroszország készletei csak növekednének, ha a harcok megszűnnének.

Ha Oroszország győztesen kerül ki ebből a háborúból, a jövőben nagyon kalandvágyóvá válhat, és hatalmas készlettel rendelkezhet nagy hatótávolságú fegyverekből

- mondta a szakértő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images