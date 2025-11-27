Ijesztő állítást tett Amerika: Moszkva olyan tempóban halmozza a rakétákat, hogy az Európát veszélyezteti

A Trump-adminisztráció képviselője, Daniel P. Driscoll az amerikai hadsereg államtitkára múlt héten Kijevben figyelmeztette a nyugati diplomatákat, hogy Oroszország már nem csupán felhasználja, hanem egyre nagyobb készleteket halmoz fel nagy hatótávolságú rakétákból. Ez a fejlemény kulcsfontosságú érv lett az Egyesült Államok Ukrajna számára kedvezőtlen béketerve mellett. A figyelmeztetés üzenete egyértelmű volt:
gyors megállapodásra van szükség, mivel a növekvő orosz rakétafenyegetés megsemmisítő csapást mérhet Ukrajnára, és átterjedhet annak határain túlra is.
A lap szerint Oroszország valószínűleg a háború befejezése esetén sem csökkentené jelentősen fegyvergyártását, a konfliktus lezárása megszüntethetné Moszkva potenciális indokát arra, hogy más európai országot támadjon rakétákkal vagy drónokkal. A találkozón részt vevő nyugati tisztviselők riasztónak nevezték az orosz fegyverkezést. Driscoll, aki J. D. Vance alelnök szövetségese, ezen a héten visszatér Kijevbe további tárgyalásokra egy olyan békejavaslattal, amelyet az ukrán és európai ellenállás miatt jelentősen átdolgoztak.
Az amerikai értékelés szerint Moszkva rakétakészleteket halmoz fel, amit az ukrán katonai adatok és elemzői számítások is alátámasztanak. Ez fontos változást jelez az orosz fegyveriparban. Még egy évvel ezelőtt is arra utaltak a bizonyítékok, hogy Moszkva olyan gyorsan lő ki rakétákat, amilyen gyorsan csak képes gyártani azokat. Az ukrán légierő fokozatos növekedést jelentett a rakétatámadásokban. Oroszország tavaly 2061 cirkáló- és ballisztikus rakétát indított Ukrajna ellen, és idén várhatóan valamivel többet fog kilőni. Azonban még a növekvő tűzgyakoriság mellett is több száz további rakéta marad készleten.
Fabian Hoffmann, az Oslói Egyetem rakétaszakértője szerint a kilövések nem tartanak lépést a termeléssel. Oroszország feltöltheti készleteit az Ukrajnán kívüli katonai konfliktusokra vagy Kijev nyomás alatt tartására. A ballisztikus rakétákat már most is gyorsabb ütemben lövik Ukrajnára, mint ahogy Ukrajna biztosítani tudja az elfogásukhoz szükséges amerikai Patriot, illetve francia és olasz SAMP/T rakétákat. Hoffmann figyelmeztetett, hogy bár Driscoll a növekvő készleteket Ukrajna számára a háború befejezésének indokaként említhette, Oroszország készletei csak növekednének, ha a harcok megszűnnének.
Ha Oroszország győztesen kerül ki ebből a háborúból, a jövőben nagyon kalandvágyóvá válhat, és hatalmas készlettel rendelkezhet nagy hatótávolságú fegyverekből
- mondta a szakértő.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Ijesztő állítást tett Amerika: Moszkva olyan tempóban halmozza a rakétákat, hogy az Európát veszélyezteti
Ezért szükséges a gyors béke Ukrajnában.
Tőzsdei tervek, külföldi terjeszkedés, nemzetibajnok-építés: interjú Barna Zsolttal
Az extraprofitadóról, a bank egységesítéséről és a Revolut támasztotta versenyről is kérdeztük a bankvezért.
Ursula von der Leyen megkongatta a vészharangot: ha ezt elfogadjuk, újabb háborúk törhetnek ki Európában
Szerinte Oroszország nem tűnik nyitottnak.
Fontos figyelmeztetés érkezett: sejtszinten károsítja a DNS-t a dohányzás
Az elektromos cigaretta sem kevésbé veszélyes.
Lövöldözés volt a Fehér Ház közelében, nemzeti gárdistákra támadtak
Sok részlet hiányzik.
Szólnak a vészcsengők: Összeomlás szélén Oroszország
Folyamatosan mélyül a gazdasági válság.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Kihívások éve a könyvvizsgálatban - tapasztalatok trendek
A könyvvizsgálat kívülről gyakran statikus szakmának tűnik: szigorú standardok, jól körülhatárolt eljárások, kiszámítható munkarend. Az előző év azonban ismét bebizonyította, hogy a s
Jövőre külterületi lakóingatlan is vásárolható lesz az Otthon Startból
Panyi Miklós Facebook bejegyzésben jelentette be, hogy 2026. január elsejétől már külterületi lakóingatlan vásárlására, építésére is lehet fordítani a 3 százalékos kamatozású Otthon S
"Vízvezeték-szegénység": új krízis az Egyesült Államokban
A vezetékes vízhez való hozzáférés hiánya már nemcsak a vidéket, hanem a nagyvárosokat is érinti és különösen a kisebbségi közösségeket sújtja.
Energiatároló cégeknek: itt a rég várt pályázat
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
Devizában még az osztalék sem egyszerű
A HOLD privátbankárai ugyan nem tanácsadók, ügyfeleink mégis ezernyi problémával fordulnak hozzánk. Ezekből szemezgetünk, egyfajta edukációs jelleggel: melyek azok a tipikus kérdések és pro
Energetikából finanszírozott oktatás: a texasi egyetemi rendszer
A texasi egyetemi rendszert ma már a fosszilis bevételek mellett a zöldenergia-értékesítésből és az adatközpontok telepítéséből származó források is finanszírozzák.
A politika első számú fegyvere: a gazdasági fantazmagória
Egyik napról a másikra 7 millió gyermek tűnt el az Egyesült Államokban. Franciaországban sokan próbálnak "karriernyugdíjasok" lenni. New Yorkban volt idő, amikor inkább felgyújtották a... T
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában?
Mikulás-rali és egyéb karácsonyi álmok. Milyen részvényeket hoz a Mikulás? December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Már lehet vásárolni az MBH részvényeiből: érik az új magyar sztárpapír?
A szerdai Cheklistben a magyar nagybank részvényprogramjának érdekességei.
Utolérte Trumpot Biden átka – Az ukrajnai béke sem mentené meg a Fehér Ház urát?
A New York-i szocialistával mindenesetre megtalálták a közös hangot.
Most kiderült, mitől tartanak a legjobban a szupergazdag magyarok
Szépen nőtt a vagyonuk.