  • Megjelenítés
Olyan fegyvert épít Európa egyik legerősebb országa, amely egy csapásra véget vethet a drónok aranykorának
Globál

Olyan fegyvert épít Európa egyik legerősebb országa, amely egy csapásra véget vethet a drónok aranykorának

Portfolio
A brit védelmi minisztérium a napokban ismét sikeresen tesztelte a DragonFire lézerfegyvert drónok ellen, Skócia partjainál - jelentette az Axios.

A közelmúltban végzett tesztek során a DragonFire lézer 650 km/órás sebességgel repülő drónokat lőtt le, ami kétszer gyorsabb egy Formula-1-es versenyautónál. A teszteket a skóciai Külső-Hebridákon található védelmi minisztériumi létesítményben hajtották végre.

A brit védelmi minisztérium bejelentette, hogy 316 millió font értékű szerződést kötött az európai MBDA védelmi vállalattal, hogy

a DragonFire fegyvert a Királyi Haditengerészet Type 45 rakétás rombolóhajókra telepítsék.

A DragonFire az első nagy teljesítményű lézerfegyver egy európai nemzet számára, és a NATO-országok egyik legfejlettebb energiaprogramját képviseli. A brit védelmi tisztviselők szerint a fegyver "nagyobb pontosságot biztosít, miközben csökkenti a drága lőszerektől való függőséget".

Még több Globál

Kiadta az utasítást Putyin Oroszország barátainak: el lehet kezdeni orosz fegyvereket vásárolni

Letaglózó számok érkeztek: hatalmas megaláztatás küszöbén állhat Donald Trump

Az összeomlás fenyegeti Oroszországot, fordulat a béketervben – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

A fegyver "fénysebességgel képes célpontokat eltalálni", és "intenzív fénysugarat használ a célpont átvágására", ami szerkezeti meghibásodást vagy jelentős károkat okozhat a robbanófejekben.

A fegyver költséghatékonyság szempontjából kiemelkedő:

a brit tisztviselők szerint minden lövés mindössze 10 fontba kerül, és képes "egy 1 fontos érmét eltalálni egy kilométer távolságból".

Ez jóval gazdaságosabb a hagyományos rakétarendszerekhez képest, amelyek lövésenként több százezer, vagy akár több millió dollárba kerülnek.

Az irányított energiájú lézerek egyre népszerűbbek a drónok elleni védelemben, mivel általában olcsóbbak a hagyományos légvédelmi rendszereknél. A DragonFire mellett más országok is fejlesztenek hasonló fegyvereket: az Egyesült Államok hadserege 2023-ban kapta meg az Epirus Leonidas rendszerét, Izrael több mint 500 millió dollárt költött az Iron Beam lézer kifejlesztésére, míg 2024 decemberében a brit védelmi minisztérium egy Wolfhound páncélozott járműre szerelt nagy energiájú lézert drónok ellen, 2025 júliusában pedig Oroszország tesztelte új Posokh lézer légvédelmi rendszerét.

Kapcsolódó cikkünk

Világszinten is egyedülálló fegyver fejlesztéséről számoltak be az ukránok: az orosz drónok réme lehet a Tryzub

Olyan fegyvert épít a világ egyik legerősebb országa, amely egy csapásra véget vethet a drónok aranykorának

Vége a drónok aranykorának? Elképesztően hatékony fegyvert villantott meg a NATO

Címlapkép forrása: John Keeble/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A dolgok adminisztrációjáról

Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát

Holdblog

Mindent letarol a kamu tartalom

Szintet lépett a minőségi hamisítványok kora: a Google algoritmusa, a Nano Banana olyan AI-képeket gyárt, amiről a szakavatott szem sem nagyon tudja megmondani, hogy kamu.... The post Mindent letar

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Az összeomlás fenyegeti Oroszországot, fordulat a béketervben – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Ijesztő állítást tett Amerika: Moszkva olyan tempóban halmozza a rakétákat, hogy az Európát veszélyezteti
Visszakozott Trump a béketerv kapcsán, szivárogtattak az amerikai-orosz egyeztetésről – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility