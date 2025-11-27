Olyan fegyvert épít Európa egyik legerősebb országa, amely egy csapásra véget vethet a drónok aranykorának

A közelmúltban végzett tesztek során a DragonFire lézer 650 km/órás sebességgel repülő drónokat lőtt le, ami kétszer gyorsabb egy Formula-1-es versenyautónál. A teszteket a skóciai Külső-Hebridákon található védelmi minisztériumi létesítményben hajtották végre.

A brit védelmi minisztérium bejelentette, hogy 316 millió font értékű szerződést kötött az európai MBDA védelmi vállalattal, hogy

a DragonFire fegyvert a Királyi Haditengerészet Type 45 rakétás rombolóhajókra telepítsék.

A DragonFire az első nagy teljesítményű lézerfegyver egy európai nemzet számára, és a NATO-országok egyik legfejlettebb energiaprogramját képviseli. A brit védelmi tisztviselők szerint a fegyver "nagyobb pontosságot biztosít, miközben csökkenti a drága lőszerektől való függőséget".

A fegyver "fénysebességgel képes célpontokat eltalálni", és "intenzív fénysugarat használ a célpont átvágására", ami szerkezeti meghibásodást vagy jelentős károkat okozhat a robbanófejekben.

A fegyver költséghatékonyság szempontjából kiemelkedő:

a brit tisztviselők szerint minden lövés mindössze 10 fontba kerül, és képes "egy 1 fontos érmét eltalálni egy kilométer távolságból".

Ez jóval gazdaságosabb a hagyományos rakétarendszerekhez képest, amelyek lövésenként több százezer, vagy akár több millió dollárba kerülnek.

Az irányított energiájú lézerek egyre népszerűbbek a drónok elleni védelemben, mivel általában olcsóbbak a hagyományos légvédelmi rendszereknél. A DragonFire mellett más országok is fejlesztenek hasonló fegyvereket: az Egyesült Államok hadserege 2023-ban kapta meg az Epirus Leonidas rendszerét, Izrael több mint 500 millió dollárt költött az Iron Beam lézer kifejlesztésére, míg 2024 decemberében a brit védelmi minisztérium egy Wolfhound páncélozott járműre szerelt nagy energiájú lézert drónok ellen, 2025 júliusában pedig Oroszország tesztelte új Posokh lézer légvédelmi rendszerét.

