  • Megjelenítés
Aktívan tárgyal a Mol a szerbiai olajfinomító felvásárlásáról, a kormány is besegíthet
Gazdaság

Aktívan tárgyal a Mol a szerbiai olajfinomító felvásárlásáról, a kormány is besegíthet

Portfolio
A Mol tárgyalásokat folytat a Gazprom tulajdonában lévő szerbiai NIS finomító felvásárlásáról, miközben Szerbia sürgősen megoldást keres az amerikai szankciók miatt veszélybe került üzemanyag-ellátásra, mondta el a mai kormányinfón Gulyás Gergely.

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón megerősítette, hogy

a Mol aktív tárgyalásokat folytat a szerbiai NIS finomító megvásárlásáról.

A pancsovai finomítót üzemeltető vállalat az orosz olajcégekre vonatkozó amerikai szankciók hatálya alá esik, ezért Szerbiának sürgősen új tulajdonost kell találnia.

A Mol tulajdonszerzése megoldást jelenthet Szerbiának, a magyar kormány pedig szükség esetén kész segíteni egy ilyen megállapodás megkötésében

Még több Gazdaság

Lassul a szomszédos ország gazdasága, a középmezőnybe csúszott vissza

Változik a 6-os villamos menetrendje éjszaka: ezeken a napokon kell figyelni decemberben

Reménykeltő kutatás látott napvilágot: közel lehet a megoldás az orvostudomány egyik nagy problémájára

- fogalmazott Gulyás a Bloomberg tudósítása szerint.

A NIS potenciális vevőjeként a Mol mellett az Egyesült Arab Emírségekből származó ADNOC neve is felmerült, miközben a szerb állam is előkészületeket tett a vállalat esetleges állami irányítás alá vonására. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy Aleksandar Vucic szerb elnök kedden bejelentette: a NIS finomítója négy napon belül leállhat, ha az USA nem enyhít a szankciókon.

Kapcsolódó cikkünk

Készül a mentőöv? Szijjártó soron kívül Szerbiába utazott

Megkongatták a vészharangot: négy nap múlva nagy baj lesz Magyarország szomszédjában

A Mol mellett egy váratlan arab rivális is beszállhatott a szerb finomító felvásárlási versenyébe

Szorul a hurok a szerb üzemanyagpiacon, biztonsági tartalékokat kellett felszabadítani

Címlapkép forrása: (c) FotÃ³gyÃ¡r

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A dolgok adminisztrációjáról

Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát

Holdblog

Mindent letarol a kamu tartalom

Szintet lépett a minőségi hamisítványok kora: a Google algoritmusa, a Nano Banana olyan AI-képeket gyárt, amiről a szakavatott szem sem nagyon tudja megmondani, hogy kamu.... The post Mindent letar

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Az összeomlás fenyegeti Oroszországot, fordulat a béketervben – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Ijesztő állítást tett Amerika: Moszkva olyan tempóban halmozza a rakétákat, hogy az Európát veszélyezteti
Szólnak a vészcsengők: Összeomlás szélén Oroszország
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility