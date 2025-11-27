Aktívan tárgyal a Mol a szerbiai olajfinomító felvásárlásáról, a kormány is besegíthet

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón megerősítette, hogy

a Mol aktív tárgyalásokat folytat a szerbiai NIS finomító megvásárlásáról.

A pancsovai finomítót üzemeltető vállalat az orosz olajcégekre vonatkozó amerikai szankciók hatálya alá esik, ezért Szerbiának sürgősen új tulajdonost kell találnia.

A Mol tulajdonszerzése megoldást jelenthet Szerbiának, a magyar kormány pedig szükség esetén kész segíteni egy ilyen megállapodás megkötésében

- fogalmazott Gulyás a Bloomberg tudósítása szerint.

A NIS potenciális vevőjeként a Mol mellett az Egyesült Arab Emírségekből származó ADNOC neve is felmerült, miközben a szerb állam is előkészületeket tett a vállalat esetleges állami irányítás alá vonására. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy Aleksandar Vucic szerb elnök kedden bejelentette: a NIS finomítója négy napon belül leállhat, ha az USA nem enyhít a szankciókon.

