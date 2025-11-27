Komoly emelkedés után szusszannak a tőzsdék

Minimális esés Európában
Óvatos mozgások láthatók ma reggel a tőzsdéken, a DAX 0,1 százalékot esett, míg a CAC 0,2 százalékkal került lejjebb, a FTSE 100 pedig szintén 0,2 százalékot esett. A milánói börze is lejjebb került 0,1 százalékkal, míg a spanyol piac 0,1 százalékot gyengült.
Iránykereséssel indul a nap a magyar tőzsdén
Minimális elmozdulások látszanak ma reggel a nemzetközi piacokon, ebbe a képbe illik bele a BUX mérsékelt elmozdulása.
Az MVM előrehozott osztalékot fizet
Osztalékelőleg kifizetéséről döntött az MVM Energetika Zrt. tulajdonosa: a társaság 131,5 milliárd forintot fizet ki egyedüli részvényesének 2025. november 30-ig – derül ki a vállalat közzétett tájékoztatásából.
Véleményt mondott a Wood a DH Groupról
A DH Group a hét elején publikálta legfrissebb számait, majd nem sokkal később egy spanyolországi tranzakciót is bejelentett. A Wood friss elemzésében értékelte a fejleményeket.
Tőzsdei tervek, külföldi terjeszkedés, nemzetibajnok-építés: interjú Barna Zsolttal
A kedden elindult tőzsdei részvényértékesítés egyszerre erősíti az MBH Bank lakossági beágyazottságát és nemzetközi befektetői ismertségét, miközben árazási szempontból is teret hagy a jó befektetési sztori lehetőségének – nyilatkozta a Portfolio-nak Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója. Szerinte a következő nagy lépés egy körültekintő külföldi felvásárlás lehet, miközben itthon a bank piacvezető pozíciókra tör; különösen a jelzáloghitelezésben, ahol a Fundamenta után az Otthon Centrum megszerzése jelenti a csoport számára a következő jelentős előrelépést. Az extraprofitadó emeléséről, a bank egységesítéséről, a Revolut által támasztott versenyről, valamint egy esetleges egymilliárd eurós profitígéretről is kérdeztük a bankvezért.
Iránykeresés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,7 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,9 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,12 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,05 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,45 százalékot esett.
- Iránykereséssel nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,1 százalékot emelkedhet, a CAC 0,11 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,14 százalékkal kerülhet feljebb.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,01 százalékot eshet, a S&P 500 0,01 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,02 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma kettős fókusz lesz: Ázsiára és Európára. Hajnalban jön a kínai ipari profit adata, ami az ottani vállalati szektor egészségi állapotán keresztül a globális ipari ciklus és a nyersanyagpiac szempontjából kritikus. Délelőtt az eurózónában publikálják a gazdasági hangulat és az inflációs várakozások mutatóit, amelyekből a piac azt próbálja kiolvasni, mennyire félnek még az inflációtól a vállalatok és a háztartások – vagyis mennyire lehet az EKB „nyugodt” a lazításokkal. Magyar oldalról a turisztikai szálláshelyek forgalma és a népmozgalmi adatok érkeznek, amelyek ugyan inkább háttérindikátorok, de a szolgáltatószektor erejére és a demográfiai trendekre adnak jelzést.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 41,3 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 9,7 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 58,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,8 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 58,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 427,12
|0,7%
|2,8%
|0,5%
|11,5%
|5,7%
|58,8%
|S&P 500
|6 812,61
|0,7%
|2,6%
|0,3%
|15,8%
|13,1%
|87,7%
|Nasdaq
|25 236,94
|0,9%
|2,4%
|-0,5%
|20,1%
|20,6%
|107,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|49 559,07
|1,8%
|2,1%
|0,5%
|24,2%
|28,9%
|86,8%
|Hang Seng
|25 928,08
|0,1%
|0,4%
|-0,9%
|29,3%
|35,3%
|-3,3%
|CSI 300
|4 517,63
|0,6%
|-1,5%
|-3,1%
|14,8%
|17,6%
|-8,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 726,22
|1,1%
|2,4%
|-2,1%
|19,2%
|23,0%
|78,6%
|CAC
|8 096,43
|0,9%
|1,8%
|-1,6%
|9,7%
|12,5%
|45,4%
|FTSE
|9 691,58
|0,9%
|1,9%
|0,5%
|18,6%
|17,4%
|52,3%
|FTSE MIB
|43 130,32
|1,0%
|1,1%
|1,5%
|26,2%
|30,0%
|94,3%
|IBEX
|16 361,1
|1,4%
|3,0%
|3,1%
|41,1%
|40,8%
|101,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|109 827
|1,1%
|2,5%
|5,4%
|38,4%
|37,2%
|181,4%
|ATX
|5 000,7
|1,1%
|4,0%
|7,2%
|36,5%
|42,1%
|93,9%
|PX
|2 486,53
|0,2%
|0,4%
|5,6%
|41,3%
|46,7%
|157,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|34 450
|2,3%
|7,0%
|11,6%
|58,8%
|56,6%
|188,5%
|Mol
|2 900
|-0,8%
|-5,8%
|5,2%
|6,2%
|6,3%
|41,5%
|Richter
|9 800
|0,0%
|1,0%
|-6,0%
|-5,8%
|-8,2%
|37,0%
|Magyar Telekom
|1 754
|-0,7%
|2,0%
|-2,3%
|37,7%
|39,9%
|352,1%
|Nyersanyagok
|WTI
|58,81
|1,0%
|-2,4%
|-5,6%
|-18,8%
|-14,8%
|29,2%
|Brent
|63,19
|1,0%
|-0,6%
|-4,2%
|-15,5%
|-14,0%
|32,2%
|Arany
|4 162,77
|0,8%
|1,7%
|1,0%
|58,6%
|58,3%
|130,0%
|Devizák
|EURHUF
|381,8
|-0,1%
|0,1%
|-2,0%
|-7,2%
|-7,0%
|5,8%
|USDHUF
|329,4219
|-0,3%
|-0,3%
|-1,7%
|-17,1%
|-15,9%
|8,7%
|GBPHUF
|436,4800
|0,3%
|1,0%
|-2,3%
|-12,3%
|-11,2%
|7,9%
|EURUSD
|1,1590
|0,2%
|0,4%
|-0,3%
|11,9%
|10,6%
|-2,6%
|USDJPY
|156,1500
|0,0%
|-0,2%
|2,2%
|-0,7%
|1,7%
|49,7%
|GBPUSD
|1,3228
|0,4%
|1,1%
|-0,5%
|5,6%
|5,3%
|-0,8%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|90 477
|3,6%
|-1,1%
|-18,5%
|-4,1%
|-1,6%
|427,3%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|3,97
|-0,3%
|-3,4%
|-0,1%
|-13,1%
|-7,6%
|356,7%
|10 éves német állampapírhozam
|2,64
|0,1%
|-1,4%
|1,9%
|11,5%
|19,8%
|-548,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,07
|-0,7%
|-1,0%
|3,2%
|6,8%
|10,5%
|211,5%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
