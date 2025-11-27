Komoly emelkedés után szusszannak a tőzsdék

Portfolio 2025. november 27. 09:20

Az elmúlt napokban jó hangulat volt jellemző a tőzsdéken, miután tovább erősödtek az amerikai jegybank potenciális kamatcsökkentéseivel kapcsolatos várakozások. Egyrészt a következő potenciális Fed-elnök személyével kapcsolatban érkeztek olyan hírek, amelyek az alacsonyabb kamatkörnyezetes forgatókönyvet támogatják, másrészt a piacok már 80 százalék feletti valószínűséggel árazzák, hogy a Fed decemberben kamatot fog csökkenteni. Ezek a tényezők támogatták a kockázati étvágyat az elmúlt napokban, mára viszont úgy tűnik, hogy elfogy a piacok lendülete, ugyan Ázsiában pozitív mozgásokat láttunk, Európában pedig nincs egyértelmű irány. A visszafogott mozgásokat részben az is magyarázza, hogy az USA-ban ma Hálaadás miatt zárva tartanak a tőzsdék, így a globális volumenek várhatóan mérsékeltebbek lesznek.