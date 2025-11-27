  • Megjelenítés
Komoly emelkedés után szusszannak a tőzsdék
Komoly emelkedés után szusszannak a tőzsdék

Az elmúlt napokban jó hangulat volt jellemző a tőzsdéken, miután tovább erősödtek az amerikai jegybank potenciális kamatcsökkentéseivel kapcsolatos várakozások. Egyrészt a következő potenciális Fed-elnök személyével kapcsolatban érkeztek olyan hírek, amelyek az alacsonyabb kamatkörnyezetes forgatókönyvet támogatják, másrészt a piacok már 80 százalék feletti valószínűséggel árazzák, hogy a Fed decemberben kamatot fog csökkenteni. Ezek a tényezők támogatták a kockázati étvágyat az elmúlt napokban, mára viszont úgy tűnik, hogy elfogy a piacok lendülete, ugyan Ázsiában pozitív mozgásokat láttunk, Európában pedig nincs egyértelmű irány. A visszafogott mozgásokat részben az is magyarázza, hogy az USA-ban ma Hálaadás miatt zárva tartanak a tőzsdék, így a globális volumenek várhatóan mérsékeltebbek lesznek.
Minimális esés Európában

Óvatos mozgások láthatók ma reggel a tőzsdéken, a DAX 0,1 százalékot esett, míg a CAC 0,2 százalékkal került lejjebb, a FTSE 100 pedig szintén 0,2 százalékot esett. A milánói börze is lejjebb került 0,1 százalékkal, míg a spanyol piac 0,1 százalékot gyengült.

Iránykereséssel indul a nap a magyar tőzsdén

Minimális elmozdulások látszanak ma reggel a nemzetközi piacokon, ebbe a képbe illik bele a BUX mérsékelt elmozdulása.

Az MVM előrehozott osztalékot fizet

Osztalékelőleg kifizetéséről döntött az MVM Energetika Zrt. tulajdonosa: a társaság 131,5 milliárd forintot fizet ki egyedüli részvényesének 2025. november 30-ig – derül ki a vállalat közzétett tájékoztatásából.

Véleményt mondott a Wood a DH Groupról

A DH Group a hét elején publikálta legfrissebb számait, majd nem sokkal később egy spanyolországi tranzakciót is bejelentett. A Wood friss elemzésében értékelte a fejleményeket.

Tőzsdei tervek, külföldi terjeszkedés, nemzetibajnok-építés: interjú Barna Zsolttal

A kedden elindult tőzsdei részvényértékesítés egyszerre erősíti az MBH Bank lakossági beágyazottságát és nemzetközi befektetői ismertségét, miközben árazási szempontból is teret hagy a jó befektetési sztori lehetőségének – nyilatkozta a Portfolio-nak Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója. Szerinte a következő nagy lépés egy körültekintő külföldi felvásárlás lehet, miközben itthon a bank piacvezető pozíciókra tör; különösen a jelzáloghitelezésben, ahol a Fundamenta után az Otthon Centrum megszerzése jelenti a csoport számára a következő jelentős előrelépést. Az extraprofitadó emeléséről, a bank egységesítéséről, a Revolut által támasztott versenyről, valamint egy esetleges egymilliárd eurós profitígéretről is kérdeztük a bankvezért.

Iránykeresés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,7 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,9 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,12 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,05 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,45 százalékot esett.
  • Iránykereséssel nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,1 százalékot emelkedhet, a CAC 0,11 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,14 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,01 százalékot eshet, a S&P 500 0,01 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,02 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma kettős fókusz lesz: Ázsiára és Európára. Hajnalban jön a kínai ipari profit adata, ami az ottani vállalati szektor egészségi állapotán keresztül a globális ipari ciklus és a nyersanyagpiac szempontjából kritikus. Délelőtt az eurózónában publikálják a gazdasági hangulat és az inflációs várakozások mutatóit, amelyekből a piac azt próbálja kiolvasni, mennyire félnek még az inflációtól a vállalatok és a háztartások – vagyis mennyire lehet az EKB „nyugodt” a lazításokkal. Magyar oldalról a turisztikai szálláshelyek forgalma és a népmozgalmi adatok érkeznek, amelyek ugyan inkább háttérindikátorok, de a szolgáltatószektor erejére és a demográfiai trendekre adnak jelzést.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 41,3 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 9,7 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 58,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,8 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 58,6 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 427,12 0,7% 2,8% 0,5% 11,5% 5,7% 58,8%
S&P 500 6 812,61 0,7% 2,6% 0,3% 15,8% 13,1% 87,7%
Nasdaq 25 236,94 0,9% 2,4% -0,5% 20,1% 20,6% 107,7%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 49 559,07 1,8% 2,1% 0,5% 24,2% 28,9% 86,8%
Hang Seng 25 928,08 0,1% 0,4% -0,9% 29,3% 35,3% -3,3%
CSI 300 4 517,63 0,6% -1,5% -3,1% 14,8% 17,6% -8,2%
Európai részvényindexek              
DAX 23 726,22 1,1% 2,4% -2,1% 19,2% 23,0% 78,6%
CAC 8 096,43 0,9% 1,8% -1,6% 9,7% 12,5% 45,4%
FTSE 9 691,58 0,9% 1,9% 0,5% 18,6% 17,4% 52,3%
FTSE MIB 43 130,32 1,0% 1,1% 1,5% 26,2% 30,0% 94,3%
IBEX 16 361,1 1,4% 3,0% 3,1% 41,1% 40,8% 101,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 109 827 1,1% 2,5% 5,4% 38,4% 37,2% 181,4%
ATX 5 000,7 1,1% 4,0% 7,2% 36,5% 42,1% 93,9%
PX 2 486,53 0,2% 0,4% 5,6% 41,3% 46,7% 157,6%
Magyar blue chipek              
OTP 34 450 2,3% 7,0% 11,6% 58,8% 56,6% 188,5%
Mol 2 900 -0,8% -5,8% 5,2% 6,2% 6,3% 41,5%
Richter 9 800 0,0% 1,0% -6,0% -5,8% -8,2% 37,0%
Magyar Telekom 1 754 -0,7% 2,0% -2,3% 37,7% 39,9% 352,1%
Nyersanyagok              
WTI 58,81 1,0% -2,4% -5,6% -18,8% -14,8% 29,2%
Brent 63,19 1,0% -0,6% -4,2% -15,5% -14,0% 32,2%
Arany 4 162,77 0,8% 1,7% 1,0% 58,6% 58,3% 130,0%
Devizák              
EURHUF 381,8 -0,1% 0,1% -2,0% -7,2% -7,0% 5,8%
USDHUF 329,4219 -0,3% -0,3% -1,7% -17,1% -15,9% 8,7%
GBPHUF 436,4800 0,3% 1,0% -2,3% -12,3% -11,2% 7,9%
EURUSD 1,1590 0,2% 0,4% -0,3% 11,9% 10,6% -2,6%
USDJPY 156,1500 0,0% -0,2% 2,2% -0,7% 1,7% 49,7%
GBPUSD 1,3228 0,4% 1,1% -0,5% 5,6% 5,3% -0,8%
Kriptovaluták              
Bitcoin 90 477 3,6% -1,1% -18,5% -4,1% -1,6% 427,3%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 3,97 -0,3% -3,4% -0,1% -13,1% -7,6% 356,7%
10 éves német állampapírhozam 2,64 0,1% -1,4% 1,9% 11,5% 19,8% -548,9%
10 éves magyar állampapírhozam 7,07 -0,7% -1,0% 3,2% 6,8% 10,5% 211,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
