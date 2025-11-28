Egy ország már most kimondta: további pénzt kap Ukrajna, mert jövőre sem lesz béke

Norvégia, a NATO tagja és Oroszország szomszédja, 85 milliárd norvég koronát (8,4 milliárd dollárt) különített el Ukrajna megsegítésére 2026-ban a kormányzó Munkáspárt és baloldali partnerei által tárgyalt költségvetési tervezet szerint.

Az ukrán támogatásnak széles körű parlamenti támogatottsága van.

Fel kell készülnünk arra, hogy a Norvégia által nyújtott támogatásnak hosszú távúnak kell lennie

- nyilatkozta Ine Eriksen Soreide, a parlament Külügyi és Védelmi Bizottságának vezetője pénteki interjújában. "Nincs okunk azt feltételezni, hogy hamarosan csökkenthető lenne" - tette hozzá a korábbi védelmi és külügyminiszter, aki februárban veszi át az ellenzéki Konzervatív Párt vezetését Erna Solberg volt miniszterelnöktől.

Norvégia a gazdaságához viszonyítva az öt legnagyobb Ukrajnának nyújtott adományozó között van a Kieli Világgazdasági Intézet adatai alapján. Az ország emellett jelentős nyereségre tett szert a megnövekedett gáz- és olajexportból az Oroszország elleni szankciók következtében.

A támogatást az úgynevezett Nansen-program keretében folyósítják, amelynek tervezett kiadása 205 milliárd norvég korona a 2023-2030 közötti időszakra. Már annyi pénzt folyósítottak, hogy a jövő évi stabil kiadásokat feltételezve, mindössze 10 milliárd korona marad a 2027 utáni időszakra. Ennek ellenére a norvég politikusok kizárták, hogy közvetlenül az energiában gazdag ország 2,1 billió dolláros (a világ legnagyobb) állami vagyonalapjából növeljék a védelmi kiadásokat vagy az Ukrajnának nyújtott támogatást.

Jens Stoltenberg pénzügyminiszter a hónap elején elutasította azokat a javaslatokat, hogy országa legyen az egyedüli garanciavállalója az Európai Unió által Ukrajnának nyújtandó mintegy 140 milliárd eurós (162 milliárd dolláros) kölcsönnek az NRK műsorszolgáltató szerint. Norvégia nem tagja az EU-nak, bár az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás révén hozzáfér az egységes piachoz.

Soreide elmondta, hogy pártja arra ösztönzi a kormányt, fontolja meg a hozzájárulást egy esetleges garanciamechanizmushoz, ha az EU megállapodást köt és harmadik országokat is meghív a részvételre. Nem kívánt részleteket közölni Norvégia hozzájárulásának esetleges növeléséről, és pártja nem szorgalmaz felső határt az ukrajnai segélyekre vonatkozóan.

Soreide hangsúlyozta, hogy el kell kerülni azt a helyzetet, amikor "elsősorban észak-európai országok járulnak hozzá" a támogatáshoz, miközben "fontos az Egyesült Államok részvételének és elkötelezettségének fenntartása is".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images