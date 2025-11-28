Hatalmas fogást hozott a közös akció: annyi drogot kapcsoltak le, mint egy kifejlett indiai elefánt súlya

A costa ricai rendőrség az amerikai parti őrség támogatásával több mint négy tonna kokaint foglalt le a Csendes-óceánon egy közös művelet során, amelyet a costa ricai biztonsági minisztérium csütörtökön "történelmi jelentőségűnek" minősített.

Két kolumbiai állampolgárt őrizetbe vettek.

Costa Rica, amely a kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos bűnözés növekedésével néz szembe, 2022 és 2024 között 81 tonna kábítószert foglalt le.

Costa Rica korábban Közép-Amerika legbiztonságosabb országa volt, 2024-ben azonban 16,6 gyilkosságot regisztrált százezer lakosra vetítve, ami több mint kétszerese a világátlagnak. Washington biztonsági figyelmeztetést adott ki az országba utazó amerikai állampolgárok számára.

Júniusban a costa ricai rendőrség letartóztatta Celso Gamboa volt bírót és Costa Rica volt biztonsági miniszterét. Kiadatásukat kábítószer-kereskedelem miatt kérte az Egyesült Államok.

