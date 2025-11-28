Borús jelek az ünnepi szezonban: kevesebb árut vásárolnak az amerikaiak, pedig ugyanannyit költenek

A szakértők szerint nem várható túlzottan lelkes vásárlási kedv az idei ünnepi szezonban. Marshal Cohen, a Circana kutatócég vezető kiskereskedelmi tanácsadója szerint bár a teljes költés várhatóan a tavalyi szinten marad, az eladott termékek mennyisége akár 2,5%-kal is csökkenhet. Egyszerűbben fogalmazva:

az emberek ugyanannyit fognak költeni, de kevesebb árut vásárolnak.

Az amerikai kiskereskedők éves forgalmuk 20%-át bonyolítják novemberben és decemberben. Idén a vállalatok egy egyre árérzékenyebb és aggódó fogyasztói rétegért versenyeznek. Bár az emberek továbbra is hajlandóak költeni – különösen a legfelső 10%-ba tartozó keresők – válogatósabbak a kiadásaikat illetően. Egyes vásárlók azt mondják,

a Black Friday akciókat nem luxuscikkek beszerzésére, hanem alapvető termékek feltöltésére tervezik használni.

A vámok eközben megnehezítik egyes márkák számára, hogy a Black Friday-jel általában társított nagy kedvezményeket kínálják. A boltokba látogató vásárlók hosszabb sorokkal és kevesebb segítséggel találkozhatnak, mivel a szezonális kiskereskedelmi munkaerő-felvétel várhatóan 2009 óta a legalacsonyabb szintre esik vissza.

A fogyasztói kiadások viszonylag stabilak maradtak idén a makrogazdasági turbulencia ellenére. Az év elején egyes vásárlók nagy értékű termékek vásárlásával növelték az eladásokat, hogy elkerüljék a közelgő vámokat. Azóta a lendületes részvénypiac továbbra is költekezésre ösztönzi a felső jövedelmi kategóriákba tartozókat.

Az utóbbi időben azonban borús jelek kezdtek megjelenni

Az alacsonyabb jövedelmű fogyasztók visszafogják kiadásaikat, miközben az amerikai fogyasztói bizalom novemberben hét hónap óta a legnagyobb mértékben csökkent. A kiskereskedelmi forgalom növekedése szeptemberben lelassult.

