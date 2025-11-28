  • Megjelenítés
Borús jelek az ünnepi szezonban: kevesebb árut vásárolnak az amerikaiak, pedig ugyanannyit költenek
Gazdaság

Borús jelek az ünnepi szezonban: kevesebb árut vásárolnak az amerikaiak, pedig ugyanannyit költenek

Portfolio
A karácsonyi vásárlási szezon idén visszafogottabb lehet az amerikai gazdasági nehézségek miatt. A Black Friday fontos tesztje lesz annak, hogy a fogyasztók képesek-e átvészelni a növekvő gazdasági ellenszelet - írta a Bloomberg.

A szakértők szerint nem várható túlzottan lelkes vásárlási kedv az idei ünnepi szezonban. Marshal Cohen, a Circana kutatócég vezető kiskereskedelmi tanácsadója szerint bár a teljes költés várhatóan a tavalyi szinten marad, az eladott termékek mennyisége akár 2,5%-kal is csökkenhet. Egyszerűbben fogalmazva:

az emberek ugyanannyit fognak költeni, de kevesebb árut vásárolnak.

Az amerikai kiskereskedők éves forgalmuk 20%-át bonyolítják novemberben és decemberben. Idén a vállalatok egy egyre árérzékenyebb és aggódó fogyasztói rétegért versenyeznek. Bár az emberek továbbra is hajlandóak költeni – különösen a legfelső 10%-ba tartozó keresők – válogatósabbak a kiadásaikat illetően. Egyes vásárlók azt mondják,

a Black Friday akciókat nem luxuscikkek beszerzésére, hanem alapvető termékek feltöltésére tervezik használni.

Még több Gazdaság

India gazdasága turbófokozatban: 8,2%-os növekedés Trump 50%-os vámjai mellett

Levélben kéri Brüsszelt a német kancellár, hogy 2035 után is lehessen belső égésű motoros autók eladni

„Ez nem ráncfelvarrás, hanem újraélesztés” – mi ez a felfordulás az energiahatékonysági piacon?

A vámok eközben megnehezítik egyes márkák számára, hogy a Black Friday-jel általában társított nagy kedvezményeket kínálják. A boltokba látogató vásárlók hosszabb sorokkal és kevesebb segítséggel találkozhatnak, mivel a szezonális kiskereskedelmi munkaerő-felvétel várhatóan 2009 óta a legalacsonyabb szintre esik vissza.

A fogyasztói kiadások viszonylag stabilak maradtak idén a makrogazdasági turbulencia ellenére. Az év elején egyes vásárlók nagy értékű termékek vásárlásával növelték az eladásokat, hogy elkerüljék a közelgő vámokat. Azóta a lendületes részvénypiac továbbra is költekezésre ösztönzi a felső jövedelmi kategóriákba tartozókat.

Az utóbbi időben azonban borús jelek kezdtek megjelenni

Az alacsonyabb jövedelmű fogyasztók visszafogják kiadásaikat, miközben az amerikai fogyasztói bizalom novemberben hét hónap óta a legnagyobb mértékben csökkent. A kiskereskedelmi forgalom növekedése szeptemberben lelassult.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A dolgok adminisztrációjáról

Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megtámadták Oroszországot: rakéták zúgtak Moszkva felett
Bejelentette Donald Trump: indul a katonai csapás, Amerika megtámadja Oroszország kulcsfontosságú szövetségesét
Újabb nagy budapesti területen szűnik meg az ingyenes parkolás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility