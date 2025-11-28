  • Megjelenítés
Masszív támadás érte Oroszországot, Ukrajna visszadobta Putyin békefeltételét - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Masszív támadás érte Oroszországot, Ukrajna visszadobta Putyin békefeltételét - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Vlagyimir Putyin orosz elnök tegnap este több orosz békefeltételt is nyilvánosan ismertetett, köztük a Donbasz önkéntes átadását Oroszországnak és a terület, valamint Krím elismerését, mint az Oroszországi Föderáció része. Andrij Jermak ukrán elnöki tanácsadó azt mondta: teljes mértékben kizárt, hogy Volodimir Zelenszkij elnöksége alatt Ukrajna valaha is területket adjon át Oroszországnak. A jövő héten várhatóan további tárgyalások lesznek a háború lezárásáról, az áttörés továbbra is kérdéses. Az éjjel intenzív ukrán dróntámadás érte Oroszországot: a légvédelem 158 drón lelövését jelentette. A fronton Sziverszket, Kupjanszkot, Pokrovszkot szorongatják az oroszok, itt nagy változás nem történt az elmúlt napokban. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki fejleményeivel.
Megtámadták Oroszországot: rakéták zúgtak Moszkva felett

Intenzív támadás érte az éjjel Oroszországot Ukrajna felől: aktiválták a légvédelemet többek közt Rosztov, Voronyezs és Moszkva régiókban is – számol be a TASZSZ hírügynökség.

Megtámadták Oroszországot: rakéták zúgtak Moszkva felett
Bejelentették: ma találkozik Vlagyimir Putyin elnökkel Orbán Viktor miniszterelnök

Ma találkozik Moszkvában Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök - olvasható az MTI cikkében.

Bejelentették: ma találkozik Vlagyimir Putyin elnökkel Orbán Viktor miniszterelnök
Határozottan elutasította Ukrajna Putyin békefeltételét: „amíg Zelenszkij az elnök, ez soha nem fog megtörténni”

Egyértelműen és határozottan visszautasította Ukrajna azt a békefeltételt, melyet Vlagyimir Putyin orosz elnök tegnap nyilvánosan megfogalmazott délutáni sajtóválaszában.

Határozottan elutasította Ukrajna Putyin békefeltételét: „amíg Zelenszkij az elnök, ez soha nem fog megtörténni”
Masszív támadás érte Oroszországot, Ukrajna visszadobta Putyin békefeltételét - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki fejleményeivel.

Tegnapi tudósításunk ebben a cikkben olvasható vissza:

Az összeomlás fenyegeti Oroszországot, fordulat a béketervben – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images

