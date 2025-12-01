  • Megjelenítés
Tűzben edzett csúcsfegyverrel bővíti arzenálját az európai hatalom - Most helyezik először üzembe a kontinensen az Arrow 3-ast
Németország a héten hivatalosan is üzembe helyezi az Izraeltől vásárolt Arrow 3 rakétavédelmi rendszert, amely először kerül bevetésre Izraelen kívül - írta meg a Jerusalem Post.

A 3,6 milliárd dolláros üzlet keretében Németország az első ország, amely az izraeli fejlesztésű Arrow 3 rakétavédelmi a zsidó állam területén kívül telepíti. A projekt előrehaladása annak ellenére folytatódik, hogy Berlin korábban átmenetileg felfüggesztette a fegyvereladásokat Jeruzsálemnek az Izrael-Hamász háború miatt.

Az izraeli védelmi minisztérium korábban közölte, hogy szakmai egyeztetéseket tartottak az Israel Aerospace Industries (IAI) vezetésével, amelyen izraeli védelmi ipari vállalatok, köztük az IAI, az Elbit Systems és a német MBDA Deutschland GmbH képviselői vettek részt a rendszer 2025 vége előtti telepítése érdekében.

Az Arrow rendszer, amely az Arrow 2 és Arrow 3 elfogórakétákat foglalja magában, izraeli-amerikai együttműködésben fejlesztették ki a nagy hatótávolságú ballisztikus rakéták elleni védekezésre. A rendszer fő kivitelezője az IAI.

Bár a megállapodást már 2023-ban aláírták, az Arrow rendszer értékét jelentősen növelte kiváló teljesítménye 2024-ben és 2025-ben.

2024 áprilisában a rendszer kulcsszerepet játszott az Irán által Izraelre kilőtt 120 ballisztikus rakéta többségének megsemmisítésében.

2024 októberében, bár nem ért el olyan magas találati arányt a 180 iráni ballisztikus rakéta ellen, továbbra is magas szintű teljesítményt nyújtott.

Idén júniusban az Arrow ismét magas arányban semmisítette meg az iráni rakétákat a 12 napos háború során. Bár a védelem nem volt tökéletes – 28 izraeli életét vesztette és sokan megsebesültek – a fizikai és gazdasági kár katonai szempontból viszonylag csekély volt az Irán által kilőtt 550 rakétához képest.

Az Arrow-3 rendszer a globális technológia élvonalát képviseli, amelyet légkörön kívüli ballisztikus rakéták elfogására terveztek.

A rendszer már bizonyított az Izrael-Hamász háború során is, amikor sikeresen megsemmisített egy, a Vörös-tenger térségéből Izrael felé indított célpontot.

Míg az IAI a fegyverrendszer fejlesztésének és gyártásának fő kivitelezője, az Elbit Systems felelős a parancsnoki és irányítási rendszer fejlesztéséért, a Tomer és a Rafael Advanced Systems pedig az Arrow-3 elfogórakéta fejlesztésének és gyártásának fő alvállalkozói.

Címlapkép forrása: Spokesperson and Public Relations Division of the Ministry of Defense of Israel via Wikimedia Commons

