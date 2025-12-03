Egész Brüsszelt sokkolta a volt csúcsdiplomata botránya – Csak úgy sorjáznak a vádak

Az Európai Ügyészség szerdán közölte, hogy az egykori uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő, Federica Mogherini, valamint két másik személy ellen közbeszerzési csalás, korrupció, összeférhetetlenség és hivatali titok megsértése miatt emeltek vádat. A három érintettet kedden őrizetbe vették az uniós csalás elleni nyomozás részeként, majd szabadon engedték, mivel az ügyészség szerint nem áll fenn a szökés veszélye. A vizsgálat folytatódik.

Az ügyészség tájékoztatása szerint a nyomozás az EU által finanszírozott, pályakezdő diplomatáknak szánt képzésekhez kapcsolódó feltételezett visszaéléseket érinti. Mogherini közleményében így fogalmazott:

Teljes mértékben bízom az igazságszolgáltatásban. Természetesen továbbra is teljes körűen együttműködöm a hatóságokkal.

Az ügyészség szerint a másik két gyanúsított egy, a brugge-i Európa Kollégiumban dolgozó vezető munkatárs, valamint az Európai Bizottság egyik magas rangú tisztségviselője. Három, a Reutersnek nyilatkozó forrás szerint az őrizetbe vettek egyike Stefano Sannino, magas rangú uniós diplomata.

Az őrizetbe vételeket razziák előzték meg az Európai Külügyi Szolgálat brüsszeli központjában, a brugge-i Európa Kollégiumban és a gyanúsítottak otthonában.

Mogherini 2014 és 2019 között töltötte be az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselői tisztségét, és vezette az Európai Külügyi Szolgálatot. 2020 óta az Európa Kollégium rektora. Mogherini és Sannino – mindketten olasz állampolgárok – jól ismertek a brüsszeli diplomáciai körökben, őrizetbe vételük híre megrázta az uniós közösséget.

A Reuters által látott, szerdai keltezésű levélben Kaja Kallas, az EU külpolitikai főképviselője ezt írta a külügyi szolgálat munkatársainak:

A vádak rendkívül megdöbbentőek, de semmiképp sem árnyékolhatják be azt a jó munkát, amit a túlnyomó többség nap mint nap végez.

Címlapkép forrása: Sebastian Christoph Gollnow/picture alliance via Getty Images