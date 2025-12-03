  • Megjelenítés
Egész Brüsszelt sokkolta a volt csúcsdiplomata botránya – Csak úgy sorjáznak a vádak
Uniós források

Egész Brüsszelt sokkolta a volt csúcsdiplomata botránya – Csak úgy sorjáznak a vádak

Portfolio
Az Európai Ügyészség szerint hivatalosan vádat emelt Federica Mogherini, az EU volt fődiplomatája és két további személy ellen a Brüsszelt megrázó, kedden felszínre került korrupciós ügyben – írja a Reuters.

Az Európai Ügyészség szerdán közölte, hogy az egykori uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő, Federica Mogherini, valamint két másik személy ellen közbeszerzési csalás, korrupció, összeférhetetlenség és hivatali titok megsértése miatt emeltek vádat. A három érintettet kedden őrizetbe vették az uniós csalás elleni nyomozás részeként, majd szabadon engedték, mivel az ügyészség szerint nem áll fenn a szökés veszélye. A vizsgálat folytatódik.

Az ügyészség tájékoztatása szerint a nyomozás az EU által finanszírozott, pályakezdő diplomatáknak szánt képzésekhez kapcsolódó feltételezett visszaéléseket érinti. Mogherini közleményében így fogalmazott:

Teljes mértékben bízom az igazságszolgáltatásban. Természetesen továbbra is teljes körűen együttműködöm a hatóságokkal.

Az ügyészség szerint a másik két gyanúsított egy, a brugge-i Európa Kollégiumban dolgozó vezető munkatárs, valamint az Európai Bizottság egyik magas rangú tisztségviselője. Három, a Reutersnek nyilatkozó forrás szerint az őrizetbe vettek egyike Stefano Sannino, magas rangú uniós diplomata.

Még több Uniós források

A végletekig megy Ursula von der Leyen, az amerikaiak is üdvözölték az orosz pénzek felhasználását

Kiegyeztek az uniós vezetők, Magyarországra is vonatkozni fognak a korrupcióellenes intézkedések

McGrath meghúzta az Európai Bizottság vörös vonalát

Az őrizetbe vételeket razziák előzték meg az Európai Külügyi Szolgálat brüsszeli központjában, a brugge-i Európa Kollégiumban és a gyanúsítottak otthonában.

Mogherini 2014 és 2019 között töltötte be az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselői tisztségét, és vezette az Európai Külügyi Szolgálatot. 2020 óta az Európa Kollégium rektora. Mogherini és Sannino – mindketten olasz állampolgárok – jól ismertek a brüsszeli diplomáciai körökben, őrizetbe vételük híre megrázta az uniós közösséget.

A Reuters által látott, szerdai keltezésű levélben Kaja Kallas, az EU külpolitikai főképviselője ezt írta a külügyi szolgálat munkatársainak:

A vádak rendkívül megdöbbentőek, de semmiképp sem árnyékolhatják be azt a jó munkát, amit a túlnyomó többség nap mint nap végez.

Kapcsolódó cikkünk

Ursula von der Leyen trónját is megingathatja az újabb brüsszeli korrupciós botrány

Óriási botrány Brüsszelben – bilincsbe verték az EU korábbi csúcsdiplomatáját

Címlapkép forrása: Sebastian Christoph Gollnow/picture alliance via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Új csúcsot döntött a forint este
Megjött a fenyegetés Kijevből: robbanni és égni fog a Barátság vezeték
Brüsszel döntött Magyarország ultimátumáról: megvan a határidő, amíg le kell válni az orosz földgázról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility