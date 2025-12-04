  • Megjelenítés
FONOS Újabb biztosításokba nyúl bele az MNB, ötpontos stratégiát hirdettek a magyar biztosítók
Kimondta Vlagyimir Putyin: ez a terület mindenképpen Oroszországé lesz, ha máshogy nem megy, fegyverrel
Globál

Kimondta Vlagyimir Putyin: ez a terület mindenképpen Oroszországé lesz, ha máshogy nem megy, fegyverrel

Portfolio
Oroszország „fel fogja szabadítani” Donbasz és Novorosszija térségét, ha máshogy nem megy, fegyverrel – idézi Vlagyimir Putyin orosz elnököt a TASZSZ hírügynökség.

Minden erről szól. Vagy felszabadítjuk ezeket a területeket fegyverrel, vagy az ukrán katonák elhagyják őket és beszüntetik a harcokat”

– fogalmazott Putyin.

A Donbasz Luhanszk és Donyeck megyét, „Novorosszija” vélhetően Zaporizzsja és Herszon megyéket jelenti – ezek Ukrajna területei. Az ukrajnai konfliktus során egyébként hivatkoztak „Novorosszija” néven Donyeck és Luhanszk megyék lázadók által irányított „egyesített konföderációjára,” illetve az említett négy megye mellett még Odesszára, Mikolajivre, Dnyipropetrovszk és Harkiv megyékre is – ezek érdemi oroszajkú lakossággal rendelkező ukrán megyék.

Az orosz-amerikai béketárgyalásokról kiszivárgott információk szerint Oroszország teljes Donyeck és Luhanszk megyét akarja kiürítettni Ukrajnával, míg Zaporizzsja és Herszon megyékben megelégszenek a frontvonalak befagyasztásával is.

