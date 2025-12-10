Óriási hiba lenne, ha ezt megtenné Donald Trump – Ukrajna is tudja, hogy Donyeck végleg elveszett?

Az, hogy Donald Trump teljesen elengedje az európaiak kezét, az olyan geopolitikai baki lenne, ami hatalmas károkat okozna az Egyesült Államoknak a globális politikában betöltött szerepében - jelentette ki Ács Bence, a Portfolio Globál rovatának elemzője a Global Insight legutóbbi adásában.

A Portfolio külpolitikai videós podcastjének tegnap megjelent adásában Ács Bencét az orosz-ukrán háború lezárását célzó tárgyalásokról kérdeztük. A Portfolio elemzője az ukránok szempontjából vitás kérdésként említette a hadsereg létszámának maximálását, a nagy hatótávolságú fegyverek korlátozását, illetve a Nyugat által nyújtandó biztonsági garanciákat.

Donald Trump amerikai elnök tárgyalási stílusáról elmondta: bár szeretik "teljesen és abszolút kiszámíthatatlannak" leíri,

"mostanra már kezd egy fokkal kiszámíthatóbbá válni az, hogy mi történik."

Nagyon leegyszerűsítve 2-3 hetente, hol Putyinban csalódik azért, mert ő nem elég nyitott a béketárgyalásokra, hol Zelenszkijjel. Most éppen ugye Zelenszkijben csalódott vasárnap délután, hogy nem olvasta még el a legújabb amerikai béketervet. [...] Trump lényegében megpróbálja a harcoló feleket belebullyingolni abba, hogy elfogadják az ő javaslatát

- vélekedett Ács Bence a Global Insight legutóbbi műsorában. Szerinte Volodimir Zelenszkij mostanra, kiváltképp a febuári fehér házi fiaskó óta "már nagyon jól megtanulta, hogy ha Trump mond valamit, nem igazán érdemes hangosan ellenkezni vele, mert az amerikai elnök akkor az asztalra csap".

Azt, hogy Európa faképnél hagyása miért lenne hiba Trump részéről, Ács Bence azzal indokolta, hogy "vannak olyan geopolitikai alapvetések, amiket attól függetlenül, hogy most republikánus vagy demokrata elnökről van szó, nem tud figyelmen kívül hagyni."

Az Egyesült Államok esetében az egyik ilyen realitás az az, hogy ennek az országnak kettő darab olyan határvidéke van, ahol nagy energiákat kell befektetnie azért, hogy [azt]meg tudja védeni. Ez a Csendes-óceán, illetve az Atlanti-óceán. Mind a két területen kell neki egy-egy pufferzóna, ahol a rivális hatalmakat, jelen esetben Kínát, illetve Oroszországot meg tudja fogni.

Ami az ukránok esetleges területi engedményeit illeti, a Portfolio külpolitikai újságírója úgy fogalmazott:

az ukránok is teljes mértékben tisztában vannak vele, hogy Donyeck megyének a maradéka az előbb-utóbb orosz kézre fog kerülni.

Mivel Donyeckben Pokrovszk után még két jól megerősített nagyvárost, Kramatorszkot, illetve Szlovjanszkot kell bevennie Moszkvának, ez megint "nagyon hosszú hónapokra le tudja kötni az oroszokat."

A Global Insight keddi adásában szó esett

még a Donbász jelentőségéről és Vlagyimir Putyin motivációjáról,

motivációjáról, arról, hogy mi sülhet ki Oroszország hibrid háborús fenyegetéséből,

és hogy mennyi ideig húzódhat még az ukrajnai háború.

