Vádat emeltek az amerikai chipgyártók ellen: orosz rakétákba, drónokba kerültek a chipjeik
Vádat emeltek az amerikai chipgyártók ellen: orosz rakétákba, drónokba kerültek a chipjeik

A texasi bíróságon keresetet adtak be az Intel, az AMD és a Texas Instruments ellen, amiért állítólag nem akadályozták meg, hogy chipjeik orosz fegyverekben kössenek ki - írja a Bloomberg.

A keresetekben Warren Buffett Berkshire Hathaway csoportjához tartozó Mouser Electronics is alperesként szerepel. A felpereseket képviselő ügyvédek szerint a vállalatok "szándékos nemtörődömséget" tanúsítottak, miközben harmadik felek az amerikai szankciók megsértésével továbbértékesítették a chipeket Oroszországnak. Az ottani hadiipar ezeket drónokba és rakétákba építette be.

A perek összesen öt, 2023 és 2025 között elkövetett támadásra hivatkoznak, amelyekben több tucat ember vesztette életét. Az egyikben állítólag iráni gyártmányú, Intel- és AMD-alkatrészeket tartalmazó drónokat vetettek be, míg a többi esetben orosz gyártású H–101 cirkálórakétákat és Iszkander ballisztikus rakétákat használtak.

A cégek korábban már közölték, hogy teljes mértékben betartják a szankciós előírásokat, a háború kitörésekor beszüntették oroszországi tevékenységüket. A Texas Instruments jogi képviselője tavaly a kongresszus előtt hangsúlyozta, hogy a vállalat határozottan ellenzi chipjeinek orosz katonai eszközökben való felhasználását, és az ilyen szállítmányok illegálisak, engedély nélküliek.

A Bloomberg tavaly publikált vizsgálata szerint

a régóta érvényben lévő szankciók és exportkorlátozások nem tudták megakadályozni, hogy az AMD, az Intel és a Texas Instruments chipjei eljussanak az orosz hadiiparhoz.

A továbbértékesített félvezetők drónok, siklóbombák, precíziós kommunikációs rendszerek és az ukrán városokat támadó Iszkander rakéták működtetéséhez járulnak hozzá.

Az amerikai kormány többször figyelmeztette a chipgyártókat, hogy többet kell tenniük az alkatrészek illegális áramlásának megfékezésére. Richard Blumenthal demokrata szenátor tavaly úgy fogalmazott: a cégek "képtelenek megakadályozni, hogy Oroszország hasznot húzzon technológiájukból".

