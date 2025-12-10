Kritikus pillanatban vagyunk: európai vezetők egyeztettek az ukrajnai békéről Trumppal

Nagy-Britannia, Franciaország és Németország vezetői szerdán telefonon egyeztettek Donald Trump amerikai elnökkel az ukrajnai békefolyamatról, a tárgyalások jelenlegi szakaszát pedig kritikusnak nevezték.

A Fehér Ház erős nyomást gyakorol Kijevre, hogy mielőbb békemegállapodás szülessen, az ukrán vezetés azonban továbbra is elutasítja a múlt hónapban előterjesztett amerikai javaslatot, amelyet sokan Moszkva számára túlságosan kedvezőnek tartanak.

Emmanuel Macron francia elnök egy nyugat-franciaországi közéleti vita előtt újságíróknak elmondta: negyvenperces egyeztetést folytatott Trumppal, valamint brit és német partnerével.

Közlése szerint a beszélgetés célja az volt, hogy feltérképezzék a továbblépés lehetőségeit egy mindenkit érintő ügyben.

A három ország az elmúlt hetekben más európai partnerekkel és Ukrajnával együtt intenzíven dolgozott az eredeti amerikai javaslatok módosításán. A washingtoni tervek ugyanis azt irányozták elő, hogy Kijev jelentős területeket adjon át Oroszországnak, mondjon le NATO-csatlakozási törekvéseiről, és fogadja el fegyveres erőinek létszámkorlátozását.

A három ország képviselői most elsősorban azon dolgoznak, hogy kidolgozzák az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák rendszerét egy esetleges békemegállapodás esetére.

Macron, Keir Starmer brit miniszterelnök és Friedrich Merz német kancellár hétfőn Londonban találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és megerősítették, hogy továbbra is támogatják Ukrajnát.

Az Ukrajnát támogatók csütörtökön videókonferencián folytatja az egyeztetéseket – közölte a francia elnöki hivatal. Zelenszkij jelezte, hogy ezen ő is részt vesz. Macron és Starmer hétfőn Berlinben folytatja a tárgyalásokat Merzcel.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images